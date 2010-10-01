Футбол
Нева СпортМостовой сравнил Тедеско с Моуринью
Бывший футболист московского «Спартака» Александр Мостовой поделился мнением о манере Доменико Тедеско смотреть матч с бровки — немец эмоционально прыгает в технической зоне. По словам Мостового, своими постоянным прыжками на бровке Тедеско напоминает ему Моуринью в первые годы.
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Александр Мостовой: Тедеско напоминает мне Моуринью в первые годы тренерской работы
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