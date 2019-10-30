Футбол

Soccer.ruSoccer.ruМоуриньо хочет возглавить «Арсенал»

Челси — Манчестер Юнайтед
сегодня
в 16:05
Кубок английской лиги, 1/8 Финала
Стадион «Стэмфорд Бридж»
Челси
Расстановка 4‑3‑3
13
Кабальеро
  
24
Джеймс
  
15
Зума
  
44
Геи
  
3
Алонсо
  
47
Гилмур
  
5
Жоржиньо
  
17
Ковачич
  
20
Хадсон-Одои
  
23
Батшуайи
  
22
Пулишич
  
22
Ромеро
  
2
Линделёф
  
5
Магуайр
  
16
Рохо
  
29
Уан-Биссака
  
17
Фред
  
39
Мактомини
  
14
Лингард
  
53
Уильямс
  
21
Джеймс
  
10
Рэшфорд
  
Манчестер Юнайтед
Расстановка 3‑5‑2
Бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" и "Челси" Жозе Моуриньо рассмотрит предложение лондонского "Арсенала", если оно поступит. Сообщается, что португальского специалиста привлекает возможность выиграть трофеи с тремя английскими клубами.
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Источник: Моуринью хочет возглавить «Арсенал»

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