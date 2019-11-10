Футбол
Газета.RuДзагоев попал в заявку ЦСКА на матч против «Сочи»
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Политика
Польша передала Мазура украинскому консульству
Украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что задержанный в Польше по запросу России зампредседателя украинской националистической организации УНА-УНСО* Игорь Мазур на время рассмотрения дела об экстрадиции передан на поруки консулу Украины.
RT на русском 08:59
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Лера Кудрявцева поделилась умилительным кадром с супругом и дочерью
Лера Кудрявцева поделилась с поклонниками умилительным кадром с супругом и дочерью.
Актуальные Новости 03:43
Происшествия
Турист погиб при сходе лавины в Хакасии
В воскресенье днем вблизи села Приисковое произошел сход лавины, во время которого пропал турист.
Интерфакс 06:54
Происшествия
Имя подозреваемого в убийстве историка Соколова стерли с сайта РВИО
Имя историка Санкт-Петербургского государственного университета, который подозревается в зверском убийстве своей студентки, стерли с сайта Российского военно-исторического общества.
Невские Новости вчера в 15:36
Наука
Одиннадцать тысяч ученых объявили о климатической катастрофе
Под результатами работы подписались более 11 тысяч ученых из 150 стран.
Naked Science 06 ноября в 05:56
Футбол
Румменигге назвал тренера «Баварии» на ближайшее время
Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге рассказал, кто будет управлять командой в ближайшее время.
Metaratings 04:38
Общество
На 39-м году жизни умер известный промоутер Паша «Фейсконтроль»
Газета.Ru вчера в 16:00
Авто
Названы способы определить реальный пробег автомашины
Expert.ru 08 ноября в 02:45
Футбол
«Кальяри» забил 5 голов «Фиорентине» и вышел на третье место в Серии А
«Кальяри» поднялся на третью строчку в турнирной таблице (24 очка), «Фиорентина» находится на 8-й позиции (16).
Sport24.ru 08:23
Общество
Шейнин ответил Галкину на слова о цензуре на российском телевидении
Телеведущий Артем Шейнин прокомментировал радиостанции "Говорит Москва" слова юмориста Максима Галкина о цензуре на российском телевидении.
РИА Новости 07:43
Футбол
Манчестер Юнайтед - Брайтон: прогноз Three Seven 10 ноября 2019
Сегодня в двенадцатом туре Английской премьер-лиги Манчестер Юнайтед на Олд Траффорд примет Брайтон.
Ставка TV 07:55
Политика
Путин опередил Зеленского в рейтинге доверия жителей Донбасса
Президент России Владимир Путин занял первую строчку в рейтинге доверия жителей Донбасса после проведения опроса.
Газета.Ru 06:10
Наука
Ученые создали крошечных роботов с коллективным разумом
По словам ученых, буква «M» в названии M-Block 2.0 означает три слова сразу: движение (motion), магнит (magnet) и магию (magic).
Naked Science 08:56
Политика
Президент Боливии объявил о проведении новых выборов главы государства
Президент Боливии Эво Моралес в воскресенье объявил, что в стране пройдут новые выборы главы государства.
ТАСС 07:16
Политика
Спикер Верховной рады ушел с поста лидера партии Зеленского
Ранее председатель фракции «Слуга народа» в Раде Давид Арахамия заявил УНН, что кандидатом на пост главы партии является первый заместитель руководителя фракции и бывший глава предвыборного штаба «Слуги» Александр Корниенко.
РБК 06:54
Политика
В Китае оценили шансы НАТО захватить Калининград
На сайте была опубликована статья, в которой утверждается, что силы Североатлантического альянса смогут захватить Калининградскую область примерно за два дня.
Российская газета вчера в 21:15
Общество
Москвичам пообещали аномальное тепло на предстоящей неделе
Начало предстоящей недели в Москве ожидается аномально теплым - температура составит 9-11 градусов, что превысит климатическую норму на 5-6 градусов.
Российская газета 07:52
Армия и оружие
Американские F-35 не смогли догнать российские Ту-160
Как сообщило китайское новостное агентство «Sina», в начале ноября текущего года в ходе планового полета над нейтральными водами Японского моря российский сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 смог уйти от сопровождавших его двух американских истребителей F-35 Lightning II.
Военное дело 07 ноября в 13:36
Экономика
Курить придется меньше. На что будет жить Украина в 2020 году
На этой неделе украинское правительство представило проект бюджета на 2020 год.
РИА Новости 00:00
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Раскрыты секреты расположения бензобаков в автомобилях
Оказывается, в месторасположении бензобака в автомобилях тоже есть своя логика, которая зависит от марки, страны эксплуатации и других факторов.
Автоновости дня 05:40
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Жители Брянска смогут увидеть уникальное астрономическое явление
В понедельник, 11 ноября, брянский планетарий приглашает горожан на Покровскую гору для того, чтобы увидеть в телескоп уникальное астрономическое явление.
Наш Брянск.Ru вчера в 03:47
Общество
Сассексы и Кембриджи впервые за долгое время вышли в свет вместе
Многие уже отметили, что Кембриджи и Сассексы сидят поодаль друг от друга, однако в этом искать скрытого смысла не стоит — на официальных мероприятиях монаршие особы сидят по старшинству.
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Шоу-бизнес
Рудковская заявила о решении расстаться с Плющенко
Российская телеведущая Яна Рудковская сделала заявление о будущем своих отношений с фигуристом Евгением Плющенко.
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Генетики объяснили «иммунитет» к раку у древних людей
Ученые-генетики на основании ряда исследований информировали о причинах редкого проявления заболевания раком у древних людей.
Территория новостей 08:35
Общество
Германия отмечает 30-летие падения Берлинской стены
Говорит Москва вчера в 01:21
Футбол
Вилков не назначил два пенальти в ворота «Уфы»! Что происходит?!
Дважды в ходе матча 16-го тура чемпионата России «Оренбург» — «Уфа» (0:0) арбитр Михаил Вилков принимал ошибочные решения, не назначая пенальти в ворота гостей.
Спорт-Экспресс 07:02
Наука
Есть ли разница между книгой и аудиокнигой: смысл на слух
Стоит заметить, что «словарь» не хранится в одной определенной области мозга, а размазан по всей коре.
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