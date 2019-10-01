Лига чемпионов

RT на русскомRT на русскомМостовой оценил шансы «Локомотива» в матче ЛЧ с «Атлетико»

Локомотив — Атлетико
сегодня
в 15:00
Лига чемпионов, Групповой этап
Стадион «Локомотив»
Бывший футболист сборной России Александр Мостовой считает, что у московского «Локомотива» есть шанс победить мадридский «Атлетико» в матче второго тура Лиги чемпионов.
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Лига чемпионов-2019/2020 — онлайн игрового дня — трансляции матчей 2 тура

Чемпионат12:30

Мостовой оценил шансы «Локомотива» в матче ЛЧ с «Атлетико»

RT на русском10:07

Билялетдинов: ФК «Локомотив» способен набрать очки в матче Лиги чемпионов с «Атлетико»

ТАСС08:14

Мостовой: «У „Локомотива“ есть шанс против „Атлетико“»

Sport24.ru09:37
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