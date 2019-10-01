Лига чемпионов

НИА-КалининградНИА-Калининград«Локомотив» сыграет с «Атлетико» в Лиге Чемпионов

Локомотив — Атлетико
сегодня
в 15:00
Лига чемпионов, Групповой этап
Стадион «Локомотив»
Сегодня, 1 октября, в Москве состоится матч в рамках Лиги Чемпионов, в котором «Локомотив» примет «Атлетико» из Мадрида. Отметим, что в прошлом сезоне «Локомотив» уже встречался с мадридским «Атлетико» в 1/8 финала Лиги Европы.
Читать в источнике
Комментировать2

Подробнее о событии

«Локомотив» выбрал, в какой форме сыграет с «Атлетико»

Нева Спорт09:37

Билялетдинов: ФК «Локомотив» способен набрать очки в матче Лиги чемпионов с «Атлетико»

ТАСС08:14

Футболисты «Атлетико» пообщались с российскими болельщиками команды

Советский спорт04:05

«Локомотив сыграет против «Атлетико» в белой форме

Спорт-Экспресс06:26

Одемвингие: нынешний «Локомотив» слабее того, что был при мне в 2007-м

Чемпионат10:48

Крыховяк: «Против „Атлетико“ мы собираемся играть в свой футбол»

Sport.ru02:28

Булыкин: «100% „Локомотив“ захочет с первых минут матча ЛЧ показать „Атлетико“, кто хозяин»

Sport24.ru10:05
Показать все источники
Автоматически обработано 7017 источников, обновлено в 11:57, Вашингтон
Политика

Путин в Ереване ответил на выкрик грузинской журналистки

Lenta.ru 08:06
Общество

Краснодар хочет вернуть землю «Сафари-парка» как незаконно отчужденную

РИА Новости 06:55
Политика

Пушков оценил слова Макрона о возвращении России в ПАСЕ

Президент Франции Эммануэль Макрон напомнил, что география, история и культура России в основе своей европейские, и сейчас население нашей страны признает западный гуманизм.
Комсомольская правда 09:57
Шоу-бизнес

Кети Топурия опубликовала чувственный снимок с новым возлюбленным

Певица прилюдно призналась в любви новому избраннику и разместила чувственное фото в блоге.
Комсомольская правда 10:04
Культура

В Москве началось прощание с Марком Захаровым

В Москве началось прощание с режиссером и худруком «Ленкома» Марком Захаровым. У входа в театр с утра собираются почитатели его таланта.
Телепрограмма 02:09
Происшествия

В Саратове мужчина и двое детей упали с крыши высотного дома

Вести.Ru 10:21
Политика

Контактная группа по Украине подписала «формулу Штайнмайера»

Контактная группа по Украине во вторник, 1 октября, подписала документ, именуемый формулой Штайнмайера.
Известия 10:42
Политика

На Украине возбудили дело в отношении Луценко

На Украине Государственное бюро расследований возбудило уголовное дело в отношении экс-генпрокурора Юрия Луценко по подозрению в злоупотреблении властью.
RT на русском 10:54
Происшествия

В Стерлитамаке школьники взорвали петардами 11 щенков

Вести.Ru 03:42
Финансы

Курс доллара превысил 65 рублей

Курс доллара к рублю на Московской бирже вырос на 0,48% к уровню закрытия предыдущих торгов, до отметки в 65,01 рубля, свидетельствуют данные торгов на 15:15 мск.
ТАСС вчера в 08:36
Политика

Правила получения российского гражданства могут измениться

Власти планируют позволить иностранцам, желающим стать гражданами России, не отказываться от иного гражданства.
Газета.Ru 09:34
Политика

Глава Камчатки предложил Навальному возглавить местное село

По мнению чиновника, если Навальный сам попробует встать во главе села Средние Пахачи, то это принесет ему "бесценный управленческий опыт".
ЗакC.Ру 11:26
Авто

Эксперты рассказали, нужно ли прогревать двигатель в машине зимой

Автоновости дня вчера в 22:46
Транспорт

Станции метро Фрунзенского радиуса могут открыть в четверг

Три новые станции метро фиолетовой линии могут принять первых пассажиров в четверг.
Петербургский дневник 09:00
Общество

В России вступил в силу скандальный «закон о курении на балконах»

В России 1 октября вступило в силу постановление правительства, которое вносит изменения в правила противопожарного режима в России.
Lenta.ru вчера в 17:31
Футбол

Мане рассказал о конфликте с Салахом

Ранее Салах опубликовал вирусное видео, на котором два ребенка с лицами Мане и 27-летнего египтянина бегут навстречу друг другу и обнимаются.
Спорт-Экспресс 10:52
Общество

Записавшие видеообращение врачи онкоцентра имени Блохина уволились

30 сентября врачи НИИ ДОиГ от имени 26 сотрудников центра обвинили новое руководство в травле и под угрозой увольнения потребовали смены руководства, прозрачного начисления зарплат и аудита строительства новых корпусов, которые почти 20 лет не могут ввести в эксплуатацию.
Известия 03:20
Здоровье

В Подмосковье родился ребенок с рекордным весом

В подмосковном городе Балашиха на свет появился мальчик весом 5,4 кг и ростом 58 см. Об этом сообщается на сайте минздрава Московской области.
Medical Note 05:57
Происшествия

Фигуранту дела Мамаева и Кокорина Протасовицкому отказали в УДО

Клинцовский городской суд Брянской области отказался удовлетворить ходатайство об условно-досрочном освобождении (УДО) Александра Протасовицкого, осужденного за две драки в центре Москвы, в которых также принимали участие футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин.
Коммерсантъ 08:17
Здоровье

В ВОЗ заявили о снижении потребления алкоголя в России на 43%

Общее потребление алкоголя на душу населения в России с 2003 года снизилось к 2016 году на 43%.
RT на русском 09:19
Технологии

Минпромторг заменил разработчика нового самолёта на замену Ан-2

Уральский завод гражданской авиации (УЗГА) не будет разрабатывать легкий многоцелевой самолет на замену Ан-2, новым разработчиком самолета названа компания "Байкал-Инжиниринг".
Военное обозрение 03:19
Происшествия

Федор Смолов отсудил 6 миллионов у страховой за разбитый автомобиль

Сегодня стало известно, что адвокаты Смолова встретились в суде с представителями страховой компании и смогли доказать, что данный случай является страховым и предполагает компенсацию.
StarHit.ru 08:03
Политика

Зеленский в Киеве встретился с Томом Крузом

По приглашению украинского лидера Владимира Зеленского в Киев приехал американский актёр Том Круз, заявили в пресс-службе главы государства.
RT на русском 05:01
Армия и оружие

Появилось видео уничтожения армии Саудовской Аравии хуситами

Московский Комсомолец вчера в 05:27
Происшествия

В защиту псковской журналистки Прокопьевой массово высказываются СМИ

На защиту Прокопьевой встала организация "Репортеры без границ".
ЗакC.Ру 10:52
Происшествия

Нападение на финский колледж совершил студент

Человеком, совершившим во вторник нападение на профессиональное училище в Финляндии в городе Куопио (Kuopio), оказался учащийся, гражданин Финляндии 1994 года рождения без судимостей.
Интерфакс 11:33
Происшествия

Актеру Устинову заменили приговор и дали год условно

РБК вчера в 05:28
Общество

Михаил Боярский грубо выругался в ответ на претензии о нарушении ПДД

Советский и российский актер театра и кино Михаил Боярский грубо выругался в ответ на обвинения в нарушении правил дорожного движения.
Lenta.ru 10:55
Музыка

Соловьев обиделся на песню Гребенщикова «Вечерний М»

Телепропагандист Владимир Соловьев отреагировал на новую песню Бориса Гребенщикова «Вечерний М».
FreeNews-Volga 09:15
Общество

Пользователи Сети попытались найти на фото замаскировавшегося леопарда

В твиттере стал популярным пост со снимком, на котором пользователи Сети пытаются найти замаскировавшегося леопарда.
Газета.Ru 29 сентября в 19:28
Как работают Яндекс.Новости?
Лига чемпионов УЕФАБольше новостей по теме
Главное