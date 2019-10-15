Бывший нападающий «Спартака» Александр Мостовой раскритиковал решение руководства клуба назначить на должность главного тренера Доменико Тедеско. Свое негодование спортсмен выразил в посте, который он опубликовал в инстаграме.

Политика Киев потребовал распустить ДНР и ЛНР для выполнения Минских соглашений Минские соглашения предусматривают следующий порядок действий: установление перемирия, отвод сил, в первый день после разведения необходимо начать диалог о выборах в Донбассе, также нужно провести амнистию участников конфликта.

Здоровье В больнице на Урале детей перестали кормить по выходным Жители Златоуста пожаловались на антисанитарию и нетерпимую организацию питания в детской больнице №2. По словам женщины, лежавшей в инфекционном отделении с двумя маленькими детьми, на выходных все, кто не получал передач от родных, остались практически без еды.

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Происшествия Не менее 37 человек пострадали в ходе протестов в Каталонии По меньшей мере 37 человек пострадали в результате протестных акций сторонников независимости Каталонии, митинги проводились на фоне вынесения приговоров лидерам каталонских сепаратистов.