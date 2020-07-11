В ДТП в Сергиево-Посадском районе Подмосковья погибла известный мотоблогер Ксения Никитина. По данным ТАСС, она врезалась на своем мотоцикле в трактор.

Мотоблогер Ксения Никитина погибла в ДТП в Подмосковье

Экономика В России предложили провести деноминацию рубля Василий Карпунин из "БКС Брокер" разъяснил, что деноминацию обычно используют в странах с гиперинфляцией, а сейчас России не нужно этого делать, так как достигнуты определенные успехи в стабилизации курса рубля и удержании инфляции. 6K

Автоспорт Квят не прошел в финал квалификации «Гран-при Штирии» Российский пилот «Альфа Таури» Даниил Квят не смог пройти в финал квалификации «Гран-при Штирии». Россиянин вылетел во втором сегменте.

Общество Названы долгоиграющие последствия коронавируса Ученые из Италии поделились результатами нового исследования, в котором рассказали о длительных последствиях коронавируса.

Происшествия В мэрии ингушской столицы и фонде соцстраха начались обыски Сотрудники правоохранительных органов проводят обыски в администрации города Магас (Ингушетия), сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

Шоу-бизнес Старший сын Дэвида и Виктории Бекхэм женится на дочери миллиардера Недавно 21-летний сын Дэвида и Виктории Бекхэм сделал предложение девушке после восьми месяцев отношений.

Общество Действие подлежащих замене водительских прав продлили до конца года 11 июля вступает в силу приказ МВД, который продлевает действие водительских удостоверений и паспортов, у которых истек срок во время карантинных мер, до конца года. 65

Общество Онищенко назвал Китай самой безопасной страной для путешествий Китай в настоящее время является самой безопасной страной для путешествий из-за низкого уровня заболеваемости COVID-19 среди населения – показатель составляет почти 6 человек на 1000.

Футбол Карпин, Арутюнянц и Рыскин покинут «Ростов» Карпин тренирует южан с декабря 2017-го. Недавно тренер продлил контракт с клубом на пять лет.

Гаджеты Samsung может удешевить новые флагманские смартфоны из-за пандемии Пессимистичные настроения у компании вызвали плохие продажи серии Galaxy S20. Напомним, анонс Galaxy Note20 ожидается 5 августа.

Общество В Петербурге похоронили разбившуюся на Бали 18-летнюю россиянку Похороны разбившейся на мотоцикле на Бали 18-летней россиянки Анастасии Зубриной, известной в социальных сетях как Настя Тропицель, прошли в субботу на Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге, сообщил отец погибшей девушки. 6