Футбол

Soccer.ruSoccer.ruМоуриньо хочет возглавить «Арсенал»

Челси — Манчестер Юнайтед
1 – 2
Матч завершён
Кубок английской лиги, 1/8 Финала, сегодня
Стадион «Стэмфорд Бридж»
11′
Скотт Мактомини
Миши Батшуайи
18′
25′
Маркус Рэшфорд
Миши Батшуайи
61′
66′
Виктор Линделеф
Антони Марсьяль
67′
Джесси Лингард
Андреас Перейра
Кристиан Пулишич
Педро Родригес
70′
Билли Гилмур
Мэйсон Маунт
70′
73′
Маркус Рэшфорд
Миши Батшуайи
Тэмми Абрахам
79′
80′
Маркус Рэшфорд
Эшли Янг
83′
Фред
Матео Ковачич
90′
Бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" и "Челси" Жозе Моуриньо рассмотрит предложение лондонского "Арсенала", если оно поступит. Сообщается, что португальского специалиста привлекает возможность выиграть трофеи с тремя английскими клубами.
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Источник: Моуринью хочет возглавить «Арсенал»

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