Футбол
Национальная служба новостейМостовой о сборных России и Украины: Одну игру выиграть может любой
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, 14 октября
Стадион «Олимпийский»
Роман Яремчук
|6′
Тарас Степаненко
|25′
|26′
Пепе
Андрей Ярмоленко
|27′
|46′
Гонсалу Гедеш
Жоау Феликс
Андрей Ярмоленко
|47′
|56′
Жоау Моутинью
Бруну Фернандеш
Марлос
Евгений Коноплянка
|63′
|65′
Рубен Диаш
|68′
Жоау Мариу
Брума
Тарас Степаненко
|72′
|72′
Криштиану Роналду
Роман Яремчук
Виктор Коваленко
|73′
Александр Зинченко
|90′+4′
Виталий Миколенко
Игорь Пластун
|90′+4′
Виктор Коваленко
|90′+5′
Украина
Расстановка 4‑5‑1
12
Пятов
21
Караваев
4
Кривцов
22
Матвиенко
3
Пластун
7
Ярмоленко
17
Зинченко
6
Степаненко
8
Малиновский
10
Коноплянка
20
Коваленко
1
Патрисиу
2
Семеду
3
Пепе
4
Диаш
5
Геррейру
16
Фернандеш
11
Брума
13
Перейра
20
Силва
7
Роналду
23
Феликс
Португалия
Расстановка 4‑3‑3
Украинский футболист с долей язвительности отметил: «Мы не как Россия — обыграла Шотландию и будем всем рассказывать, что выиграем Евро», а призвал спокойнее отнестись к победе его команды.
Читать в источнике
Оценить11
Подробнее о событии
Показать все источники
Яремчук: «Россия всем рассказывает, что возьмёт ЕВРО, Украине так нельзя, а то получим пинок»
Sport.ru14 октября в 18:29
Автоматически обработано 7030 источников, обновлено в 11:20, Ашберн
Общество
Росавиация выдала S7 разрешение на полеты в Грузию
Росавиация выдала авиакомпании S7 допуск на полеты в Кутаиси (Грузия).
ТАСС 10:38
Политика
США не ставят предварительных условий для переговоров с Ираном
Как ранее писал News.ru, США провели секретную кибероперацию против Ирана в ответ на серию атак на саудовские нефтяные объекты, ответственность за которые Вашингтон возлагает на Тегеран.
News.ru 11:14
Политика
Кремль отреагировал на требование Киева распустить ДНР и ЛНР
Идея Киева о роспуске самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) стала неожиданностью для других участников «нормандского формата», и комментировать ее пока сложно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Lenta.ru 05:38
Гаджеты
Анонсирован смартфон Xiaomi Redmi K30 с поддержкой 5G
Работает новое устройство на процессоре Snapdragon 7 Series 5G, причем во время анонса новинки было сказано, что модем работает с автономными (SA) и неавтономными (NSA) сетевыми архитектурами.
Astera 14 октября в 11:20
Происшествия
В крови сбитого насмерть российским полицейским ребенка нашли алкоголь
Lenta.ru вчера в 11:59
Происшествия
Обязанности задержанного главы Новочеркасска возложили на заммэра
В Ростовской области обязанности главы города Новочеркасска Игоря Зюзина, задержанного по подозрению во взятке, временно возложены на Ларису Конюшинскую, его первого зама.
Российская газета 10:55
Политика
Путин увеличил штат центрального аппарата МЧС почти вдвое
Президент России Владимир Путин почти в два раза увеличил штатную численность центрального аппарата МЧС.
RT на русском 10:31
ЖКХ
В России могут ввести единый платёжный документ за коммунальные услуги
Единый платёжный документ за все услуги ЖКХ могут ввести в России.
78.ru вчера в 01:56
Гаджеты
Обновление iOS 13.1.2 принесло критические проблемы в работу iPhone
Многие владельцы iPhone пожаловались, что после обновления iOS до версии 13.1.2 их смартфоны столкнулись с новыми проблемами.
REGNUM вчера в 09:19
Армия и оружие
Трамп заявил, что не против российской помощи Сирии
Российская помощь Сирии не является причиной для беспокойства, заявил, как передает в среду агентство Bloomberg, президент США Дональд Трамп.
Интерфакс 11:13
Армия и оружие
Telegraph сообщил о запугивании Россией британских военных в Эстонии
Британские военные, дислоцированные в Эстонии, получают сообщения угрожающего характера в соцсетях (Facebook и Twitter) и посредством СМС-сообщений, пишет газета The Telegraph.
Интерфакс 10:59
Происшествия
Следователи пришли с обысками по делу ФБК в 30 регионов России
В 30 регионах России следователи проводят обыски у сотрудников Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального по делу об отмывании денег.
Lenta.ru вчера в 04:49
Музыка
Украинских артистов, выступавших в России, не пустят на Евровидение
Певица Maruv, получившая право представлять страну, отказалась от участия в конкурсе, когда ей стали навязывать контракт, запрещающий выступать в России.
РИА Новости 09:22
Происшествия
Пропавшую после продажи машины жительницу Екатеринбурга нашли мертвой
В Екатеринбурге нашли пропавшую пять дней назад девушку. Машину, которую она собиралась продать, обнаружили у перекупщиков, сообщает РЕН ТВ.
Известия вчера в 08:42
Общество
В Госдуму внесен законопроект о виноградарстве и виноделии
Спикер Госдумы Вячеслав Володин поставил задачу рассмотреть и принять законопроект о виноградарстве и виноделии до конца года.
Коммерсантъ 10:07
Общество
Звезду сериала «Солдаты» задержали из-за кражи в фитнес-центре
Российскую актрису театра и кино Ольгу Юрасову задержали с поличным при попытке совершить кражу в одном из фитнес-центров Москвы.
Lenta.ru 08:18
Шоу-бизнес
Друзья Заворотнюк рассказали о состоянии актрисы после операции
Состояние Анастасии Заворотнюк после операции заметно улучшилось, рассказали друзья актрисы.
РИА Новости 03:06
Хоккей
Евгения Тихонова: Я приезжаю сюда и начинаю с людьми разговаривать, а в ответ — «твое место на кухне»
Евгения Тихонова познакомилась с Виктором Тихоновым, внуком главного тренера советской хоккейной «красной машины», в США: Тихонов-младший поехал выступать в НХЛ, Евгения к тому моменту жила в Америке уже много лет.
Фонтанка.Ру вчера в 07:06
Происшествия
Число пострадавших в ДТП с троллейбусом в Чебоксарах возросло до 26
По данным Министерства здравоохранения Чувашиии, число пострадавших в результате ДТП с троллейбусом в Чебоксарах возросло до 26.
RT на русском 10:09
Шоу-бизнес
Никас Сафронов: Ротару потеряла свою сущность из-за пластики
Художник не хочет писать портрет певицы В недавнем интервью член Российской Академии художеств Никас Сафронов высказался о своей последней встрече с Софией Ротару.
WomanHit.ru 10:46
Спорт
Сборная России по пляжному футболу вышла в финал Всемирных пляжных игр
Мужская сборная России по пляжному футболу победила команду Ирана и пробилась в финал соревнований на первых Всемирных пляжных играх, которые проходят в Дохе.
РИА Новости вчера в 11:50
Политика
Путин выступил за диверсификацию производства в ОПК
«Хочу ещё раз подчеркнуть: предложения по улучшению финансового состояния оборонных предприятий должны быть в первую очередь ориентированы на решение задач, связанных с диверсификацией производства», — цитирует его РИА Новости.
RT на русском 10:42
Футбол
Семенова и Черышева включили в команду недели отбора Евро-2020
УЕФА опубликовал символическую сборную игровой недели отборочного турнира Евро-2020.
Бомбардир.ру 11:04
Происшествия
Суд арестовал нового фигуранта «московского дела»
Басманный суд Москвы арестовал до 14 декабря фигуранта «московского дела» Владимира Емельянова, передает корреспондент «Медиазоны» из зала суда.
Ведомости 08:06
Общество
Российских детей защитят от падений из окон
По сведениям уполномоченных по правам ребенка в регионах, за три летних месяца 2019-го при падении из окон погибли 125 несовершеннолетних, из них 80 процентов — дети в возрасте до семи лет.
Lenta.ru 05:14
Общество
Принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом
14 октября Герцог и Герцогиня Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом.
REGNUM 14 октября в 15:12
Армия и оружие
Трамп одобрил российскую помощь Сирии
Если Россия оказывает помощь Сирии, то это «отлично» для Москвы, считает президент США Дональд Трамп.
Lenta.ru 11:09
Здоровье
Доктор Мясников назвал назначаемые в России лекарства-пустышки
Главврач московской больницы Александр Мясников рассказал на федеральном телеканале о том, что медики часто назначают лекарства-пустышки, сами не подозревая об этом.
Волгоградская правда 02:30