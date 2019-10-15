Футбол
Газета.RuМостовой не понимает причину назначения Тедеско
Бывший футболист московского "Спартака" Александр Мостовой высказался по поводу назначения немецкого специалиста Доменико Тедеско на пост наставника красно-белых. В инстаграме экс-игрок клуба заявил, что не понимает, по какой причине именно Тедеско получил эту должность.
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Экономика
АТОР: сезонных скидок в отелях Турции стоит ждать не раньше ноября
По словам участников рынка, наиболее загружены в октябре отели высокого ценового сегмента.
Интерфакс 07:03
Общество
Госдума обсудит снятие неприкосновенности с депутата Герасименко
На заседании 24 октября Госдума планирует рассмотреть вопрос о даче согласия на снятие неприкосновенности с депутата Николая Герасименко.
Российская газета 06:26
Политика
В Минске задержана попавшая под санкции США россиянка
Сотрудница «Агентства интернет-исследований» Анна Богачева, в 2018 году попавшая под санкции США, задержана в Минске.
Lenta.ru 04:38
Культура
Маргарет Этвуд и Бернардин Эваристо получили Букеровскую премию
РИА Новости вчера в 17:04
Шоу-бизнес
Близкие Заворотнюк впервые подтвердили болезнь актрисы
Болезнь актрисы Анастасии Заворотнюк подтвердили в Instagram ее близкие. Об этом сообщает агентство «Москва» во вторник, 15 октября.
Lenta.ru 04:29
Футбол
Украинский футболист съязвил о победе России на Евро-2020
Нападающий команды Роман Яремчук в интервью журналистам съязвил о победе России на Евро-2020.
Народные новости 05:58
Общество
Кейт Миддлтон повторила наряд принцессы Дианы в Пакистане
Похожий наряд надевала принцесса Диана в 1996 году в ходе своего визита в Пакистан.
Газета.Ru вчера в 16:27
Экономика
Рост пенсий в России поставили под сомнение
Отсутствие индексации пенсий работающим пенсионерам в России может привести к тому, что заложенные в прогноз до 2022 года параметры повышения выплат не позволят выполнить указ президента Владимира Путина.
Lenta.ru вчера в 07:19
Происшествия
Задержан еще один фигурант «московского дела»
Правоохранительные органы задержали нового фигуранта «московского дела» Александра Мыльникова, сообщила проекту «ОВД-Инфо» жена задержанного Мария Мыльникова.
Коммерсантъ 05:48
Происшествия
В Орске нашли расчлененное тело женщины
Расчлененное тело женщины нашли в понедельник жители Орска (Оренбургская область).
ТАСС вчера в 07:02
Политика
Кортеж Путина в ОАЭ сопровождали машины с надписью ДПС
Переговоры пройдут в президентском дворце "Каср аль-Ватан". Сюда Путин направился в сопровождении патрульных машин с надписью ДПС.
Российская газета 05:11
Гаджеты
Xiaomi, подвинься. Вышел смартфон Realme X2 Pro на мощнейшем чипе
Помимо мощнейшего чипа, устанавливаемого в Android-смартфоны, новый флагман Realme получил четырехмодульную камеру с разрешением 64 мегапикселя - похожую имеет "бюджетный монстр" Redmi Note 8 Pro.
Российская газета 05:41
Армия и оружие
NYT: в США обсуждают вывоз ядерного оружия из Турции
На минувших выходных чиновники Государственного департамента и министерства энергетики США обсуждали планы эвакуации тактического ядерного оружия из Турции, пишет The New York Times со ссылкой на двух американских чиновников.
Газета.Ru 02:25
Политика
Через 10 дней: националисты готовят свержение Зеленского
От имени организованного на Украине "Движения сопротивлению капитуляции" бывший командир добровольческого батальона "Азов" дал Зеленскому 10 дней на то, чтобы всякие "формулы Штайнмайера" и прочие "капитулянские" шаги были запрещены законодательно.
Утро.ru 03:09
Общество
Умерший ирландец разыграл родственников на своих похоронах
VSE42.RU вчера в 06:46
Футбол
Фернандес готовится к матчу с «Уфой» по индивидуальной программе
Защитник московского ЦСКА Марио Фернандес перед матчем чемпионата России по футболу с "Уфой" будет готовиться по индивидуальной программе, сообщил РИА Новости источник знакомый с ситуацией.
РИА Новости 07:15
Политика
Отношение россиян к Украине резко улучшилось после избрания Зеленского
Отношение россиян к Украине улучшилось с начала года, а восприятие украинцами России незначительно ухудшилось, сообщает РБК со ссылкой на совместное исследование «Левада-центра» и Киевского международного института социологии (КМИС).
Ведомости 04:17
Финансы
Курс доллара опустился до 64,29 рубля
Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи уменьшился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 0,25 копейки и составил 64,2925 рубля.
ТАСС 03:07
Происшествия
В 30 субъектах России проходят обыски в рамках дела ФБК
Следственный комитет России сообщил о проведении в 30 субъектах страны обысков в штабах Фонда борьбы с коррупцией* в рамках возбуждённого ранее дела об отмывании денег.
RT на русском 03:00
Шоу-бизнес
Бывший муж Бочкаревой объяснил неявку актрисы в суд
Телеканал 360° 04:02
Наука
Нобелевский лауреат Томас Линдал рассказал о непобедимости рака
Линдал убежден, что возникновение рака связано прежде всего с естественными процессами жизнедеятельности, происходящими внутри клеток.
MedikForum.ru вчера в 12:35
Происшествия
Студент керченского университета подрался с преподавателем
Студент Керченского государственного морского технологического университета (КГМТУ) подрался с преподавателем, позднее участники конфликта написали друг на друга заявления в полицию.
ТАСС 07:19
Футбол
Рэпер Баста купил футбольный клуб СКА из Ростова
Московский Комсомолец 04:09
Политика
Миронов заявил о подготовке законопроекта о возвращении смертной казни
Фракция «Справедливая Россия» в ближайшее время внесет в Госдуму законопроект о возвращении смертной казни для террористов, их пособников и убийц несовершеннолетних.
РБК 07:18
Общество
В России назначили первый штраф за фейковые новости
Владимир Путин подписал закон о наказании за распространение фейковых новостей в середине марта текущего года.
РБК 06:25
Происшествия
В аэропорту Барселоны произошли столкновения полиции и демонстрантов
В аэропорту Барселоны произошли столкновения сотрудников полиции с демонстрантами. Об этом сообщает Associated Press.
RT на русском вчера в 11:20
Футбол
Матч Болгария – Англия прерывался из-за расизма
Матч отборочного цикла на чемпионат Европы 2020 года между сборными Болгарии и Англии прерывался из-за расистских выкриков с трибун стадиона.
Евро-футбол.ру вчера в 15:58
Происшествия
Двое российских туристов пострадали в ДТП с автобусом в Анталье
Два российских туриста госпитализированы после аварии автобуса в турецкой Анталье, они находятся в состоянии средней тяжести, сообщил РИА Новости представитель генконсульства РФ.
РИА Новости 06:59