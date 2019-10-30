Футбол
Soccer.ruМоуриньо хочет возглавить «Арсенал»
Кубок английской лиги, 1/8 Финала
Стадион «Стэмфорд Бридж»
Челси
Расстановка 4‑3‑3
13
Кабальеро
24
Джеймс
15
Зума
44
Геи
3
Алонсо
47
Гилмур
5
Жоржиньо
17
Ковачич
20
Хадсон-Одои
23
Батшуайи
22
Пулишич
22
Ромеро
2
Линделёф
5
Магуайр
16
Рохо
29
Уан-Биссака
17
Фред
39
Мактомини
14
Лингард
53
Уильямс
21
Джеймс
10
Рэшфорд
Манчестер Юнайтед
Расстановка 3‑5‑2
Бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" и "Челси" Жозе Моуриньо рассмотрит предложение лондонского "Арсенала", если оно поступит. Сообщается, что португальского специалиста привлекает возможность выиграть трофеи с тремя английскими клубами.
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