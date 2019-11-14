Компания Motorola анонсировала новый сенсорный смартфон Razr с гибким экраном в форме «раскладушки». Устройство будет обладать основным экраном 6,2 дюйма, а также внешним экраном 2,7 дюйма под названием Quick View, куда будут выводиться уведомления и элементы управления смартфоном.

Политика МИД Украины не исключил выход страны из минских соглашений Украина готова выйти из минских договоренностей, если процесс урегулирования ситуации в Донбассе будет затягиваться, заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко в интервью «Русской службе ВВС».

Политика Белоруссия намерена изменить договор с Россией по охране границы Минск инициирует внесение изменений в совместный с Москвой договор от 1995 года о взаимных усилиях в охране границы, такая задача поставлена президентом Белоруссии Александром Лукашенко, заявил в четверг госсекретарь Совета безопасности республики Станислав Зась.

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Политика Умер экс-депутат Госдумы Михаил Кошкин Бывший депутат Государственной думы и экс-министр сельского хозяйства и продовольствия Удмуртии Михаил Кошкин умер в возрасте 65 лет, сообщили РБК в пресс-службе Госсовета региона.