Происшествия

BFM.ruBFM.ruМотоблогер Ксения Никитина погибла в ДТП в Подмосковье

В ДТП в Сергиево-Посадском районе Подмосковья погибла известный мотоблогер Ксения Никитина. По данным ТАСС, она врезалась на своем мотоцикле в трактор.
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