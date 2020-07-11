Происшествия
BFM.ruМотоблогер Ксения Никитина погибла в ДТП в Подмосковье
В ДТП в Сергиево-Посадском районе Подмосковья погибла известный мотоблогер Ксения Никитина. По данным ТАСС, она врезалась на своем мотоцикле в трактор.
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Здоровье
Брянский Роспотребнадзор на 12 тысяч рублей ищет вирусолога
Как сообщают журналисты ведущих СМИ региона, брянский Центр гигиены и эпидемиологии при Роспотребнадзоре ищет врача-вирусолога.
РИА Стрела 10:23
Экономика
В России предложили провести деноминацию рубля
Василий Карпунин из "БКС Брокер" разъяснил, что деноминацию обычно используют в странах с гиперинфляцией, а сейчас России не нужно этого делать, так как достигнуты определенные успехи в стабилизации курса рубля и удержании инфляции.
Газета.Ru вчера в 09:52
Политика
Эрдоган отказался считаться со мнением других стран по Святой Софии
Мнение других государств не учитывается при определении конфессиональной принадлежности Святой Софии в Стамбуле, значение имеет только воля турецкого народа.
РБК 13:56
Происшествия
Генпрокуратура объявила причину гибели туристов на перевале Дятлова
РИА Новости 08:26
Автоспорт
Квят не прошел в финал квалификации «Гран-при Штирии»
Российский пилот «Альфа Таури» Даниил Квят не смог пройти в финал квалификации «Гран-при Штирии». Россиянин вылетел во втором сегменте.
Спорт-Экспресс 10:34
Общество
Названы долгоиграющие последствия коронавируса
Ученые из Италии поделились результатами нового исследования, в котором рассказали о длительных последствиях коронавируса.
Газета DAILY 14:26
Футбол
«Зенит» и «Ахмат» сыграли вничью в матче РПЛ
Коммерсантъ 13:34
Происшествия
В мэрии ингушской столицы и фонде соцстраха начались обыски
Сотрудники правоохранительных органов проводят обыски в администрации города Магас (Ингушетия), сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс 13:21
Шоу-бизнес
Старший сын Дэвида и Виктории Бекхэм женится на дочери миллиардера
Недавно 21-летний сын Дэвида и Виктории Бекхэм сделал предложение девушке после восьми месяцев отношений.
StarHit.ru 11:30
Общество
Действие подлежащих замене водительских прав продлили до конца года
11 июля вступает в силу приказ МВД, который продлевает действие водительских удостоверений и паспортов, у которых истек срок во время карантинных мер, до конца года.
Российская газета вчера в 08:57
Общество
В отношении адвокатов по делу Ефремова возбудили дисциплинарные дела
Право.ру вчера в 08:31
Общество
Онищенко назвал Китай самой безопасной страной для путешествий
Китай в настоящее время является самой безопасной страной для путешествий из-за низкого уровня заболеваемости COVID-19 среди населения – показатель составляет почти 6 человек на 1000.
МедиаПоток 13:19
Футбол
СМИ узнали о похищении у тренера «Спартака» 250 тыс. руб
В ходе разговора мошенник попросил перевести ему 250 тыс. руб. на срочное лечение родственника.
РБК 14:22
Футбол
Карпин, Арутюнянц и Рыскин покинут «Ростов»
Карпин тренирует южан с декабря 2017-го. Недавно тренер продлил контракт с клубом на пять лет.
ODDS.ru 10:56
Хоккей
Скончался 23-летний хоккеист «Южного Урала» Павел Крутий
Нападающий орского хоккейного клуба «Южный Урал» Павел Крутий умер в 23-летнем возрасте.
Пятый канал вчера в 10:21
Происшествия
В результате шторма в Петербурге пострадали два человека
В результате сильного ветра в Санкт-Петербурге в субботу, 11 июля, пострадали два человека.
Газета.Ru 13:12
Шоу-бизнес
Дакота раскрыла детали скандала с Рудковской из-за сумок Louis Vuitton
Российская певица Рита Дакота рассказала, как ее унизила музыкальный продюсер Яна Рудковская из-за сумок элитного французского бренда Louis Vuitton.
Экономика сегодня 10:49
Технологии
Философский факультет МГУ начнёт совместные проекты с Epic Games
Философский факультет Московского государственного университета (МГУ) и разработчик компьютерных игр Epic Games заключили партнерское соглашение.
Piter.tv 12:29
Общество
Гейтс заявил об уверенности в мировой победе над коронавирусом
Ранее Гейтс предостерег, что появление вакцины от COVID-19 не обязательно остановит распространение заболевания.
РБК 13:12
Игры
GTA: San Andreas показали с современной графикой
Моддеры из ArcadiaSquad показали GTA: San Andreas, вышедшую в 2004 году, с современной графикой.
Ferra 12:00
Происшествия
Обвиняемых в убийстве 8-летней девочки арестовали на Сахалине
Южно-Сахалинский городской суд постановил отправить в СИЗО обвиняемых в похищении и убийстве восьмилетней девочки.
Газета.Ru 09:17
Гаджеты
Samsung может удешевить новые флагманские смартфоны из-за пандемии
Пессимистичные настроения у компании вызвали плохие продажи серии Galaxy S20. Напомним, анонс Galaxy Note20 ожидается 5 августа.
Ferra 13:25
Общество
В Петербурге похоронили разбившуюся на Бали 18-летнюю россиянку
Похороны разбившейся на мотоцикле на Бали 18-летней россиянки Анастасии Зубриной, известной в социальных сетях как Настя Тропицель, прошли в субботу на Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге, сообщил отец погибшей девушки.
РИА Новости 13:32
Политика
Норвежский аналитик рассказал, могут ли США распасться в ближайшее время
Эксперт указал, что экономика США на сегодняшний день переживает не самые лучшие времена, а страна обладает огромным внешним долгом.
ПолитРоссия 14:05