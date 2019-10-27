Переигрывал «Спартак», создал больше моментов. Я кстати, знал, что «Спартак» сегодня не проиграет.

Мостовой: знал, что «Спартак» не проиграет «Локомотиву»

Авто Toyota представила новый минивэн Toyota GranAce Японский автомобильный гигант Toyota официально презентовал на автосалоне в Токио новинку минивэна Toyota GranAce.

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Фигурное катание Трусова и Ханю исполнили параллельный четверной тулуп Российская фигуристка Александра Трусова и олимпийский чемпион японец Юдзуру Ханю исполнили параллельный четверной тулуп перед показательными выступлениями на Гран-при Skate Canada.

Армия и оружие Опубликовано видео переброски российских бронеавтомобилей в Сирию Сегодня, 27 октября, Минобороны России с военных аэродромов Ростовской области и Краснодарского края доставило на авиабазу Хмеймим в Сирии десятки бронеавтомобилей "Тигр" и "Тайфун-У" для военной полиции.

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Политика В офисе Зеленского сообщили о вывозе оружия добровольцев из Донбасса Украинская полиция изъяла и вывезла оружие, о котором шла речь на встрече в поселке Золотое в Донбассе президента Украины Владимира Зеленского с добровольцами, выступающими против разведения сил.

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Политика Минэкономразвития отказалось вводить «налог Чубайса» Зачем нужен углеродный налог Председатель правления УК "Роснано" Анатолий Чубайс предложил ввести в России так называемый углеродный налог, взимаемый за превышение компаниями целевых показателей выбросов парниковых газов.

Космос Марсоход миссии «Марс-2020» впервые встал на колеса Специалисты из Лаборатории реактивного движения NASA опубликовали таймлапс, на котором показан процесс постановки нового марсохода миссии «Марс-2020» на колеса в начале октября этого года.