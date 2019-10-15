Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессМостовой не понимает, почему Тедеско назначен в «Спартак»

Доменико Тедеско сменил на этом посту Олег Кононова, который ранее был отправлен в отставку.
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Мостовой о зарплате Тедеско: «Это безобразно много»

ProstoProSport04:45

Мостовой не понимает, почему Тедеско назначен в «Спартак»

Спорт-Экспресс03:59

Александр Мостовой — о зарплате Тедеско: «Это безобразно много»

Sportbox.RUвчера в 14:09

Александр Мостовой назвал зарплату нового тренера «Спартака» «безобразно большой»

Накануне.Ru01:45
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Происшествия

СК проводит обыски по делу ФБК в 30 регионах России

Следственный комитет подтвердил, что по делу об отмывании денег через Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) проводятся обыски в 30 регионах России.
Газета.Ru 04:34
Происшествия

На Урале задержаны подозреваемые в убийстве пропавшей девушки

В Челябинской области задержаны подозреваемые в убийстве 27-летней Ксении К. Об этом пишут местные СМИ.
REGNUM 04:29
Политика

«Новая газета»: в Чечне идет зачистка ближайшего окружения Кадырова

В Чеченской Республике (ЧР) уже несколько месяцев идет зачистка правящей элиты из-за нелояльности ее главе Рамзану Кадырову, сообщает «Новая газета».
Коммерсантъ вчера в 13:44
Шоу-бизнес

Наташа Королева обратилась к Зеленскому

Российская артистка Наташа Королева опубликовала в своем Instagram обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому, в котором попросила его разрешить ей въезд на территорию страны.
Известия вчера в 19:47
Армия и оружие

МИД Китая призвал Турцию прекратить военную операцию в Сирии

Китай выступает против вторжения Турции на территорию Сирии.
REGNUM 04:25
Футбол

Украинский форвард нелестно высказался о российской сборной

Нападающий сборной Украины Роман Яремчук после победы над Португалией (2:1) в квалификации Евро-2020 поделился эмоциями от успеха.
Газета.Ru вчера в 18:40
Гаджеты

Раскрыты технические характеристики нового флагмана Realme X2 Pro

Технические характеристики нового флагманского смартфона Realme X2 Pro появились в Сети.
Актуальные Новости вчера в 03:45
Политика

Путин и король Саудовской Аравии обменялись подарками

Во время переговоров с королем Саудовской Аравии Салманом бин Абдель Азизом аль Саудом российский президент отметил, что торговый оборот между двумя странами постоянно увеличивается.
Газета.Ru вчера в 14:55
Политика

Украина рассказала об альтернативе «формуле Штайнмайера»

1 октября участники трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины подписали «формулу Штайнмайера» — документ, который определяет механизм закрепления за Донбассом особого статуса, а также возможной амнистии и проведения выборов на неподконтрольных Киеву территориях.
Lenta.ru 01:09
ЖКХ

Россияне заплатят за ЖКХ по-новому

В России появится единый платежный документ (ЕПД), где будут собраны все услуги ЖКХ.
Lenta.ru 00:26
Общество

Прошла церемония прощания с космонавтом Алексеем Леоновым

На Федеральном военном мемориальном кладбище Минобороны, расположенном в подмосковных Мытищах, прошло прощание с космонавтом Алексеем Леоновым.
Коммерсантъ 04:05
Армия и оружие

Сирийские военные встретились с отступающими силами США

Газета.Ru вчера в 22:59
Политика

Украинские националисты дали Зеленскому время для выполнения их требований

Ранее стало известно, что в украинском Днепре на «вече сопротивления капитуляции» протестующие против выполнения Киевом «формулы Штайнмайера» выдвинули политикам в Киеве ряд требований, среди которых «окончание любых разговоров» о разведении войск и снятии блокады Донбасса.
Lenta.ru 02:30
Футбол

Тедеско объяснил, почему принял предложение «Спартака»

Новый главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско объяснил, почему принял предложение возглавить российскую команду.
RT на русском вчера в 12:14
Шоу-бизнес

Родные Заворотнюк впервые подтвердили ее болезнь

Родные Анастасии Заворотнюк впервые официально подтвердили, что актриса проходит лечение.
РБК 04:43
Политика

Экологических активистов и Грету Тунберг заподозрили в связи с Россией

Депутат Европарламета Йорг Мойтен призвал выяснить, причастна ли Россия к финансированию климатических акций, проходящих в Европе.
Известия 02:56
Происшествия

СК научился распознавать на видео скрытые под маской лица

Криминалисты Следственного комитета могут по видеозаписям установить личности преступников, даже если их лица скрыты под маской.
РБК 03:59
Происшествия

В МЧС дали советы, как выжить при автомобильной аварии

РИА Новости вчера в 20:09
Общество

Россиянок приняли за проституток и не пустили в Корею

Туристок из России не пустили в Южную Корею — пограничники решили, что они проститутки.
Рамблер 04:21
Общество

Россияне назвали самые скучные профессии

Восемь процентов респондентов считают, что любая профессия скучна, когда она нелюбима и неинтересна.
Российская газета вчера в 22:00
Хоккей

Овечкин стал третьей звездой матча «Вашингтона» и «Колорадо»

ProstoProSport 02:22
Происшествия

Опубликовано видео с места обрушения жилого дома в Приморье

В Сети появилось видео с места обрушения стены пятиэтажки в поселке Новонежино в Шкотовском районе Приморского края.
РИА Новости 01:47
Общество

Покойник развеселил родственников на своих похоронах

Lenta.ru вчера в 05:26
Армия и оружие

США ввели санкции против Турции

Соединенные Штаты Америки ввели санкции в отношении министерств обороны и энергетики Турции, сообщается на сайте Минфина США.
DP.RU 00:46
Политика

Путин прибыл в ОАЭ с государственным визитом

Президент РФ Владимир Путин прибыл в ОАЭ с государственным визитом, его самолёт приземлился в аэропорту Абу-Даби.
РИА Новости 04:34
Происшествия

Адвокаты сестёр Хачатурян ответили на вопросы RT об уголовном деле

Адвокаты девушек Мари Давтян, Алексей Липцер, Ярослав Пакулин и Алексей Паршин в беседе с RT ответили на главные вопросы, возникшие за время следствия.
RT на русском 02:11
Общество

В Рязанской области вместо НТВ показали порно

Российская газета 03:52
Общество

Кейт Миддлтон повторила наряд принцессы Дианы в Пакистане

Похожий наряд надевала принцесса Диана в 1996 году в ходе своего визита в Пакистан.
Газета.Ru вчера в 16:27
Политика

Песков прокомментировал слова Суркова о «путинизме»

Ранее в одном из сетевых изданий открылась рубрика «Путинизм», а Сурков заявил, что такое понятие представляет собой глобальный политический лайфхак, «хорошо работающий метод властвования».
RT на русском вчера в 08:03
Происшествия

В Орске в мусорном баке найдено расчлененное тело женщины

14 октября в Орске найдены фрагменты женского тела на ул. Машиностроителей. Части трупа в мусорном баке обнаружили местные жители.
АиФ Оренбург вчера в 03:27
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Немецкий футбольный тренер итальянского происхождения. С 2017 по 2019 год - главный тренер клуба «Шальке 04».
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Футболист
Советский и российский футболист, полузащитник. Считается одним из лучших футболистов в истории сборной России.
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