Футбол

ПрофильПрофильМостовой раскритиковал назначение «по знакомству» Тедеско в «Спартак»

Бывший нападающий «Спартака» Александр Мостовой раскритиковал решение руководства клуба назначить на должность главного тренера Доменико Тедеско. Свое негодование спортсмен выразил в посте, который он опубликовал в инстаграме.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Зависть и ревность. Реакция на назначение Тедеско

Soccer.ru14:30

Мостовой раскритиковал назначение «по знакомству» Тедеско в «Спартак»

Профиль13:21

Александр Мостовой — о зарплате Тедеско: «Это безобразно много»

Sportbox.RUвчера в 14:09

Мостовой не понимает причину назначения Тедеско

Газета.Ru05:12

Мостовой о зарплате Тедеско: «Это безобразно много»

ProstoProSport04:45

Александр Мостовой назвал зарплату нового тренера «Спартака» «безобразно большой»

Накануне.Ru01:45

Мостовой шокирован назначением Тедеско главным тренером «Спартака»: «Как это вообще возможно?!»

Sport24.ru12:40
Показать все источники
Автоматически обработано 7029 источников, обновлено в 20:04, Ашберн
Происшествия

В Нидерландах семья девять лет ждала апокалипсиса в подвале

Российская газета 15:20
Политика

Киев потребовал распустить ДНР и ЛНР для выполнения Минских соглашений

Минские соглашения предусматривают следующий порядок действий: установление перемирия, отвод сил, в первый день после разведения необходимо начать диалог о выборах в Донбассе, также нужно провести амнистию участников конфликта.
РИА Новости 12:05
Происшествия

В крови сбитого насмерть полицейским ребенка нашли алкоголь

Ранее СМИ сообщали, что в крови ребенка обнаружили 0,51 промилле алкоголя. Назначены повторные судмедэкспертизы.
Газета.Ru 15:57
Авто

В России запретят ездить на новых машинах без номеров

Водителей новых автомобилей в России с 2020 года обяжут устанавливать госномера в день покупки.
RT на русском 12:20
Здоровье

В больнице на Урале детей перестали кормить по выходным

Жители Златоуста пожаловались на антисанитарию и нетерпимую организацию питания в детской больнице №2. По словам женщины, лежавшей в инфекционном отделении с двумя маленькими детьми, на выходных все, кто не получал передач от родных, остались практически без еды.
URA.Ru 02:22
Футбол

Федун назвал среди задач «Спартака» победу в чемпионате к 2022 году

Владелец "Спартака" Леонид Федун рассказал о назначении нового главного тренера, а также подтвердил, что в 2023 году он покинет клуб.
Российская газета 16:21
Здоровье

Минздрав создал памятку для родителей детей, нуждающихся в лекарствах

Минздрав России опубликовал памятку для родителей детей, которые нуждаются в незарегистрированных психотропных препаратах.
РЕН ТВ 17:09
Политика

В Кремле прокомментировали статью Суркова о «путинизме»

Эффект действий президента России Владимира Путина по росту суверенитета и разрушению монополярности мира трудно переоценить, заявил в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова помощника главы государства Владислава Суркова о "путинизме".
РИА Новости вчера в 07:08
Происшествия

Пропавшую после продажи машины жительницу Екатеринбурга нашли мертвой

В Екатеринбурге нашли пропавшую пять дней назад девушку. Машину, которую она собиралась продать, обнаружили у перекупщиков, сообщает РЕН ТВ.
Известия 08:42
Кино

Зои Кравиц исполнит роль женщины-кошки в новом Бэтмене

Даже Холли Берри не удалось побить рекорд Мишель. Также на участие в новом Бэтмене утверждены Джеффри Райт и Джона Хилл.
Время Пресс 04:00
Армия и оружие

Озвучено условие вывода турецких войск из Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обещал вывести войска с севера Сирии после того, как антитеррористическая операция в этом регионе завершится, заявил спецпредставитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев.
Взгляд.ру 13:28
Кино

Беременная Валерия Гай Германика появилась на премьере фильма с волком

Будучи на позднем сроке беременности Гай Германика не стала отменять презентацию фильма. На премьеру режиссер пришла с настоящим волком.
Культуромания 13 октября в 11:31
Единоборства

Менеджер Усика считает, что Гвоздик победит Бетербиева

Sportbox.RU 18:10
Общество

ВС отменил возврат в прокуратуру дела экс-бухгалтера «Седьмой студии»

Президиум Верховного суда (ВС) признал незаконным решение Мещанского суда Москвы вернуть в прокуратуру уголовное дело в отношении экс-главного бухгалтера «Седьмой студии» Нины Масляевой, которая обвиняется в хищении бюджетных средств.
РБК 19:51
Общество

Умерший ирландец разыграл родственников на своих похоронах

VSE42.RU вчера в 06:46
Экономика

НЛМК за 9 месяцев снизил выпуск стали на 9%

Группа "Новолипецкий металлургический комбинат" (НЛМК) в январе-сентябре 2019 года сократила производство стали по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 9%, до 11,908 миллиона тонн, следует из сообщения компании.
ПРАЙМ 04:11
Политика

Нетаньяху просит Путина помиловать израильтянку

Вести.Ru 12:55
Наука

Проведено исследование на тему привлекательности женщин на каблуках

Goroday.ru 02:08
Футбол

Глава Болгарского футбольного союза подал в отставку после скандала

Дорогой ценой обошлась выходка болгарских болельщиков во время матча против Англии для президента БФС Борислава Михайлова.
Sport.ru 11:59
Здоровье

Сахалинские власти планируют создать медицинский кластер

Медицинский кластер, в который войдет диагностика, лечение и реабилитация грязью и специальными водами, планируют создать на Сахалине, сообщил во вторник, 15 октября, губернатор области Валерий Лимаренко.
Политика Сегодня 05:58
Здоровье

Медики рассказали о влиянии чеснока на здоровье

Дни24 03:30
Футбол

Алвес рассказал о большом количестве расистов в Париже

Бывший защитник французского "Пари Сен-Жемен" Дани Алвес рассказал о расизме в интервью GQ.
Газета.Ru 18:19
Гаджеты

Google представил четвертый Pixel

Компания Google в ходе презентации в Нью-Йорке 15 октября представила новые смартфоны — Pixel 4 и Pixel 4 XL.
Коммерсантъ 12:16
Хоккей

«Авангард» победил СКА в матче КХЛ

Омский «Авангард» одержал победу над санкт-петербургским СКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
RT на русском 14:37
Происшествия

Глава администрации Новочеркасска задержан за взятку

Блокнот Ростов-на-Дону 15:23
Общество

В России назначили первый штраф за фейковые новости

Владимир Путин подписал закон о наказании за распространение фейковых новостей в середине марта текущего года.
РБК 06:25
Шоу-бизнес

Николай Цискаридзе отреагировал на информацию о своем внебрачном сыне

Некоторое время назад в Сети появилась информация о том, что у прославленного артиста балета растет 19-летний внебрачный сын.
WMJ.ru вчера в 17:59
Политика

В ООН поддержали Россию после отказа США выдать визы дипломатам

Генеральный секретарь ООН разделяет позицию России в связи с отказом США выдать визы российским дипломатам.
Lenta.ru 19:49
Происшествия

Не менее 37 человек пострадали в ходе протестов в Каталонии

По меньшей мере 37 человек пострадали в результате протестных акций сторонников независимости Каталонии, митинги проводились на фоне вынесения приговоров лидерам каталонских сепаратистов.
Известия вчера в 15:44
Политика

Трамп сообщил о предстоящем визите Пенса и Помпео в Турцию

Вице-президент США Майкл Пенс и госсекретарь Майкл Помпео в среду, 16 октября, отправятся с визитом в Турцию в связи с ситуацией на северо-востоке Сирии, сообщил президент США Дональд.
Коммерсантъ 18:45
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Доменико Тедеско
Итальянский футбольный тренер
Немецкий футбольный тренер итальянского происхождения. С 2017 по 2019 год - главный тренер клуба «Шальке 04».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Александр Мостовой
Футболист
Советский и российский футболист, полузащитник. Считается одним из лучших футболистов в истории сборной России.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное