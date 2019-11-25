Происшествия

Газета.RuГазета.RuМотивы самоубийства девушки-следователя в Сочи проверит МВД

В задачи выезда входит установление обстоятельств и причин произошедшего. Ранее издание Life опубликовало материал о том, что погибшая следователь за три недели до предполагаемого самоубийства была госпитализирована с кровотечением. По словам сестры погибшей, ее могли изнасиловать.
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с чего всё началось
— В ходе выезда будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего, дана оценка организации морально-психологического обеспечения оперативно-служебной деятельности подразделения, — сообщила
 официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Life.ruвчера в 15:44

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Информацию об изнасиловании покончившей с собой следовательницы проверят

Lenta.ruвчера в 17:45

МВД проверит данные об изнасиловании следователя в Сочи перед суицидом

РИА Новостивчера в 12:41

Начальник кубанского МВД проведет проверку по факту гибели следовательницы из Сочи

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Полиция проверит информацию об изнасиловании девушки-следователя из Сочи

Life.ruвчера в 15:44

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СочиСтрим01:45

В полиции проведут проверку после публикации в СМИ возможной причины самоубийства девушки-следователя в Сочи

Кубанские новостивчера в 12:12
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Шагающий экскаватор научили рыть траншеи автономно

МедиаПоток вчера в 08:33
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Фильму «Дау» Хржановского отказали в прокате в России

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REGNUM вчера в 13:06
Происшествия

В Уфе вахтовый автобус врезался в жилой дом

В Уфе вахтовый автобус врезался в жилой пятиэтажный дом, за медицинской помощью после аварии обратились семь человек, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе УГИБДД МВД по Республике Башкортостан.
ТАСС 02:04
Политика

У Зеленского подсчитали, сколько человек «Россия завезла в Крым»

"По подсчетам правозащитных организаций, есть около 500 тысяч человк, которые приехали на территорию полуострова с территории РФ", - рассказала Ташева, добавив, что ранее было известно только о 280 тысячах человек.
Московский Комсомолец 02:12
Хоккей

«Даллас» победил «Вегас», Радулов набрал три очка

«Даллас» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ победил «Вегас» — 4:2. По три очка в составе победителей набрали Йон Клингберг (0+3) и Александр Радулов (2+1).
Спорт-Экспресс вчера в 23:07
Происшествия

На врача Псковской детской областной больницы напал неизвестный

Неизвестный напал на врача Псковской детской областной больницы, женщина госпитализирована, сообщил РИА Новости представитель регионального УМВД.
РИА Новости вчера в 08:02
Армия и оружие

Бальбек ответил на слова украинского генерала о базе в Крыму

«Какая-то профессиональная неотесанность: целый генерал не знает, что в Средиземном море не протолкнуться от кораблей и подводных лодок НАТО, про базы вообще молчу», — отметил Бальбек.
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Авто

В России сертифицировали новый Volkswagen Jetta

В базе Росстандарта опубликовано ОТТС на модель Volkswagen Jetta следующего поколения, которая появится в продаже уже в ближайшее время. отметим, что производство Jetta актуальной генерации завершилось в России еще в мае прошлого года.
SpeedMe 01:53
Экономика

Компании доначислили налог за «искусственный» учет движимого имущества

Оборудование специально построенной теплоэлектростанции компания учла как движимое имущество, которое освобождено от налога.
РБК вчера в 23:00
Происшествия

Грудного младенца нашли в кустах в Подмосковье

В кустах в поселке Дружба городского округа Раменское нашли новорожденную девочку, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 05:01
Финансы

Нацбанк Украины укрепил курс гривны до 4-летнего максимума

Национальный банк Украины укрепил курс гривны до 24,05 гривны за доллар, что является максимумом почти за четыре года, сообщается в понедельник на сайте регулятора.
ПРАЙМ вчера в 12:14
Культура

Импровизационный батл между четырьмя командами актеров пройдет в Театре Олега Табакова

В 2017-2018 годах батл проводился уже с участием столичных театров при поддержке Департамента культуры города Москвы.
ТАСС 24 ноября в 16:21
Экономика

В Счетной палате предложили открыть доступ к налоговой тайне

"Чтобы исправить ситуацию необходимо внести изменения в статью 102 Налогового кодекса в части доступа должностных лиц органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации к необходимой для оценки эффективности налоговых расходов информации, составляющей налоговую тайну", - приводят в контрольном ведомстве мнение аудитора Счетной палаты Андрея Батуркина.
Российская газета 01:39
Наука

Музыка оказалась универсальным языком различных культур

Исследователи из Гарвардского университета пришли к выводу, что музыка является универсальным языком различных культур — независимо от времени и ареала проживания их носителей.
Вечерняя Москва вчера в 17:22
Политика

МИД КНР считает США «закулисным спонсором» протестов в Гонконге

Китайский МИД заявил, что Соединенные Штаты Америки являются "закулисными спонсорами" протестов, которые проходят в Гонконге.
Народные новости вчера в 10:10
Общество

Роспотребнадзор дал советы перед «черной пятницей»

Согласно опросу, в акциях участвует 63% россиян. Больше остальных покупки в «черную пятницу» совершают жители Нижнего Новгорода и Казани.
Коммерсантъ вчера в 21:58
Политика

«Рособоронэкспорт» заявил о планах поставки Турции второго полка С-400

РБК 00:37
Экономика

Банк «Восточный» первым в России отменил выплаты по вечным субордам

Банк «Восточный» отменил выплату купона по субординированному займу на $125 млн, сообщил РБК.
Коммерсантъ 00:43
Происшествия

В Кузбассе 79-летнюю пенсионерку осудили за сбыт героина

Пожилая жительница Кемерова приговорена к пяти годам лишения свободы за попытку сбыта крупной партии героина.
REGNUM 00:59
Общество

Объединять школы № 15 и № 32 не будут

Евгений Павлов заверил, что в первые классы набор будет - муниципальное задание уже сформировано, 10 и 11 классы остаются, но так как федеральный государственный образовательный стандарт требует вводить различные профили образования, в будущем к этому вопросу вернутся.
LipetskMedia.ru 02:17
Происшествия

УМВД: чистивший снег на козырьке школы в Приморье мальчик помогал тете

РИА Новости вчера в 05:26
Политика

В Кремле оценили возможность встречи Путина и Трампа

В Кремле нет скепсиса по поводу возможности проведения встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Lenta.ru 02:13
Экономика

ЦБ предложил новый способ борьбы с «зарплатным рабством»

Что предлагает ЦБ для борьбы с «зарплатным рабством»
РБК вчера в 11:42
Политика

Зеленский заявил о готовности к встрече в «нормандском формате»

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что готов к предстоящей встрече в формате "нормандской четверки" (Россия, Франция, Германия и Украина).
Капитал страны вчера в 12:17
Политика

Новый посол России в Великобритании назвал приоритеты своей работы

Келин прибыл в Лондон 21 ноября. Ранее 24 августа посол Александр Яковенко завершил миссию в Британии и отбыл в Россию.
РИА Новости 02:15
Происшествия

В Волгоградской области загорелся склад с лакокрасочными материалами

Пожарные тушат склад с лакокрасочными материалами площадью три тысячи квадратных метров в Городищенском районе Волгоградской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
РИА Новости 00:56
Общество

В России планируют маркировать домашних животных

Министерство сельского хозяйства России до конца 2019 года внесет в Госдуму законопроект об обязательной регистрации домашних животных, сообщил в беседе с "Известиями" глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.
РИА Новости 00:44
Политика

Киев пригрозил отбирать в свои хранилища транзитный газ из России

В сентябре Витренко в интервью Deutsche Welle заявил, что не представляет, как российский газ может поступать в ЕС без контракта с Украиной, и отметил, что Киев может рассматривать такой вариант как контрабанду.
Известия вчера в 14:46
Наука

Антибиотики провоцируют болезнь Паркинсона

Значительное воздействие широко распространенных антибиотиков для перорального приема связано с повышенным риском болезни Паркинсона, как показало исследование.
MedikForum.ru вчера в 09:18
Космос

Запуск корабля «Прогресс МС-13» перенесен из-за выявленных неполадок

Запуск корабля «Прогресс МС-13» с космодрома Байконур перенесен из-за выявленных неполадок. Об этом сообщили в «Роскосмосе».
Пятый канал вчера в 08:14
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