Переигрывал «Спартак», создал больше моментов. Я кстати, знал, что «Спартак» сегодня не проиграет.

Мостовой: знал, что «Спартак» не проиграет «Локомотиву»

Армия и оружие Пентагон отчитался о ликвидации лидера ИГ аль-Багдади Американские военные провели спецоперацию в провинции Илдиб на северо-западе Сирии, в ходе которой уничтожили 48-летнего лидера "Исламского государства" (ИГ, террористическая организация, запрещена в России) Абу Бакра аль-Багдади, передает издание Newsweek.

Фигурное катание Александра Трусова установила новые рекорды Переписав два мировых рекорда — в произвольной программе (166.62 балла) и по сумме двух программ (241.02), россиянка первой из женщин набрала за технику более 100 баллов и не оставила другим участницам соревнований шанса приблизиться к себе.

Общество «Нафтогаз» объявил об аресте всех акций оператора «Турецкого потока» Исполнительный директор НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил, что окружной суд Амстердама 23 октября арестовал 100% акций компании «Южный поток» (South Stream Transport B.V.), которая отвечает за строительство и управление «Турецким потоком».

Единоборства Шлеменко оценил конфликт Макгрегора с дагестанцами Известный российский боец смешанного стиля Александр Шлеменко поделился мнением о конфликте экс-чемпиона UFC в легком и полулегком весе Конора Макгрегора с дагестанцами.

Армия и оружие Джонсон прокомментировал сообщения о ликвидации лидера ИГ Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон написал на своей странице в Twitter, что «смерть» лидера «Исламского государства»* Абу Бакра аль-Багдади является важной вехой в борьбе с терроризмом, но «битва со злом ИГ ещё не закончена».

Технологии На смену SMS придут RCS-сообщения В США четыре крупнейших оператора мобильной связи договорились о введении нового стандарта, который должен прийти на смену SMS-сообщениям.