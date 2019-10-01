Лига чемпионов
RT на русскомМостовой оценил шансы «Локомотива» в матче ЛЧ с «Атлетико»
Бывший футболист сборной России Александр Мостовой считает, что у московского «Локомотива» есть шанс победить мадридский «Атлетико» в матче второго тура Лиги чемпионов.
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Автоматически обработано 7017 источников, обновлено в 13:29, Ашберн
Общество
Онколог центра Блохина рассказал о ситуации в медучреждении
Ранее сообщалось, что пять врачей НИИ детской онкологии и гематологии исследовательского центра им. Блохина подали заявления об увольнении в знак протеста против нового руководства.
Газета.Ru 11:20
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Журналисту грозит срок в семь лет за статью на 2 страницы
В свой день рождения в facebook Светлана опубликовала пост о том, что главным событием ее жизни стало уголовное дело за две страницы текста.
Примечания 11:37
Авто
Представили доступный 8-местный минивэн от GM и SAIC
Китайский автопроизводитель SАІС и General Motors представили новый бюджетный кроссовер, созданный их совместным предприятием Wuling Motors.
Letnews.ru вчера в 11:05
Авто
Эксперты рассказали, нужно ли прогревать двигатель в машине зимой
Автоновости дня вчера в 22:46
Гаджеты
Обновление Windows 10 починило звук, но поломало печать
Проблема с печатью Очередное накопительное обновление Windows 10, призванное исправить проблемы системы с выводом звука через Bluetooth, способно нарушить работу системного диспетчера очереди печати.
CNews 06:10
Армия и оружие
Появилось видео уничтожения армии Саудовской Аравии хуситами
Московский Комсомолец вчера в 05:27
Политика
Зеленский прокомментировал подписание «формулы Штайнмайера»
Ранее 1 октября сообщалось, что Контактная группа по Украине подписала документ, именуемый «формулой Штайнмайера».
Известия 12:13
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Sostav.ru 11:55
Экономика
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Более 30 миллионов россиян начнут получать повышенные пенсии после индексации с 1 января 2020 года, сообщил Минтруд.
РИА Новости вчера в 10:23
Происшествия
На Урале муж до смерти забил жену на глазах у детей
Тело убитой матери троих детей было обнаружено примерно в 07:30 в её квартире 29 сентября.
Московский Комсомолец 10:52
Политика
Кремль прокомментировал повышение пенсионного возраста на три года
Как заявил журналистам пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков, в Кремле не обсуждают тему повышения на три года пенсионного возраста, и этого вопроса нет на повестке дня.
Deita.ru вчера в 21:30
Политика
Телеведущий Шейнин вытолкал из студии украинца за слова о Захарове
Ведущий Артем Шейнин был вынужден выгнать из студии украинского журналиста Андрея Метлина.
Российская газета 10:37
Экономика
Венесуэла провела выплату по долгу России
"Венесуэла провела очередной платеж по долгу России", - сообщили в пресс-службе Минфина России.
Газета.Ru 03:57
Экономика
Что изменится в российских законах с 1 октября 2019 года
С 1 октября запланировано повышение зарплат работникам бюджетной сферы, не затронутым майскими указами, не менее чем на 4,3%. Это персонал детских садов (нянечки), юристы, бухгалтеры, технические работники и социальные психологи, а также военные, сотрудники органов внутренних дел, уголовно-исполнительной системы, служащие национальной гвардии.
РБК вчера в 01:01
Космос
Девятая планета Солнечной системы может оказаться черной дырой
В дальних окрестностях Солнечной системы может находиться неизвестная науке миниатюрная черная дыра – такую гипотезу высказали ученые из Даремского университета (Великобритания) и университета Иллинойса (США).
МИР 24 вчера в 09:00
Происшествия
К заместителю гендиректора «Аэрофлота» пришли сотрудники ФСБ и СК
Заместителя генерального директора «Аэрофлота» Владимира Александрова допросили представители Федеральной службы безопасности и Следственного комитета России.
Известия 12:44
Происшествия
Полиция Финляндии арестовала студента, устроившего бойню в колледже
Полиция Финляндии арестовала учащегося, устроившего бойню в колледже Саво в Куопио, 1 октября передает агентство Reuters.
REGNUM 10:53
Происшествия
В Ставрополе скорая оставила пенсионера с инсультом на улице
Минздрав Ставропользя начал проверку после видео, где пенсионера с инсультом оставили на улице сотрудники скорой помощи.
Газета.Ru 12:06
Происшествия
Сотрудник СК умер после нападения в Москве
Сотрудник СК умер после нападения с ножом у проходной в Москве, передает ТАСС.
Газета.Ru 06:22
Авто
Hyundai назвала стоимость подписки на свои автомобили в России
Тарантас Ньюс 09:18
Общество
Дима Билан извинился перед самарцами
РИА Новости 29 сентября в 14:45
Общество
В трейлере дополнения к Mortal Kombat 11 показали Терминатора
Студия NetherRealm выпустила официальный геймплейный трейлер дополнения Mortal Kombat 11 Kombat Pack, в котором она представила Терминатора T-800.
REGNUM 10:34
Политика
Путин ответил на выкрик грузинской журналистки в Ереване
Россия всегда выполняет взятые на себя обязательства, заявил Владимир Путин, приехавший на заседание Высшего Евразийского экономического совета в Ереване.
РИА Новости 06:18
Экономика
Минфин США отрицает планы о делистинге китайских компаний
В настоящее время Минфин США не планирует проводить делистинг компаний из Китая со своих бирж, сообщает Bloomberg со ссылкой на официального представителя казначейства Монику Кроули.
Коммерсантъ 28 сентября в 19:39
Хоккей
Автомобилист — Локомотив 4:1 (3-й период)
Sport24.ru 12:11
Общество
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Коптевский суд Москвы во вторник удовлетворил иск ГБУ "Автомобильные дороги" к организаторам несогласованной акции 27 июля в центре столицы о возмещении убытков из-за простоя транспорта и повреждений, причиненных участниками мероприятия.
Интерфакс 12:41
Интернет
WhatsApp начал тестировать функции исчезающих сообщений
Мессенджер WhatsApp начал тестировать новую функцию — исчезающие сообщения, сообщает специализированный портал WABetaInfo.
Мой Брянск 11:20
Авто
Начались продажи УАЗ «Патриот» с «автоматом»
Дилеры Ульяновского автозавода начали продажи внедорожника УАЗ «Патриот» с автоматической коробкой передач.
Автоновости дня 05:17