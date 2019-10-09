Бывший футболист сборной России Александр Мостовой считает, что у московского «Локомотива» есть шанс победить мадридский «Атлетико» в матче второго тура Лиги чемпионов.

Мостовой оценил шансы «Локомотива» в матче ЛЧ с «Атлетико»

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