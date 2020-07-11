Происшествия
BFM.ruМотоблогер Ксения Никитина погибла в ДТП в Подмосковье
В ДТП в Сергиево-Посадском районе Подмосковья погибла известный мотоблогер Ксения Никитина. По данным ТАСС, она врезалась на своем мотоцикле в трактор.
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Здоровье
Врач-терапевт назвала опасность употребления кофе в жару
Как избежать опасных последствий, рассказала в интервью радио Sputnik врач-терапевт, иммунолог, аллерголог Ирина Ярцева.
РИА Новости 19:03
Автоспорт
Россиянин Шварцман выиграл гонку второго этапа «Формулы-2» в Австрии
Пилот программы развития российского автоспорта SMP Racing Роберт Шварцман (команда Prema) победил в первой гонке второго этапа серии «Формула-2» в Австрии.
Известия 16:19
Экономика
В России предложили провести деноминацию рубля
Василий Карпунин из "БКС Брокер" разъяснил, что деноминацию обычно используют в странах с гиперинфляцией, а сейчас России не нужно этого делать, так как достигнуты определенные успехи в стабилизации курса рубля и удержании инфляции.
Газета.Ru вчера в 09:52
Происшествия
Два человека погибли в ДТП с автобусом на севере Москвы
В Москве на Новосходненском шоссе в результате аварии с участием рейсового автобуса погибли два человека и еще три пострадали, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.
Газета.Ru 17:38
Кино
Amazon опубликовал трейлер второго сезона «Пацанов»
Piter.tv 09 июля в 00:43
Кино
Сериал «Леденящие душу приключения Сабрины» досрочно прекратил Netflix
В сериале сюжет разворачивается вокруг полуведьмы Сабрины Спеллман, пожелавшей жить как и все остальные подростки.
Evo-rus.com вчера в 03:53
Происшествия
Адвокат фонда Дятлова отверг официальную версию о гибели туристов
Московский Комсомолец 08:23
Происшествия
В Петербурге при падении деревьев из-за ветра пострадали два человека
Два человека пострадали при падении деревьев из-за усиления ветра в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба городского ГУ МЧС.
РИА Новости 13:28
Игры
Трейлер к выходу Deadly Premonition 2: A Blessing in Disguise
Издательство Rising Star Games и разработчики из студии Toybox представили трейлер к выходу своего психологического триллера Deadly Premonition 2: A Blessing in Disguise.
Игромания.ру вчера в 05:33
Происшествия
Обвиняемых в убийстве 8-летней девочки арестовали на Сахалине
Южно-Сахалинский городской суд постановил отправить в СИЗО обвиняемых в похищении и убийстве восьмилетней девочки.
Газета.Ru 09:17
Общество
Госдуме предложили ввести уголовную ответственность за любые свалки
Законодательное собрание (ЗакС) Санкт-Петербурга внесло в Госдуму законопроект, по которому уголовная ответственность за несанкционированные свалки распространяется на отходы производства и потребления.
РБК 13:41
Происшествия
В Южной Осетии нарушитель границы открыл стрельбу по пограничникам
Нарушитель границы Южной Осетии, гражданин Грузии, в ходе задержания открыл стрельбу по югоосетинским пограничникам и был ранен ответным огнем, сообщила в субботу пресс-служба Комитета государственной безопасности республики.
ТАСС 14:59
Общество
В Москве на Пушкинской площади не первый день проходят одиночные пикеты
В Москве на Пушкинской площади не первый день проходят одиночные пикеты.
Эхо Москвы 10:04
Политика
Трамп отверг идею выводить США из НАТО
Как сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на The Washington Post, по заявлению лидера США Дональда Трампа, его страна не собирается покидать НАТО.
Уфимские Заметки 14:14
Происшествия
Сын экс-министра спорта насмерть сбил велосипедиста в Подольске
В подмосковном Подольске иномарка BMW X6 11 июля насмерть сбила велосипедиста.
Известия 17:16
Общество
В игре Far Cry 6 появится звезда сериала «Во все тяжкие»
Звезда сериалов "Во все тяжкие", "Лучше звоните Солу" и "Мандалорец" Джанкарло Эспозито сыграет роль Антона Кастильо в игре Far Cry 6, подтвердила компания Ubisoft после просочившейся в Сеть информации о работе над новым сезоном французского шутера.
Российская газета 11:58
Происшествия
В Москве во время свадебного банкета скончалась невеста
В ресторане на юге Москвы во время свадебного застолья погибла невеста, сообщает РЕН ТВ.
Газета.Ru 18:32
Шоу-бизнес
Карпович прокомментировала сведения о совместном отдыхе с Прилучным
Звезда сериала «Папины дочки» Мирослава Карпович, которой приписывают роман с актером Павлом Прилучным, опровергла сведения об их совместном отпуске.
Вечерняя Москва вчера в 13:58
Киберспорт
В Dota 2 появился женский образ на Anti-Mage
В субботу, 11 июля, стало известно о том, что в Dota 2 появился женский образ на Anti-Mage.
Piter.tv 07:27
Авто
Китайцы выпустили компактвэн в полтора раза дешевле Lada Largus
Китайское совместное предприятие SAIC-General Motors выпустило бюджетный компактвэн Wuling Hong Guang V. Новинка в кузове фургон оказалась почти в полтора раза дешевле Lada Largus: цены в Поднебесной стартуют с 42 900 юаней (433 тысячи рублей), тогда как базовый Largus F90 стоит в России от 620 тысяч рублей.
Motor 09:16
Происшествия
В Ростовской области в лобовом ДТП погибли пять человек
В Ростовской области в результате столкновения двух легковых автомобилей погибли пять человек. Среди погибших 10-летний ребенок.
Российская газета 07:42
Кино
Съемки сериала «Властелин колец» возобновятся в Новой Зеландии
Evo-rus.com вчера в 09:33
Политика
СБ ООН принял резолюцию о продлении трансграничной помощи Сирии
Совбез ООН принял резолюцию о продлении трансграничного механизма помощи Сирии через один пропускной пункт на границе с Турцией на год.
Российская газета 17:54
Футбол
Дубль Роналду с пенальти спас «Ювентус» от проигрыша «Аталанте»
Криштиану Роналду забил два гола с пенальти "Аталанте" и спас "Ювентус" от домашнего поражения в матче чемпионата Италии.
Российская газета 17:50
Общество
ПФР разъяснил порядок выплаты надбавок пенсионерам за «советский стаж»
В пенсионном фонде рассказали, как будут увеличиваться выплаты для россиян, имеющих трудовой стаж еще во времена СССР.
iReactor 07:02
Экономика
Инвесторы поставили рекордную сумму против Tesla
Вашингтон, 11 июля 2020, 21:25 — REGNUM В Соединенных Штатах после взлета стоимости акций Tesla на 43% за восемь дней объем ставок на их скорое падение достиг рекордных $19 млрд.
REGNUM 14:25
Происшествия
Свыше 60 человек стали жертвами наводнений в Японии — NHK
Токио, 11 июля 2020, 13:39 — REGNUM Свыше 60 человек погибли в результате наводнений и оползней, которые произошли за неделю идущих в Японии проливных дождей.
REGNUM 06:39