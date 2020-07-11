Происшествия

BFM.ruBFM.ruМотоблогер Ксения Никитина погибла в ДТП в Подмосковье

В ДТП в Сергиево-Посадском районе Подмосковья погибла известный мотоблогер Ксения Никитина. По данным ТАСС, она врезалась на своем мотоцикле в трактор.
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Российская мотоблогер погибла в ДТП в Подмосковье

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По пути в Ярославль погибла девушка-байкер Ксения Никитина

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Девушка-мотоблогер погибла, врезавшись в трактор в Подмосковье

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Известная мотоблогер Ксения Никитина погибла в ДТП в Подмосковье

Газета.Ru16:19

Известная мотоблогерша погибла в ДТП

YA62.ru07:28
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«Сан-Лоренсо» согласился продать Гайча в ЦСКА за € 8,5 млн

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Военные учения Египта на границе с Ливией призваны предотвратить возможную атаку Турции

Египетская армия, в ответ на заявление Турции о возможном наступлении на города Сирт и Джуфра, готовится к проведению учений под названием «Решительность 2020» на границе с Ливией.
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В Техасе застрелили двух полицейских при задержании преступника

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В России предложили провести деноминацию рубля

Василий Карпунин из "БКС Брокер" разъяснил, что деноминацию обычно используют в странах с гиперинфляцией, а сейчас России не нужно этого делать, так как достигнуты определенные успехи в стабилизации курса рубля и удержании инфляции.
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С 1 августа у работающих пенсионеров вырастут пенсии

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Генпрокуратура объявила причину гибели туристов на перевале Дятлова

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Watch Dogs 2 — как бесплатно скачать и установить

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Двадцатиэтажный дом горит в жилом комплексе «Сантоки» в Иркутске

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Улан-Удэ, 10 июля 2020, 08:13 — REGNUM Общее количество выявленных в Бурятии случаев заражения коронавирусной инфекцией за минувшие сутки возросло на 43 и стало составлять 3 341.
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В Южной Осетии нарушитель границы открыл стрельбу по пограничникам

Нарушитель границы Южной Осетии, гражданин Грузии, в ходе задержания открыл стрельбу по югоосетинским пограничникам и был ранен ответным огнем, сообщила в субботу пресс-служба Комитета государственной безопасности республики.
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Общество

В Петербурге похоронили разбившуюся на Бали 18-летнюю россиянку

Похороны разбившейся на мотоцикле на Бали 18-летней россиянки Анастасии Зубриной, известной в социальных сетях как Настя Тропицель, прошли в субботу на Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге, сообщил отец погибшей девушки.
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Голикова предложила возобновить международное авиасообщение с 15 июля

Россия начнет переговоры с другими странами о возобновлении авиасообщения, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
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«ЭБ/Стреймур» — «ХБ Торсхавн». Прогноз (к. 1.90) и ставки на матч чемпионата Фарерских островов по футболу 12 июля 2020 года

Прогноз и ставки Прогнозируем, что «ЭБ/Стреймур» наконец-то сможет распечатать ворота «ХБ Торсхавн».
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В Сибири коронавирус распространяется быстрее, чем в среднем по России

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