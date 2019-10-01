Бывший футболист сборной России Александр Мостовой считает, что у московского «Локомотива» есть шанс победить мадридский «Атлетико» в матче второго тура Лиги чемпионов.

Мостовой оценил шансы «Локомотива» в матче ЛЧ с «Атлетико»

Общество Онколог центра Блохина рассказал о ситуации в медучреждении Ранее сообщалось, что пять врачей НИИ детской онкологии и гематологии исследовательского центра им. Блохина подали заявления об увольнении в знак протеста против нового руководства.

Происшествия Журналисту грозит срок в семь лет за статью на 2 страницы В свой день рождения в facebook Светлана опубликовала пост о том, что главным событием ее жизни стало уголовное дело за две страницы текста.

Авто Представили доступный 8-местный минивэн от GM и SAIC Китайский автопроизводитель SАІС и General Motors представили новый бюджетный кроссовер, созданный их совместным предприятием Wuling Motors.

Гаджеты Обновление Windows 10 починило звук, но поломало печать Проблема с печатью Очередное накопительное обновление Windows 10, призванное исправить проблемы системы с выводом звука через Bluetooth, способно нарушить работу системного диспетчера очереди печати.

Политика Зеленский прокомментировал подписание «формулы Штайнмайера» Ранее 1 октября сообщалось, что Контактная группа по Украине подписала документ, именуемый «формулой Штайнмайера».

Экономика В Минтруде рассказали об индексации пенсий с нового года Более 30 миллионов россиян начнут получать повышенные пенсии после индексации с 1 января 2020 года, сообщил Минтруд.

Происшествия На Урале муж до смерти забил жену на глазах у детей Тело убитой матери троих детей было обнаружено примерно в 07:30 в её квартире 29 сентября.

Политика Кремль прокомментировал повышение пенсионного возраста на три года Как заявил журналистам пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков, в Кремле не обсуждают тему повышения на три года пенсионного возраста, и этого вопроса нет на повестке дня.

Политика Телеведущий Шейнин вытолкал из студии украинца за слова о Захарове Ведущий Артем Шейнин был вынужден выгнать из студии украинского журналиста Андрея Метлина.

Экономика Венесуэла провела выплату по долгу России "Венесуэла провела очередной платеж по долгу России", - сообщили в пресс-службе Минфина России.

Экономика Что изменится в российских законах с 1 октября 2019 года С 1 октября запланировано повышение зарплат работникам бюджетной сферы, не затронутым майскими указами, не менее чем на 4,3%. Это персонал детских садов (нянечки), юристы, бухгалтеры, технические работники и социальные психологи, а также военные, сотрудники органов внутренних дел, уголовно-исполнительной системы, служащие национальной гвардии.

Космос Девятая планета Солнечной системы может оказаться черной дырой В дальних окрестностях Солнечной системы может находиться неизвестная науке миниатюрная черная дыра – такую гипотезу высказали ученые из Даремского университета (Великобритания) и университета Иллинойса (США).

Происшествия К заместителю гендиректора «Аэрофлота» пришли сотрудники ФСБ и СК Заместителя генерального директора «Аэрофлота» Владимира Александрова допросили представители Федеральной службы безопасности и Следственного комитета России.

Происшествия Полиция Финляндии арестовала студента, устроившего бойню в колледже Полиция Финляндии арестовала учащегося, устроившего бойню в колледже Саво в Куопио, 1 октября передает агентство Reuters.

Происшествия В Ставрополе скорая оставила пенсионера с инсультом на улице Минздрав Ставропользя начал проверку после видео, где пенсионера с инсультом оставили на улице сотрудники скорой помощи.

Происшествия Сотрудник СК умер после нападения в Москве Сотрудник СК умер после нападения с ножом у проходной в Москве, передает ТАСС.

Общество В трейлере дополнения к Mortal Kombat 11 показали Терминатора Студия NetherRealm выпустила официальный геймплейный трейлер дополнения Mortal Kombat 11 Kombat Pack, в котором она представила Терминатора T-800.

Политика Путин ответил на выкрик грузинской журналистки в Ереване Россия всегда выполняет взятые на себя обязательства, заявил Владимир Путин, приехавший на заседание Высшего Евразийского экономического совета в Ереване.

Экономика Минфин США отрицает планы о делистинге китайских компаний В настоящее время Минфин США не планирует проводить делистинг компаний из Китая со своих бирж, сообщает Bloomberg со ссылкой на официального представителя казначейства Монику Кроули.

Общество «Автодор» отсудил у оппозиционеров 3,4 млн рублей из-за акции 27 июля Коптевский суд Москвы во вторник удовлетворил иск ГБУ "Автомобильные дороги" к организаторам несогласованной акции 27 июля в центре столицы о возмещении убытков из-за простоя транспорта и повреждений, причиненных участниками мероприятия.

Интернет WhatsApp начал тестировать функции исчезающих сообщений Мессенджер WhatsApp начал тестировать новую функцию — исчезающие сообщения, сообщает специализированный портал WABetaInfo.