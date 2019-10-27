Футбол
RT на русскомМостовой: знал, что «Спартак» не проиграет «Локомотиву»
|21′
Георгий Джикия
Владислав Игнатьев
|41′
Дмитрий Баринов
|42′
|45′+1′
Зелимхан Бакаев
|55′
Андре Шюррле
Джордан Ларссон
|57′
Эсекиэль Понсе
Эдер
|71′
|73′
Наиль Умяров
Роман Зобнин
Мурило Серкейра
Александр Коломейцев
|78′
|79′
Джордан Ларссон
|81′
Джордан Ларссон
|85′
Зелимхан Бакаев
Аяз Гулиев
Ведран Чорлука
|88′
Локомотив
Расстановка 4‑5‑1
1
Гилерме
17
Жемалетдинов
5
Хёведес
14
Чорлука
20
Игнатьев
59
Миранчук
7
Крыховяк
18
Коломейцев
6
Баринов
23
Мариу
19
Эдер
98
Максименко
14
Джикия
29
Кутепов
2
Жиго
6
Дантас
47
Зобнин
23
Ларссон
2 ×
33
Крал
7
Гулиев
19
Понсе
25
Мельгарехо
Спартак
Расстановка 4‑3‑3
Переигрывал «Спартак», создал больше моментов. Я кстати, знал, что «Спартак» сегодня не проиграет.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 17:12, Ашберн
Общество
В Калифорнии введен режим ЧС из-за пожаров
Автоспорт
Хэмилтон стал победителем Гран-при Мексики «Формулы-1»
Британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон стал победителем Гран-при Мексики "Формулы-1".
Политика
Трамп намерен выйти из договора по открытому небу
Гаджеты
Huawei представила в России смартфон Honor 9X
Huawei представила в России смартфон Honor 9X. Он отличается от китайской версии.
Авто
Toyota представила новый минивэн Toyota GranAce
Японский автомобильный гигант Toyota официально презентовал на автосалоне в Токио новинку минивэна Toyota GranAce.
Энергетика
Минфин назвал условия предоставления льгот «Роснефти» и Худайнатову
Инфраструктура для Арктики Минфин и Минэнерго в пятницу, 25 октября, обнародовали условия предоставления льгот для новой нефтегазовой провинции в Арктике.
Фигурное катание
Трусова и Ханю исполнили параллельный четверной тулуп
Российская фигуристка Александра Трусова и олимпийский чемпион японец Юдзуру Ханю исполнили параллельный четверной тулуп перед показательными выступлениями на Гран-при Skate Canada.
Происшествия
В Карелии опрокинулся автобус с детьми
Автобус, перевозивший детей, опрокинулся в Карелии. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.
Армия и оружие
Опубликовано видео переброски российских бронеавтомобилей в Сирию
Сегодня, 27 октября, Минобороны России с военных аэродромов Ростовской области и Краснодарского края доставило на авиабазу Хмеймим в Сирии десятки бронеавтомобилей "Тигр" и "Тайфун-У" для военной полиции.
Футбол
«Ливерпуль» дома одолел «Тоттенхэм»
Кино
Этот российский фильм стоил три миллиарда. Он опозорил страну, Шварценеггера и Джеки Чана
23 августа российская пресса взорвалась одной из самых абсурдных новостей года: кинокомпания «Русская Фильм Группа» (РФГ) подала в суд на Арнольда Шварценеггера и Джеки Чана с требованием взыскать с двух суперветеранов экшена, а также главной китайской киногоскорпорации China Film Co. сумму 216,6 миллиона рублей.
Политика
Израиль ускорит рассмотрение просьб россиян об убежище
Власти Израиля приняли решение ускорить процедуру рассмотрения просьб о предоставлении убежища от россиян, передает ТАСС.
Политика
В офисе Зеленского сообщили о вывозе оружия добровольцев из Донбасса
Украинская полиция изъяла и вывезла оружие, о котором шла речь на встрече в поселке Золотое в Донбассе президента Украины Владимира Зеленского с добровольцами, выступающими против разведения сил.
Происшествия
При стрельбе в Техасе погибли два человека, более 10 пострадали
Неизвестный устроил стрельбу на встрече выпускников филиала Техасского университета A&M. В результате погибли как минимум два человека, более 10 получили ранения, сообщает Fox News.
Армия и оружие
В Афганистане ликвидировали более 50 талибов
На северо-западе Афганистана в провинции Фарьяб по меньшей мере 53 боевика радикального движения «Талибан»* были ликвидированы.
Армия и оружие
Появилось видео с места убийства аль-Багдади
В Сети появилось несколько видеозаписей, на которых показано место убийства главаря террористической организации "Исламское государство" Абу Бакра аль-Багдади.
Общество
Суд вынес приговор украинцу за ношение футболки с гербом СССР
В Кривом Роге суд признал виновным жителя Украины и назначил ему наказание в виде испытательного срока на один год за ношение футболки с гербом СССР.
Футбол
Йон Гудни Фьолусон: «С „Оренбургом“ играть неинтересно, невесело»
Защитник «Краснодара» Йон Гудни Фьолусон после ничьей против «Оренбурга» (1:1) в матче 14-го тура чемпионата России посетовал на оборонительный футбол соперника, передает из Краснодара корреспондент «СЭ» Екатерина Потапова.
Экономика
Медведев навел порядок в экономике: сколько россиян могут купить чиновники
Самый богатый наш государственный деятель, Валерий Пономарев, сенатор от Камчатского края, за прошлый год заработал 2,4 млрд руб. Депутат Госдумы от "Единой России" Григорий Аникеев — 2,3 миллиарда.
Шоу-бизнес
Футболист Дмитрий Тарасов подал в суд на бывшую жену
Известный футболист Дмитрий Тарасов подал в суд на свою бывшую жену Оксану.
Космос
Чандра замечает мегакластер галактик в процессе становления
Политика
В Кремле рассказали о создании меморандума России и Турции по Сирии
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков объяснил, как создавался меморандум о совместных действиях по урегулированию ситуации на северо-востоке САР, который был в итоге подписан президентами Турции и России.
Здоровье
Медики раскрыли способы «перезагрузки» печени
Медики представили вниманию способы «перезагрузки» печени. Одним из важных условий является отказ от пагубных привычек.
Политика
Минэкономразвития отказалось вводить «налог Чубайса»
Зачем нужен углеродный налог Председатель правления УК "Роснано" Анатолий Чубайс предложил ввести в России так называемый углеродный налог, взимаемый за превышение компаниями целевых показателей выбросов парниковых газов.
Шоу-бизнес
Тимати бросил Решетову и новорожденного сына
Знаменитый продюсер отправился на отдых на Мальдивские острова без 23-летней возлюбленной и ребенка.
Космос
Марсоход миссии «Марс-2020» впервые встал на колеса
Специалисты из Лаборатории реактивного движения NASA опубликовали таймлапс, на котором показан процесс постановки нового марсохода миссии «Марс-2020» на колеса в начале октября этого года.
Здоровье
Назван лучший полезный фрукт для завтрака, снижающий сахар в крови
Здоровье
Доктор Мясников рассказал, кому запрещено принимать аспирин
Доктор Александр Мясников в телепередаче «О самом главном» рассказал, кому запрещено принимать аспирин.
Политика
В воскресенье в Тюрингии пройдут выборы в земельный парламент
Все внимание немецких СМИ приковано к земле Тюрингия в самом сердце Германии, где в последнее воскресенье октября пройдут выборы в ландтаг - местный парламент.