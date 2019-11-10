Футбол

Газета.RuГазета.RuДзагоев попал в заявку ЦСКА на матч против «Сочи»

"Сочи" и московский ЦСКА объявили составы на матч 16-го тура чемпионата России.
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«Сочи» — ЦСКА: известны стартовые составы, Дзагоев — в запасе

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