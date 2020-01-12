Происшествия

Газета.RuГазета.RuМотоциклист погиб на этапе «Дакара»

Португальский мотоциклист Пауло Гонсалвеш погиб во время прохождения седьмого этапа ралли "Дакар", сообщается на официальной страница соревнований в Facebook. Гонщик упал на 276-м километре спецучастка. Спортсмен был обнаружен в 10.16 по местному времени.
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