Происшествия
BFM.ruМотоблогер Ксения Никитина погибла в ДТП в Подмосковье
В ДТП в Сергиево-Посадском районе Подмосковья погибла известный мотоблогер Ксения Никитина. По данным ТАСС, она врезалась на своем мотоцикле в трактор.
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Единоборства
Салихов на UFC 251 одержал победу раздельным решением судей
Спорт-Экспресс 21:40
Футбол
Вратарь ФК «Зенит» Лунев получил серьезную травму
Повреждение, которое получил в матче 28-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги с "Ахматом" вратарь футбольного клуба "Зенит" Андрей Лунев носит серьезный характер.
РЕН ТВ 15:28
Футбол
«Сан-Лоренсо» согласился продать Гайча в ЦСКА за € 8,5 млн
Ранее сообщалось, что ЦСКА хотел заплатить за Гайча около 8 млн евро и получить 90% прав на игрока.
Vprognoze.ru 09 июля в 03:39
Армия и оружие
Военные учения Египта на границе с Ливией призваны предотвратить возможную атаку Турции
Египетская армия, в ответ на заявление Турции о возможном наступлении на города Сирт и Джуфра, готовится к проведению учений под названием «Решительность 2020» на границе с Ливией.
ФАН 09 июля в 13:50
Общество
Бывшая жена главы Amazon стала самой богатой женщиной в США
Российская газета 21:16
Происшествия
Суд арестовал обвиняемого в организации убийств губернатора Фургала
РИА Новости вчера в 08:25
Происшествия
В Техасе застрелили двух полицейских при задержании преступника
Двое американских полицейских погибли во время стрельбы при задержании злоумышленника в городе Мак-Аллен штата Техас, сообщает телеканал ABC со ссылкой на местную полицию.
Газета.Ru 21:34
Происшествия
В Москве во время свадебного банкета скончалась невеста
В ресторане на юге Москвы во время свадебного застолья погибла невеста, сообщает РЕН ТВ.
Газета.Ru 18:32
Экономика
В России предложили провести деноминацию рубля
Василий Карпунин из "БКС Брокер" разъяснил, что деноминацию обычно используют в странах с гиперинфляцией, а сейчас России не нужно этого делать, так как достигнуты определенные успехи в стабилизации курса рубля и удержании инфляции.
Газета.Ru вчера в 09:52
Общество
С 1 августа у работающих пенсионеров вырастут пенсии
Корректировка пенсий работающих пенсионеров начнется с 1 августа.
Российская газета 21:40
Происшествия
Генпрокуратура объявила причину гибели туристов на перевале Дятлова
РИА Новости 08:26
Футбол
«Фенербахче» — «Сивасспор»: кто фаворит?
«Фенербахче» проверит на прочность «Сивасспор» 12 июля, мы подготовили прогноз.
Все про Спорт ру 10:58
Политика
Украинский самолет сбили над Ираном из-за неправильных настроек ПВО
Российская газета 17:02
Игры
Watch Dogs 2 — как бесплатно скачать и установить
12 июля, во время презентации Ubisoft Forward, разработчики будут бесплатно раздавать Watch Dogs 2. В этой заметке мы расскажем, как скачать и установить игру через приложение Ubisoft.
Чемпионат 20:37
Происшествия
В Бурятии за сутки выявили 43 случая заражения коронавирусом
Улан-Удэ, 10 июля 2020, 08:13 — REGNUM Общее количество выявленных в Бурятии случаев заражения коронавирусной инфекцией за минувшие сутки возросло на 43 и стало составлять 3 341.
REGNUM вчера в 01:13
Происшествия
В Южной Осетии нарушитель границы открыл стрельбу по пограничникам
Нарушитель границы Южной Осетии, гражданин Грузии, в ходе задержания открыл стрельбу по югоосетинским пограничникам и был ранен ответным огнем, сообщила в субботу пресс-служба Комитета государственной безопасности республики.
ТАСС 14:59
Общество
В Петербурге похоронили разбившуюся на Бали 18-летнюю россиянку
Похороны разбившейся на мотоцикле на Бали 18-летней россиянки Анастасии Зубриной, известной в социальных сетях как Настя Тропицель, прошли в субботу на Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге, сообщил отец погибшей девушки.
РИА Новости 13:32
Общество
Голикова предложила возобновить международное авиасообщение с 15 июля
Россия начнет переговоры с другими странами о возобновлении авиасообщения, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
Ведомости вчера в 11:00
Политика
В Белграде продолжают ловить иностранцев, причастных к беспорядкам
Евразия Daily 07:55
Происшествия
В Австралии 15-летний подросток погиб из-за нападения акулы
15-летний подросток погиб из-за нападения акулы у побережья австралийского штата Новый Южный Уэльс, передает BBC.
Газета.Ru 20:33
Футбол
«ЭБ/Стреймур» — «ХБ Торсхавн». Прогноз (к. 1.90) и ставки на матч чемпионата Фарерских островов по футболу 12 июля 2020 года
Прогноз и ставки Прогнозируем, что «ЭБ/Стреймур» наконец-то сможет распечатать ворота «ХБ Торсхавн».
LiveSport.ru 10:00
Общество
Мужчинам разослали рейтинг городов с самыми доступными женщинами
Подчеркнув, что речь идет исключительно о порядочных дамах, не ждущих платы за любовь, ловеласы разослали список по своим тематическим ресурсам.
Московский Комсомолец 12:27
Здоровье
В Сибири коронавирус распространяется быстрее, чем в среднем по России
Индекс роста выявленных случаев показывает, во сколько раз увеличилось количество новых случаев COVID-19, то есть с какой скоростью распространялась инфекция за последнюю неделю.
ВОмске вчера в 07:39
Происшествия
Обвиняемых в убийстве 8-летней девочки арестовали на Сахалине
Южно-Сахалинский городской суд постановил отправить в СИЗО обвиняемых в похищении и убийстве восьмилетней девочки.
Газета.Ru 09:17