"Сочи" и московский ЦСКА объявили составы на матч 16-го тура чемпионата России.

Дзагоев попал в заявку ЦСКА на матч против «Сочи»

Политика Польша передала Мазура украинскому консульству Украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что задержанный в Польше по запросу России зампредседателя украинской националистической организации УНА-УНСО* Игорь Мазур на время рассмотрения дела об экстрадиции передан на поруки консулу Украины.

Шоу-бизнес Лера Кудрявцева поделилась умилительным кадром с супругом и дочерью Лера Кудрявцева поделилась с поклонниками умилительным кадром с супругом и дочерью.

Происшествия Турист погиб при сходе лавины в Хакасии В воскресенье днем вблизи села Приисковое произошел сход лавины, во время которого пропал турист.

Происшествия Имя подозреваемого в убийстве историка Соколова стерли с сайта РВИО Имя историка Санкт-Петербургского государственного университета, который подозревается в зверском убийстве своей студентки, стерли с сайта Российского военно-исторического общества.

Наука Одиннадцать тысяч ученых объявили о климатической катастрофе Под результатами работы подписались более 11 тысяч ученых из 150 стран.

Футбол Румменигге назвал тренера «Баварии» на ближайшее время Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге рассказал, кто будет управлять командой в ближайшее время.

Общество Шейнин ответил Галкину на слова о цензуре на российском телевидении Телеведущий Артем Шейнин прокомментировал радиостанции "Говорит Москва" слова юмориста Максима Галкина о цензуре на российском телевидении.

Политика Путин опередил Зеленского в рейтинге доверия жителей Донбасса Президент России Владимир Путин занял первую строчку в рейтинге доверия жителей Донбасса после проведения опроса.

Наука Ученые создали крошечных роботов с коллективным разумом По словам ученых, буква «M» в названии M-Block 2.0 означает три слова сразу: движение (motion), магнит (magnet) и магию (magic).

Политика Президент Боливии объявил о проведении новых выборов главы государства Президент Боливии Эво Моралес в воскресенье объявил, что в стране пройдут новые выборы главы государства.

Политика Спикер Верховной рады ушел с поста лидера партии Зеленского Ранее председатель фракции «Слуга народа» в Раде Давид Арахамия заявил УНН, что кандидатом на пост главы партии является первый заместитель руководителя фракции и бывший глава предвыборного штаба «Слуги» Александр Корниенко.

Политика В Китае оценили шансы НАТО захватить Калининград На сайте была опубликована статья, в которой утверждается, что силы Североатлантического альянса смогут захватить Калининградскую область примерно за два дня.

Общество Москвичам пообещали аномальное тепло на предстоящей неделе Начало предстоящей недели в Москве ожидается аномально теплым - температура составит 9-11 градусов, что превысит климатическую норму на 5-6 градусов.

Армия и оружие Американские F-35 не смогли догнать российские Ту-160 Как сообщило китайское новостное агентство «Sina», в начале ноября текущего года в ходе планового полета над нейтральными водами Японского моря российский сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 смог уйти от сопровождавших его двух американских истребителей F-35 Lightning II.

Авто Раскрыты секреты расположения бензобаков в автомобилях Оказывается, в месторасположении бензобака в автомобилях тоже есть своя логика, которая зависит от марки, страны эксплуатации и других факторов.

Общество Жители Брянска смогут увидеть уникальное астрономическое явление В понедельник, 11 ноября, брянский планетарий приглашает горожан на Покровскую гору для того, чтобы увидеть в телескоп уникальное астрономическое явление.

Общество Сассексы и Кембриджи впервые за долгое время вышли в свет вместе Многие уже отметили, что Кембриджи и Сассексы сидят поодаль друг от друга, однако в этом искать скрытого смысла не стоит — на официальных мероприятиях монаршие особы сидят по старшинству.

Шоу-бизнес Рудковская заявила о решении расстаться с Плющенко Российская телеведущая Яна Рудковская сделала заявление о будущем своих отношений с фигуристом Евгением Плющенко.

Наука Генетики объяснили «иммунитет» к раку у древних людей Ученые-генетики на основании ряда исследований информировали о причинах редкого проявления заболевания раком у древних людей.

Футбол Вилков не назначил два пенальти в ворота «Уфы»! Что происходит?! Дважды в ходе матча 16-го тура чемпионата России «Оренбург» — «Уфа» (0:0) арбитр Михаил Вилков принимал ошибочные решения, не назначая пенальти в ворота гостей.