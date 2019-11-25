Происшествия
Газета.RuМотивы самоубийства девушки-следователя в Сочи проверит МВД
В задачи выезда входит установление обстоятельств и причин произошедшего. Ранее издание Life опубликовало материал о том, что погибшая следователь за три недели до предполагаемого самоубийства была госпитализирована с кровотечением. По словам сестры погибшей, ее могли изнасиловать.
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с чего всё началось
— В ходе выезда будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего, дана оценка организации морально-психологического обеспечения оперативно-служебной деятельности подразделения, — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Life.ruвчера в 15:44
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Начальник кубанского МВД проведет проверку по факту гибели следовательницы из Сочи
КП - Кубаньвчера в 11:42
В полиции проведут проверку после публикации в СМИ возможной причины самоубийства девушки-следователя в Сочи
Кубанские новостивчера в 12:12
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Шагающий экскаватор научили рыть траншеи автономно
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Министерство культуры РФ не выдало прокатное удостоверение серийному кинофильму режиссёра Ильи Хржановского «Дау».
Происшествия
В Уфе вахтовый автобус врезался в жилой дом
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Авто
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Экономика
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Финансы
Нацбанк Украины укрепил курс гривны до 4-летнего максимума
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Культура
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Экономика
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"Чтобы исправить ситуацию необходимо внести изменения в статью 102 Налогового кодекса в части доступа должностных лиц органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации к необходимой для оценки эффективности налоговых расходов информации, составляющей налоговую тайну", - приводят в контрольном ведомстве мнение аудитора Счетной палаты Андрея Батуркина.
Наука
Музыка оказалась универсальным языком различных культур
Исследователи из Гарвардского университета пришли к выводу, что музыка является универсальным языком различных культур — независимо от времени и ареала проживания их носителей.
Политика
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Китайский МИД заявил, что Соединенные Штаты Америки являются "закулисными спонсорами" протестов, которые проходят в Гонконге.
Общество
Роспотребнадзор дал советы перед «черной пятницей»
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Банк «Восточный» первым в России отменил выплаты по вечным субордам
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В Кузбассе 79-летнюю пенсионерку осудили за сбыт героина
Пожилая жительница Кемерова приговорена к пяти годам лишения свободы за попытку сбыта крупной партии героина.
Общество
Объединять школы № 15 и № 32 не будут
Евгений Павлов заверил, что в первые классы набор будет - муниципальное задание уже сформировано, 10 и 11 классы остаются, но так как федеральный государственный образовательный стандарт требует вводить различные профили образования, в будущем к этому вопросу вернутся.
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УМВД: чистивший снег на козырьке школы в Приморье мальчик помогал тете
Политика
В Кремле оценили возможность встречи Путина и Трампа
В Кремле нет скепсиса по поводу возможности проведения встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Экономика
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Что предлагает ЦБ для борьбы с «зарплатным рабством»
Политика
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Политика
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Происшествия
В Волгоградской области загорелся склад с лакокрасочными материалами
Пожарные тушат склад с лакокрасочными материалами площадью три тысячи квадратных метров в Городищенском районе Волгоградской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
Общество
В России планируют маркировать домашних животных
Министерство сельского хозяйства России до конца 2019 года внесет в Госдуму законопроект об обязательной регистрации домашних животных, сообщил в беседе с "Известиями" глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.
Политика
Киев пригрозил отбирать в свои хранилища транзитный газ из России
В сентябре Витренко в интервью Deutsche Welle заявил, что не представляет, как российский газ может поступать в ЕС без контракта с Украиной, и отметил, что Киев может рассматривать такой вариант как контрабанду.
Наука
Антибиотики провоцируют болезнь Паркинсона
Значительное воздействие широко распространенных антибиотиков для перорального приема связано с повышенным риском болезни Паркинсона, как показало исследование.
Космос
Запуск корабля «Прогресс МС-13» перенесен из-за выявленных неполадок
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