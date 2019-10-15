Футбол

Национальная служба новостейНациональная служба новостейМостовой о сборных России и Украины: Одну игру выиграть может любой

Украина — Португалия
2 – 1
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, 14 октября
Стадион «Олимпийский»
Роман Яремчук
6′
Тарас Степаненко
25′
26′
Пепе
Андрей Ярмоленко
27′
46′
Гонсалу Гедеш
Жоау Феликс
Андрей Ярмоленко
47′
56′
Жоау Моутинью
Бруну Фернандеш
Марлос
Евгений Коноплянка
63′
65′
Рубен Диаш
68′
Жоау Мариу
Брума
Тарас Степаненко
72′
72′
Криштиану Роналду
Роман Яремчук
Виктор Коваленко
73′
Александр Зинченко
90′+4′
Виталий Миколенко
Игорь Пластун
90′+4′
Виктор Коваленко
90′+5′
Украинский футболист с долей язвительности отметил: «Мы не как Россия — обыграла Шотландию и будем всем рассказывать, что выиграем Евро», а призвал спокойнее отнестись к победе его команды.
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