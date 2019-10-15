Бывший нападающий «Спартака» Александр Мостовой раскритиковал решение руководства клуба назначить на должность главного тренера Доменико Тедеско. Свое негодование спортсмен выразил в посте, который он опубликовал в инстаграме.

Политика В Минске задержана попавшая под санкции США россиянка Сотрудница «Агентства интернет-исследований» Анна Богачева, в 2018 году попавшая под санкции США, задержана в Минске.

Политика Киев потребовал роспуска ДНР и ЛНР для выполнения Минских соглашений Минские соглашения предусматривают следующий порядок действий: установление перемирия, отвод сил, в первый день после разведения необходимо начать диалог о выборах в Донбассе, также нужно провести амнистию участников конфликта.

Шоу-бизнес Сальма Хайек отметила 12 миллионов подписчиков иглоукалыванием Актриса выложила откровенное фото Число подписчиков Сальмы Хайек в "Инстаграме" недавно достигло 12 миллионов.

Политика Опубликован «план Даллеса» против Навального Фото: Соцсети Издание The Insider опубликовало письма из взломанной почты консультанта Администрации Президента Константина Костина, которые повествуют о «плане борьбы с Навальным».

Происшествия В крови сбитого насмерть российским полицейским ребенка нашли алкоголь В Кировской области эксперты обнаружили алкоголь в крови ребенка, насмерть сбитого сотрудником полиции.

Спорт Глава РУСАДА признал подмену данных московской лаборатории Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус подтвердил, что данные Московской антидопинговой лаборатории были изменены перед передачей экспертам Международного антидопингового агентства (WADA).

Шоу-бизнес Близкие Заворотнюк впервые подтвердили болезнь актрисы Болезнь актрисы Анастасии Заворотнюк подтвердили в Instagram ее близкие. Об этом сообщает агентство «Москва» во вторник, 15 октября.

Наука Дрон снял на видео охоту китов-горбачей с помощью пузырьковых ловушек Морские биологи сняли на видео охоту горбатых китов с помощью кольца из пузырьков, сообщается в пресс-релизе Гавайского университета в Маноа.

Происшествия Пропавшую после продажи машины жительницу Екатеринбурга нашли мертвой В Екатеринбурге нашли пропавшую пять дней назад девушку. Машину, которую она собиралась продать, обнаружили у перекупщиков, сообщает РЕН ТВ.

Армия и оружие Озвучено условие вывода турецких войск из Сирии Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обещал вывести войска с севера Сирии после того, как антитеррористическая операция в этом регионе завершится, заявил спецпредставитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев.

Общество Супермодель Беллу Хадид назвали самой красивой женщиной в мире Хадид оказалась близка к идеальному соотношению на 94, 35%, поэтому хирург назвал ее самой красивой женщиной в мире.

Общество Улица в центре Москвы оказалась вымощена могильными плитами В ходе работ по благоустройству территории около столичного Театра эстрады рабочие обнаружили старинные могильные плиты, сообщается в группе «Архнадзора» в Facebook.

Футбол Финляндия разгромила Армению в отборочном матче Евро-2020 Сборная Финляндии с крупным счетом обыграла Армению в отборочном матче чемпионата Европы 2020 года.

Происшествия В 30 субъектах России проходят обыски в рамках дела ФБК Следственный комитет России сообщил о проведении в 30 субъектах страны обысков в штабах Фонда борьбы с коррупцией* в рамках возбуждённого ранее дела об отмывании денег.

Происшествия Погиб мэр Абакана Николай Булакин Только что редакции «МК в Хакасии» стало известно о смерти мэра Абакана Николая Булакина.

Политика Володин посоветовал президенту Грузии извиниться перед Россией Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что неправильно восстанавливать авиасообщение между РФ и Грузией без встречных шагов грузинские власти, передает РИА "Новости".

Политика Путин встретился с наследным принцем Арабских Эмиратов Владимир Путин прибыл в ОАЭ с государственным визитом, сообщает РИА Новости. Самолет российского лидера приземлился в аэропорту Абу-Даби.

Происшествия Во Франции задержали бывшего замначальника центра связи ФСИН Франция задержала по запросу России бывшего заместителя начальника Центра связи ФСИН России Павла Щетинина.

Происшествия В Волгограде СК возобновил дело о пропавшей в 1989 году семье В Волгограде сотрудники Следственного комитета России возобновили расследование уголовного дела о бесследном исчезновении 30 лет назад семьи из трех человек.

Футбол Доменико Тедеско стал новым тренером «Спартака» Об отставке бывшего тренера «Спартака» Олега Кононова стало известно 29 сентября.

Общество Принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом 14 октября Герцог и Герцогиня Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом.

Экономика Госдума рассмотрит два законопроекта об отмене банковского роуминга Законопроект об отмене банковского роуминга правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 15 октября.

Общество Фигуристку Тотьмянину прооперировали в Москве Российскую фигуристку Татьяну Тотьмянину во вторник, 15 октября, прооперировали в одной из столичных клиник.