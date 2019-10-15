Футбол
ПрофильМостовой раскритиковал назначение «по знакомству» Тедеско в «Спартак»
Бывший нападающий «Спартака» Александр Мостовой раскритиковал решение руководства клуба назначить на должность главного тренера Доменико Тедеско. Свое негодование спортсмен выразил в посте, который он опубликовал в инстаграме.
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Происшествия
В Нидерландах семья девять лет ждала апокалипсиса в подвале
Политика
Киев потребовал распустить ДНР и ЛНР для выполнения Минских соглашений
Минские соглашения предусматривают следующий порядок действий: установление перемирия, отвод сил, в первый день после разведения необходимо начать диалог о выборах в Донбассе, также нужно провести амнистию участников конфликта.
Происшествия
В крови сбитого насмерть полицейским ребенка нашли алкоголь
Ранее СМИ сообщали, что в крови ребенка обнаружили 0,51 промилле алкоголя. Назначены повторные судмедэкспертизы.
Авто
В России запретят ездить на новых машинах без номеров
Водителей новых автомобилей в России с 2020 года обяжут устанавливать госномера в день покупки.
Здоровье
В больнице на Урале детей перестали кормить по выходным
Жители Златоуста пожаловались на антисанитарию и нетерпимую организацию питания в детской больнице №2. По словам женщины, лежавшей в инфекционном отделении с двумя маленькими детьми, на выходных все, кто не получал передач от родных, остались практически без еды.
Футбол
Федун назвал среди задач «Спартака» победу в чемпионате к 2022 году
Владелец "Спартака" Леонид Федун рассказал о назначении нового главного тренера, а также подтвердил, что в 2023 году он покинет клуб.
Здоровье
Минздрав создал памятку для родителей детей, нуждающихся в лекарствах
Минздрав России опубликовал памятку для родителей детей, которые нуждаются в незарегистрированных психотропных препаратах.
Политика
В Кремле прокомментировали статью Суркова о «путинизме»
Эффект действий президента России Владимира Путина по росту суверенитета и разрушению монополярности мира трудно переоценить, заявил в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова помощника главы государства Владислава Суркова о "путинизме".
Происшествия
Пропавшую после продажи машины жительницу Екатеринбурга нашли мертвой
В Екатеринбурге нашли пропавшую пять дней назад девушку. Машину, которую она собиралась продать, обнаружили у перекупщиков, сообщает РЕН ТВ.
Кино
Зои Кравиц исполнит роль женщины-кошки в новом Бэтмене
Даже Холли Берри не удалось побить рекорд Мишель. Также на участие в новом Бэтмене утверждены Джеффри Райт и Джона Хилл.
Армия и оружие
Озвучено условие вывода турецких войск из Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обещал вывести войска с севера Сирии после того, как антитеррористическая операция в этом регионе завершится, заявил спецпредставитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев.
Кино
Беременная Валерия Гай Германика появилась на премьере фильма с волком
Будучи на позднем сроке беременности Гай Германика не стала отменять презентацию фильма. На премьеру режиссер пришла с настоящим волком.
Единоборства
Менеджер Усика считает, что Гвоздик победит Бетербиева
Общество
ВС отменил возврат в прокуратуру дела экс-бухгалтера «Седьмой студии»
Президиум Верховного суда (ВС) признал незаконным решение Мещанского суда Москвы вернуть в прокуратуру уголовное дело в отношении экс-главного бухгалтера «Седьмой студии» Нины Масляевой, которая обвиняется в хищении бюджетных средств.
Общество
Умерший ирландец разыграл родственников на своих похоронах
Экономика
НЛМК за 9 месяцев снизил выпуск стали на 9%
Группа "Новолипецкий металлургический комбинат" (НЛМК) в январе-сентябре 2019 года сократила производство стали по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 9%, до 11,908 миллиона тонн, следует из сообщения компании.
Политика
Нетаньяху просит Путина помиловать израильтянку
Футбол
Глава Болгарского футбольного союза подал в отставку после скандала
Дорогой ценой обошлась выходка болгарских болельщиков во время матча против Англии для президента БФС Борислава Михайлова.
Здоровье
Сахалинские власти планируют создать медицинский кластер
Медицинский кластер, в который войдет диагностика, лечение и реабилитация грязью и специальными водами, планируют создать на Сахалине, сообщил во вторник, 15 октября, губернатор области Валерий Лимаренко.
Футбол
Алвес рассказал о большом количестве расистов в Париже
Бывший защитник французского "Пари Сен-Жемен" Дани Алвес рассказал о расизме в интервью GQ.
Гаджеты
Google представил четвертый Pixel
Компания Google в ходе презентации в Нью-Йорке 15 октября представила новые смартфоны — Pixel 4 и Pixel 4 XL.
Хоккей
«Авангард» победил СКА в матче КХЛ
Омский «Авангард» одержал победу над санкт-петербургским СКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Происшествия
Глава администрации Новочеркасска задержан за взятку
Общество
В России назначили первый штраф за фейковые новости
Владимир Путин подписал закон о наказании за распространение фейковых новостей в середине марта текущего года.
Шоу-бизнес
Николай Цискаридзе отреагировал на информацию о своем внебрачном сыне
Некоторое время назад в Сети появилась информация о том, что у прославленного артиста балета растет 19-летний внебрачный сын.
Политика
В ООН поддержали Россию после отказа США выдать визы дипломатам
Генеральный секретарь ООН разделяет позицию России в связи с отказом США выдать визы российским дипломатам.
Происшествия
Не менее 37 человек пострадали в ходе протестов в Каталонии
По меньшей мере 37 человек пострадали в результате протестных акций сторонников независимости Каталонии, митинги проводились на фоне вынесения приговоров лидерам каталонских сепаратистов.
Политика
Трамп сообщил о предстоящем визите Пенса и Помпео в Турцию
Вице-президент США Майкл Пенс и госсекретарь Майкл Помпео в среду, 16 октября, отправятся с визитом в Турцию в связи с ситуацией на северо-востоке Сирии, сообщил президент США Дональд.