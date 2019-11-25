с чего всё началось

В задачи выезда входит установление обстоятельств и причин произошедшего. Ранее издание Life опубликовало материал о том, что погибшая следователь за три недели до предполагаемого самоубийства была госпитализирована с кровотечением. По словам сестры погибшей, ее могли изнасиловать.

Происшествия В Уфе вахтовый автобус врезался в жилой дом В Уфе вахтовый автобус врезался в жилой пятиэтажный дом, за медицинской помощью после аварии обратились семь человек, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе УГИБДД МВД по Республике Башкортостан.

Политика У Зеленского подсчитали, сколько человек «Россия завезла в Крым» "По подсчетам правозащитных организаций, есть около 500 тысяч человк, которые приехали на территорию полуострова с территории РФ", - рассказала Ташева, добавив, что ранее было известно только о 280 тысячах человек.

Хоккей «Даллас» победил «Вегас», Радулов набрал три очка «Даллас» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ победил «Вегас» — 4:2. По три очка в составе победителей набрали Йон Клингберг (0+3) и Александр Радулов (2+1).

Авто В России сертифицировали новый Volkswagen Jetta В базе Росстандарта опубликовано ОТТС на модель Volkswagen Jetta следующего поколения, которая появится в продаже уже в ближайшее время. отметим, что производство Jetta актуальной генерации завершилось в России еще в мае прошлого года.

Финансы Нацбанк Украины укрепил курс гривны до 4-летнего максимума Национальный банк Украины укрепил курс гривны до 24,05 гривны за доллар, что является максимумом почти за четыре года, сообщается в понедельник на сайте регулятора.

Экономика В Счетной палате предложили открыть доступ к налоговой тайне "Чтобы исправить ситуацию необходимо внести изменения в статью 102 Налогового кодекса в части доступа должностных лиц органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации к необходимой для оценки эффективности налоговых расходов информации, составляющей налоговую тайну", - приводят в контрольном ведомстве мнение аудитора Счетной палаты Андрея Батуркина.

Наука Музыка оказалась универсальным языком различных культур Исследователи из Гарвардского университета пришли к выводу, что музыка является универсальным языком различных культур — независимо от времени и ареала проживания их носителей.

Общество Объединять школы № 15 и № 32 не будут Евгений Павлов заверил, что в первые классы набор будет - муниципальное задание уже сформировано, 10 и 11 классы остаются, но так как федеральный государственный образовательный стандарт требует вводить различные профили образования, в будущем к этому вопросу вернутся.

Политика В Кремле оценили возможность встречи Путина и Трампа В Кремле нет скепсиса по поводу возможности проведения встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Политика Новый посол России в Великобритании назвал приоритеты своей работы Келин прибыл в Лондон 21 ноября. Ранее 24 августа посол Александр Яковенко завершил миссию в Британии и отбыл в Россию.

Происшествия В Волгоградской области загорелся склад с лакокрасочными материалами Пожарные тушат склад с лакокрасочными материалами площадью три тысячи квадратных метров в Городищенском районе Волгоградской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Общество В России планируют маркировать домашних животных Министерство сельского хозяйства России до конца 2019 года внесет в Госдуму законопроект об обязательной регистрации домашних животных, сообщил в беседе с "Известиями" глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

Политика Киев пригрозил отбирать в свои хранилища транзитный газ из России В сентябре Витренко в интервью Deutsche Welle заявил, что не представляет, как российский газ может поступать в ЕС без контракта с Украиной, и отметил, что Киев может рассматривать такой вариант как контрабанду.