Происшествия
BFM.ruМотоблогер Ксения Никитина погибла в ДТП в Подмосковье
В ДТП в Сергиево-Посадском районе Подмосковья погибла известный мотоблогер Ксения Никитина. По данным ТАСС, она врезалась на своем мотоцикле в трактор.
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Происшествия
Суд арестовал обвиняемого в организации убийств губернатора Фургала
РИА Новости вчера в 08:25
Энергетика
«Северный поток» стал главным экспортным маршрутом «Газпрома»
Успехам первого газопровода Балтики способствовало продолжение "Северного потока — 2" на территории Германии, по которому осуществлялась транспортировка выпавших из-за польской стороны миллиардов кубометров.
Политическая Экспертиза 12:47
Наука
В Британии создали робота-химика
В субботу, 11 июля, стало известно о том, что в Британии создали робота-химика.
Piter.tv 03:42
Наука
Уровень сахара в крови может влиять на риск смерти от COVID-19
Высокий уровень сахара в крови может негативно влиять на сосуды, а также способствовать образованию тромбов и развитию воспалительных процессов.
Российская газета 05:21
Здоровье
О чем говорит «походка Франкенштейна», раскрыл доктор Мясников
Доктор и телеведущий Александр Мясников сообщил, что по походке можно судить не только о настроении человека и его физической форме, но и диагностировать ту или иную болезнь.
Что происходит 09:43
Происшествия
Генпрокуратура объявила причину гибели туристов на перевале Дятлова
РИА Новости 08:26
Футбол
Тренер «Спартака» Тедеско перевел мошенникам 250 тыс. рублей
Главный тренер московского футбольного клуба «Спартак» Доменико Тедеско перевел мошенникам около 250 тыс. рублей, сообщает «Спорт-Экспресс» в субботу, 11 июля.
Известия 15:38
Шоу-бизнес
Собчак назвала способы улететь из России вопреки закрытым границам
Собчак разместила в социальной сети фотографию, на которой она находится вместе со своим сыном на фоне берега, вероятнее всего, на Мальдивских островах.
Evo-rus.com 06:46
Космос
Объединенные Арабские Эмираты запланировали отправку зонда на Марс
Только США, Индия, бывший Советский Союз и Европейское космическое агентство успешно отправили миссии на орбиту Красной планеты, в то время как Китай готовится к запуску своего первого марсохода в конце этого месяца.
ГЛАС.RU вчера в 03:13
Экономика
В России предложили провести деноминацию рубля
Василий Карпунин из "БКС Брокер" разъяснил, что деноминацию обычно используют в странах с гиперинфляцией, а сейчас России не нужно этого делать, так как достигнуты определенные успехи в стабилизации курса рубля и удержании инфляции.
Газета.Ru вчера в 09:52
Политика
МИД: Нидерланды не уведомили РФ о намерении подать иск в ЕСПЧ по MH17
Мария Захарова, занимающая должность официального представителя МИД России, прокомментировала обращение Нидерландов в Европейский суд по правам человека.
CT news вчера в 15:56
Общество
Ubisoft ответила на утечку информации об игре Far Cry 6
Париж, 10 июля 2020, 20:02 — REGNUM Французская компания Ubisoft прокомментировала факт утечки информации о шестой части игры Far Cry.
REGNUM вчера в 13:02
Автоспорт
Феттель: Настройки не подошли к этой погоде
F1news.ru 11:16
Политика
Трамп призвал экстрадировать в США бывшего британского агента Стила
Американский президент Дональд Трамп считает необходимым экстрадировать в США и посадить в тюрьму составившего на него компромат бывшего британского агента Кристофера Стила.
РИА Новости 11:34
Авто
«АвтоВАЗ» начал производить внедорожники Niva под брендом Lada
В пятницу, 10 июля, компания "АвтоВАЗ" официально объявила о запуске производства Chevrolet Niva под новым названием Lada Niva на заводе "Лада Запад Тольятти".
Новые автомобили 10:47
Политика
Трамп заявил о разработке самой скоростной гиперзвуковой ракеты в мире
Lenta.ru вчера в 14:04
Шоу-бизнес
Интернет-пользователи очарованы внучкой Анастасии Вертинской и Никиты Михалкова
Анастасия Вертинская — одна из главных красавиц советского кино, которая с легкостью завоевывала сердца мужчин.
Grazia вчера в 04:18
Общество
Участников испытаний вакцины от COVID-19 выпишут на следующей неделе
Добровольцы, которым вводили вакцину от COVID-19 в рамках клинического исследования, будут иметь возможность позвонить врачу-исследователю при малейших изменениях самочувствия, сообщила руководитель центра клинического изучения лекарственных средств Сеченовского университета Елена Смолярчук.
РИА Новости 12:31
Политика
Эрдоган назвал изменение статуса Святой Софии шагом к великой Турции
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что изменение статуса собора Святой Софии (Айя-Софии) в Стамбуле является шагом к великой Турции.
RT на русском 14:34
Шоу-бизнес
Рудковская довела до слез певицу Дакоту из-за сумки Louis Vuitton
Певица и композитор Рита Дакота пожаловалась в соцсетях на продюсера Яну Рудковскую, супругу фигуриста Евгения Плющенко.
АБН 14:23
Политика
В Крым прибыл первый эшелон с материалами для строительства водовода
Российская газета 03:35
Игры
Ремейк игры Resident Evil 4 могут не показать в 2020 году
REGNUM 08 июля в 02:39
Спорт
Assassin’s Creed Valhalla может выйти 17 ноября
Cyber.sports.ru 15:52
Общество
Уволен за рассказ о принуждении к голосованию
Евгения Антипина, чиновника из карельского города Беломорск, уволили после того, как он пожаловался, что работников районной администрации принуждают участвовать в голосовании по поправкам к Конституции России.
ИА Хакасия вчера в 21:32