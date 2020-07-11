В ДТП в Сергиево-Посадском районе Подмосковья погибла известный мотоблогер Ксения Никитина. По данным ТАСС, она врезалась на своем мотоцикле в трактор.

Мотоблогер Ксения Никитина погибла в ДТП в Подмосковье

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