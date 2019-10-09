Лига чемпионов

RT на русскомRT на русскомМостовой оценил шансы «Локомотива» в матче ЛЧ с «Атлетико»

Локомотив — Атлетико
0 – 0
1-й тайм
Лига чемпионов, Групповой этап
Стадион «Локомотив»
35%Владение мячом65%
58%Процент точных передач58%
Удары в сторону ворот1
Удары в створ ворот1
1Сейвы вратарём
Офсайды2
Угловые2
Отборы
2Фолы
Желтые карточки
Красные карточки
Бывший футболист сборной России Александр Мостовой считает, что у московского «Локомотива» есть шанс победить мадридский «Атлетико» в матче второго тура Лиги чемпионов.
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