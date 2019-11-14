Гаджеты
КоммерсантъMotorola представила гибкий смартфон-раскладушку Razr
Компания Motorola анонсировала новый сенсорный смартфон Razr с гибким экраном в форме «раскладушки». Устройство будет обладать основным экраном 6,2 дюйма, а также внешним экраном 2,7 дюйма под названием Quick View, куда будут выводиться уведомления и элементы управления смартфоном.
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Политика
В МИД России заявили о признании Жанин Аньес президентом Боливии
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что российская сторона будет считать временно исполняющего обязанности президента Боливии Жанин Аньес руководителем страны.
Армия и оружие
В Белоруссии заявили об отказе от российской базы ВВС
Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Станислав Зась заявил, что Россия предлагала разместить на территории страны базу ВВС в обмен на помощь в приобретении истребителей Су-30СМ. По его словам, Минск в этом вопросе решил «опираться на собственные возможности».
Политика
Путин призвал страны БРИКС брать на себя лидирующую роль в ООН
Президент России Владимир Путин выразил мнение, что лидирующую роль в ООН должны получить государства БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР).
Политика
Эрдоган исключил отказ Турции от С-400 после переговоров с Трампом
Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не может отказаться от российских зенитных ракетных комплексов С-400 в пользу американских систем Patriot.
Политика
Мужа депутата партии Зеленского задержали на Украине по запросу России
Украинские правоохранительные органы задержали гражданского супруга депутата от партии «Слуга народа» Анны Скороход Алексея Алякина по запросу России.
Происшествия
Студент из Благовещенска открыл стрельбу в колледже
19-летний студент колледжа строительства и ЖКХ в Благовещенске открыл стрельбу в учебном заведении.
Происшествия
В Москве застрелили чемпиона мира по тайскому боксу Боляна
Трехкратный чемпион мира по тайскому боксу Ашот Болян был убит в среду вечером в Москве.
Политика
Путин даст большую пресс-конференцию во второй половине декабря
Президент России Владимир Путин соберёт традиционную большую пресс-конференцию во второй половине декабря.
Происшествия
Пожар на складе на площади трех вокзалов в Москве локализован
Пожарные локализовали возгорание, возникшеее на складе на площади трех вокзалов в Москве.
Общество
Россиян предупредили о новом виде мошенничества с картами
Мошенники в 80% случаев выводят денежные средства с банковских карт с помощью онлайн-сервисов по переводу денег с карты на карту (система Card2Card), пишут «Известия» со ссылкой на Сбербанк и представителей других российских банков.
Происшествия
Мужчина с ножом напал на детей и учительницу на Ставрополье
Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело на мужчину, напавшего на игровой площадке на детей и учительницу в Ставропольском крае, сообщает пресс-служба ведомства в среду.
Технологии
Media Markt показала рендерные изображения PlayStation 5 и DualShock 5
Помимо самой консоли дизайнеры розничной сети создали рендеры и геймпада DualShock 5 Ранее «АСТЕРА» сообщала, что PlayStation 5 получит возможность отдельной установки SSD накопителя объёмом до 3 ТБ.
Общество
«Нафтогаз» заявил об отсутствии предложений от «Газпрома» по газу
Исполнительный директор национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил, что компания не получала предложений от российского «Газпрома» по вопросу поставок газа на Украину.
Шоу-бизнес
Рак начал отступать: Анастасия Заворотнюк пошла на поправку
Борющаяся с тяжелым заболеванием популярная российская актриса Анастасия Заворотнюк идет на поправку, об этом сообщают журналисты и СМИ.
Футбол
Adidas прокомментировал ситуацию с новой формой сборной России
Представители adidas высказались по поводу ситуации с новой формой сборной России, передает Deutsche Welle.
Общество
Рудковская и Плющенко обратились в полицию из-за угроз их сыну
Адвокат Александр Карабанов, представляющий интересы фигуриста Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской, написал заявление в полицию из-за угроз их шестилетнему сыну в соцсетях.
Шоу-бизнес
Ксения Собчак жестко ответила на критику Никиты Михалкова
Телеведущая Ксения Собчак резко отреагировала на слова режиссера Никиты Михалкова о ее свадьбе с Константином Богомоловым.
Происшествия
Бывшему активу экс-министра Абызова продлили банкротство
Процедуру банкротства продлили до 28 апреля 2020 года.
Политика
В Тбилиси началась акция протеста после провала поправок в конституцию
Парламент Грузии ранее не смог принять поправки в конституцию, подразумевающие переход со смешанной системы выборов парламента к пропорциональной.
Политика
Асад предположил, что основателя «Белых касок» убили по указанию ЦРУ
Бывшего британского военного, одного из основателей неправительственной организации Сирии «Белые каски» Джеймса Ле Мезюрье, убили по указанию ЦРУ, предположил президент Сирии Башар Асад.
Спорт
Малышко победил в спринте на контрольной тренировке сборной России
Дмитрий Малышко стал победителем спринта на 10 км на контрольной тренировке сборной России по биатлону в Тюмени.
Политика
В Голландии ищут причастность Шойгу к гибели рейса MH17
По данным JIT, следствие ищет информацию о лицах в гражданской и военной иерархии, сделавших возможной катастрофу MH17.
Кино
Netflix продлил «Ведьмака» на второй сезон еще до выхода первого
Премьера первого сезона сериала состоится 20 декабря 2019 года.
Фигурное катание
Трусова и Медведева узнали стартовые номера на Гран-при России
В турнире танцевальных дуэтов Россию представят Анастасия Шпилевая/Григорий Смирнов (первый стартовый номер), Анастасия Скопцова/Кирилл Алёшин (четвёртый), Виктория Синицина/Никита Кацалапов (10-й).
Общество
В Сети появилось видео жалобы Медведеву от жительницы села на Алтае
В интернете появилось видео, на котором жительница села Санниково падает на колени перед приехавшим в населенный пункт премьер-министром Дмитрием Медведевым.
Общество
Мединский сравнил историка Соколова с Джокером
Ажиотаж вокруг убийства аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко напоминает шумиху, возникшую после выхода фильма "Джокер" Тодда Филлипса, сказал министр культуры Владимир Мединский, отвечая на вопрос журналистов на Культурном форуме в Санкт-Петербурге.
Политика
Захарова прокомментировала новые заявления следственной группы по МH17
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала новые заявления Совместной следственной группы (JIT) о причастности России к крушению рейса МH17 в Донбассе в 2014 году.
Происшествия
Защита историка Соколова обжаловала решение о его аресте
Происшествия
СК завершил расследование крушения Boeing в Казани в 2013 году
Завершено расследование дела о крушении Boeing 737-500 в Казани в 2013 году, где погибли 50 человек, установлены причины трагедии, сообщил СК.
Происшествия
В Дагестане в компании по энергосбыту проводится выемка документов
В энергосбытовой компании Дагестана в Махачкале проводится выемка документов. Об этом "РГ" сообщили в республиканском управлении ФСБ России.