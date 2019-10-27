Переигрывал «Спартак», создал больше моментов. Я кстати, знал, что «Спартак» сегодня не проиграет.

Мостовой: знал, что «Спартак» не проиграет «Локомотиву»

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