Лига чемпионов
RT на русскомМостовой оценил шансы «Локомотива» в матче ЛЧ с «Атлетико»
|35%
|Владение мячом
|65%
|58%
|Процент точных передач
|58%
|–
|Удары в сторону ворот
|1
|–
|Удары в створ ворот
|1
|1
|Сейвы вратарём
|–
|–
|Офсайды
|2
|–
|Угловые
|2
|–
|Отборы
|–
|2
|Фолы
|–
|–
|Желтые карточки
|–
|–
|Красные карточки
|–
Локомотив
Расстановка 4‑3‑3
1
Гилерме
20
Игнатьев
5
Хёведес
14
Чорлука
31
Рыбус
6
Баринов
27
Серкейра
7
Крыховяк
17
Жемалетдинов
9
Смолов
23
Мариу
13
Облак
4
Арьяс
2
Хименес
18
Фелипе
12
Лоди
7
Феликс
5
Парти
8
Сауль
6
Коке
19
Коста
9
Мората
Атлетико
Расстановка 4‑4‑2
Бывший футболист сборной России Александр Мостовой считает, что у московского «Локомотива» есть шанс победить мадридский «Атлетико» в матче второго тура Лиги чемпионов.
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