Украинский футболист с долей язвительности отметил: «Мы не как Россия — обыграла Шотландию и будем всем рассказывать, что выиграем Евро», а призвал спокойнее отнестись к победе его команды.

Мостовой о сборных России и Украины: Одну игру выиграть может любой

Армия и оружие ВМС Швеции перепутали сигнал сломанного буя с иностранной подлодкой Шведская подводная лодка спутала сигнал метеорологического буя с иностранной субмариной и спровоцировала проведение масштабной военной операции.

Культура Ольга Кормухина подала иск на Полину Гагарину за песню Цоя Российская певица Ольга Кормухина заявила, что подала иск против Полины Гагариной из-за кавера на песню «Кукушка», написанную Виктором Цоем.

Общество Ягудин прокомментировал операцию Тотьмяниной в московском онкоцентре Российский фигурист Алексей Ягудин, супруг олимпийской чемпионки Татьяны Тотьмяниной, прокомментировал информацию об операции жены в московском онкоцентре.

Политика Глава ФСБ сообщил о предотвращении 39 терактов в России Директор ФСБ Александр Бортников сообщил, что в 2019 году в России было предотвращено 39 терактов.

Происшествия В крови насмерть сбитого в Кирове 6-летнего мальчика нашли алкоголь В крови насмерть сбитого в Кирове шестилетнего мальчика обнаружили 0,51 промилле алкоголя. Об этом сообщает пресс-служба СК России.

Авто Автомобили УАЗ получат новые опции В 2019 или 2020 году внедорожники УАЗ могут получить новые мультимедийные системы, задние воздуховоды, розетки USB, электронный стояночный тормоз и другие долгожданные новшества.

Происшествия Более 120 человек пострадали в результате беспорядков в Каталонии В результате акций протеста, продолжающихся в Каталонии несколько дней, пострадали не менее 125 человек, сообщило издание El Pais со ссылкой на местные власти.

Происшествия Пропавшую екатеринбурженку нашли мертвой после продажи машины Пропавшую екатеринбурженку нашли мертвой после продажи машины Стало известно, что жительница Екатеринбурга была найдена мертвой.

Армия и оружие Британские военные пожаловались на угрожающие СМС от России Дислоцированные в Эстонии британские военнослужащие пожаловались на поступающие к ним через аккаунты в социальных сетях и на мобильные телефоны загадочные сообщения, которые, по данным западных СМИ, могли быть отправлены российской стороной.

Политика ЕС поддержал украинский план по урегулированию конфликта в Донбассе Глава европейского внешнеполитического ведомства Федерика Могерини поддержала предложение своего украинского коллеги Вадима Пристайко в вопросе урегулирования конфликта на востоке страны, сообщила «Газета.ru».

Общество Дженнифер Энистон завела страницу в Instagram Американская актриса Дженнифер Энистон завела страницу в инстаграме, сообщает The Sun.

Здоровье Скворцова назвала основную причину смертей в России «Регионы, которые недооценивали сосудистую смертность, кодируя причины смерти как невыясненные или от старости, с одной стороны, все равно не могли исказить показатели, но кроме того, теряли рычаги для управления смертностью в регионе», — подчеркнула Скворцова.

Политика Украина потребовала распустить ДНР и ЛНР Киев приступит к выполнению политической части минских соглашений только при условии роспуска самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик и отвода сил по всей линии соприкосновения, заявила 15 октября пресс-секретарь представителя Украины в контактной группе по Донбассу Леонида Кучмы Дарья Олифер.

Футбол Сборная Швеции сыграла вничью с Испанией в отборе Евро-2020 Сборная Швеции сыграла вничью с командой Испании в отборочном матче чемпионата Европы 2020 года. Встреча завершилась со счётом 1:1.

Политика В Госдуму внесли проект о проверке сотрудников Росгвардии на полиграфе Согласно законопроекту, военнослужащие, сотрудники, работники и служащие Росгвардии будут обязаны проходить проверку на полиграфе и представлять информацию, «необходимую для обеспечения собственной безопасности» ведомства.

Шоу-бизнес Заворотнюк отказалась от чудо-вакцины, которой лечили Фриске По словам людей из ближнего круга актрисы, медики предлагали делать инъекции американской вакцины и Заворотнюк.

Общество МВД предложило продавать «красивые» номера через портал госуслуг МВД предложило продавать госномера при регистрации автомобиля через платформу госуслуг.

Общество «Газпрому» отключили иностранную технику через спутник Австрийские компрессоры LMF, которые ранее закупал «Газпром», были принудительно отключены через спутник.

Армия и оружие Bloomberg назвал Путина хозяином Ближнего Востока Bloomberg оценил усиление влияния России и Путина на Ближнем Востоке. Издание назвало президента России "хозяином" данного региона.

Политика США провели кибератаку против Ирана, сообщили СМИ США провели секретную операцию в киберпространстве в отношении Ирана после того, как нефтяные объекты Саудовской Аравии подверглись нападениям, за которыми, по мнению Вашингтона, стоит Тегеран, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на неназванных американских чиновников.

Гаджеты Первый же суперкомпьютер с новыми CPU AMD Epyc будет одним из самых мощных в мире Стоит отметить, что фактически в TOP500 уже присутствует суперкомпьютер на основе процессоров AMD, но это CPU Hygon Dhyana — лицензионные копии Epyc 7501.

Общество Численность сотрудников МВД сократилась из-за пенсионной реформы За шесть лет действия госпрограммы, с 2012 по 2018 года, уровень укомплектованности личным составом МВД сократился с 96,1% до 92,6%.