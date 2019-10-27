Футбол

RT на русскомRT на русскомМостовой: знал, что «Спартак» не проиграет «Локомотиву»

Локомотив — Спартак
0 – 3
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Локомотив»
21′
Георгий Джикия
Владислав Игнатьев
41′
Дмитрий Баринов
42′
45′+1′
Зелимхан Бакаев
55′
Андре Шюррле
Джордан Ларссон
57′
Эсекиэль Понсе
Эдер
71′
73′
Наиль Умяров
Роман Зобнин
Мурило Серкейра
Александр Коломейцев
78′
79′
Джордан Ларссон
81′
Джордан Ларссон
85′
Зелимхан Бакаев
Аяз Гулиев
Ведран Чорлука
88′
Переигрывал «Спартак», создал больше моментов. Я кстати, знал, что «Спартак» сегодня не проиграет.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Александр Мостовой: «И что? Теперь надо восхвалять Тедеско? Я был уверен, что „Спартак“ не проиграет»

Спорт-Экспресс13:10

Мостовой: знал, что «Спартак» не проиграет «Локомотиву»

RT на русском14:39
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 15:38, Ашберн
Гаджеты

В России начинаются продажи складного смартфона Samsung Galaxy Fold

Life.ru 24 октября в 18:38
Происшествия

Отец расстрелявшего сослуживцев в Забайкалье назвал причину трагедии

Солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов мог расстрелять своих сослуживцев из-за дедовщины. Такой версии не исключает его отец, пишет 72.ru.
REGNUM 14:36
Армия и оружие

Пентагон отчитался о ликвидации лидера ИГ аль-Багдади

Американские военные провели спецоперацию в провинции Илдиб на северо-западе Сирии, в ходе которой уничтожили 48-летнего лидера "Исламского государства" (ИГ, террористическая организация, запрещена в России) Абу Бакра аль-Багдади, передает издание Newsweek.
Газета.Ru 02:30
Технологии

Google создала мощнейший в мире квантовый суперкомпьютер

Мойка78 25 октября в 05:34
Футбол

Юрий Семин: «„Спартак“ победил по делу»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин после поражения от «Спартака» (0:3) в матче 14-го тура чемпионата России подвел итоги встречи.
Спорт-Экспресс 12:13
Фигурное катание

Александра Трусова установила новые рекорды

Переписав два мировых рекорда — в произвольной программе (166.62 балла) и по сумме двух программ (241.02), россиянка первой из женщин набрала за технику более 100 баллов и не оставила другим участницам соревнований шанса приблизиться к себе.
Коммерсантъ 05:04
Кино

Блекло: режиссер «Отряда самоубийц» показал ранние тестовые образы Харли Квинн

В преддверии возвращения на экраны персонажа «Отряда самоубийц» Харли Квинн режиссер картины Дэвид Эйгер продемонстрировал, как могла выглядеть главная оторва Готэма.
Popcornnews.ru 25 октября в 17:30
Общество

«Нафтогаз» объявил об аресте всех акций оператора «Турецкого потока»

Исполнительный директор НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил, что окружной суд Амстердама 23 октября арестовал 100% акций компании «Южный поток» (South Stream Transport B.V.), которая отвечает за строительство и управление «Турецким потоком».
Росбалт 25 октября в 10:07
Футбол

Краснодар — Оренбург 1:1

Metaratings 13:53
Происшествия

В Карелии опрокинулся автобус с детьми

Автобус, перевозивший детей, опрокинулся в Карелии. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.
ТАСС 15:05
Культура

Журнал Rolling Stone назвал самые страшные сериалы всех времен

ФАН вчера в 03:22
Происшествия

Массовое убийство в московском колледже предотвратила ФСБ

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) арестовали 18-летнего, учащегося в аграрном колледже, парня, который, предположительно, планировал массовое убийство.
Gazeta.SPb 08:00
Экономика

90 лет со дня краха Уолл-стрит и начала Великой депрессии

"Черный четверг" стал началом мирового экономического кризиса (1929–1933), получившего название Великая депрессия.
Газета.Ru 24 октября в 01:21
Армия и оружие

Появилось видео переброски российских бронеавтомобилей в Сирию

В Сети появилось видео переброски российских бронеавтомобилей «Тигр» и «Тайфун-У» на сирийскую авиабазу Хмеймим.
РБК 04:40
Шоу-бизнес

Футболист Дмитрий Тарасов подал в суд на бывшую жену

Известный футболист Дмитрий Тарасов подал в суд на свою бывшую жену Оксану.
Аргументы недели 25 октября в 15:25
Шоу-бизнес

Любовь Успенская призналась, что не носит нижнее бельё

Любовь Успенская приняла участие в YouTube-шоу Ирины Чесноковой "Бар в большом городе", на котором сделала неожиданное признание.
ИнфоСМИ 13:57
Здоровье

Грецкие орехи могут наносить вред здоровью человека

Медик напомнил, что этот продукт — высококалорийный и очень жирный, поэтому влияет на увеличение веса.
Телеканал 360° 25 октября в 08:41
Армия и оружие

На российскую базу в Таджикистане поступили комплексы С-300

В сообщении ведомства отмечается, что целью нахождения российских комплексов на этой территории является прикрытие объектов 201-й военной базы от средств воздушно-космического нападения.
ГЛАС.RU вчера в 09:43
Теннис

Федерер обыграл де Минаура и в 10-й раз выиграл турнир в Базеле

В своем 15-м финале турнира в Базеле Роджер Федерер взял 10-й титул, обыграв Алекса де Минаура.
Sports.ru 10:00
Происшествия

В Хакасии женщина после ссоры с мужем ранила своего пятимесячного сына

Согласно предварительной версии, в селе Таштып 26 октября после ссоры с мужем 46-летняя женщина из-за ревности повредила оба глаза пятимесечному сыну.
ТАСС 02:42
Политика

Зеленский прокомментировал свой разговор с нацистами в Золотом

Президент Украины Зеленский прокомментировал свой разговор с нацистами «Азова»* в населенном пункте Золотое.
ИА Новороссия вчера в 16:00
Единоборства

Шлеменко оценил конфликт Макгрегора с дагестанцами

Известный российский боец смешанного стиля Александр Шлеменко поделился мнением о конфликте экс-чемпиона UFC в легком и полулегком весе Конора Макгрегора с дагестанцами.
Sport24.ru вчера в 14:05
Шоу-бизнес

Наталья Рудова раскритиковала Малахова за передачу об эскорте

Актриса Наталья Рудова написала большой пост о серии передач Андрея Малахова, посвященных эскорту.
Наша версия 08:47
Общество

«Мисс Украина» резко высказалась о патриотизме после поста про Крым

Паша разместила в инстаграме публикацию, в которой отмечалось, что "Мисс Украина" не стала излагать государственную позицию по Крыму.
РИА Новости вчера в 08:06
Здоровье

Доктор Мясников рассказал, кому запрещено принимать аспирин

Доктор Александр Мясников в телепередаче «О самом главном» рассказал, кому запрещено принимать аспирин.
VistaNews вчера в 04:59
Армия и оружие

Джонсон прокомментировал сообщения о ликвидации лидера ИГ

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон написал на своей странице в Twitter, что «смерть» лидера «Исламского государства»* Абу Бакра аль-Багдади является важной вехой в борьбе с терроризмом, но «битва со злом ИГ ещё не закончена».
RT на русском 10:56
Общество

В РПЦ назвали главную цель публикаций об избиении священником жены

Публикации об избиении рязанским священником супруги связаны с желанием феминисток «отбирать детей и отдавать их на воспитание гомосексуалистам».
Lenta.ru 15:01
Политика

В офисе Зеленского заявили о вывозе незаконного оружия из Золотого

«По информации МВД Украины, 27 октября незаконное оружие, которое находилось в распоряжении участников акции против разведения войск, было вывезено из Золотого», — говорится в ролике.
Известия 15:11
Технологии

На смену SMS придут RCS-сообщения

В США четыре крупнейших оператора мобильной связи договорились о введении нового стандарта, который должен прийти на смену SMS-сообщениям.
Ruposters.ru 25 октября в 06:43
Общество

Массовая эвакуация проводится в Калифорнии из-за пожаров

В связи с лесными пожарами, бушующими в американском штате Калифорния, обязательной эвакуации подлежат не менее 40 тысяч местных жителей.
Вести.Ru 24 октября в 21:51
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Александр Мостовой
Футболист
Советский и российский футболист, полузащитник. Считается одним из лучших футболистов в истории сборной России.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Локомотив
Российский футбольный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы. Выступает в Российской премьер-лиге. Основан 23 июля 1922 года. Один из старейших футбольных клубов России, ведущий свою историю с момента основания команды «Казанка» при Московско-Казанской железной дороге, затем неоднократно менявший своё название. Трёхкратный чемпион России, десятикратный обладатель Кубка страны: двукратный обладатель Кубка СССР и восьмикратный обладатель Кубка России, трёхкратный обладатель Суперкубка России. Дважды полуфиналист Кубка обладателей кубков.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное