Футбол
Soccer.ruМоуриньо хочет возглавить «Арсенал»
Кубок английской лиги, 1/8 Финала
Стадион «Стэмфорд Бридж»
Бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" и "Челси" Жозе Моуриньо рассмотрит предложение лондонского "Арсенала", если оно поступит. Сообщается, что португальского специалиста привлекает возможность выиграть чемпионство с тремя английскими клубами.
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Происшествия
Актриса Лидия Вележева устроила дебош в самолете
Российская газета 08:02
Космос
Телескоп «Хаббл» заснял зловещее лицо в космосе
Телескоп "Хаббл" "поздравил" землян с Хэллоуином жутким снимком, пишет Daily Mail. Сообщается, что изображение напоминает чьё-то лицо.
Life.ru вчера в 11:00
Политика
Facebook заявил об удалении трех сетей аккаунтов из России
Компания Facebook удалила за "иностранное вмешательство" три сети учетных записей, страниц и групп из России, ориентированных на страны Африки, утверждается в распространенном в среду заявлении организации.
РИА Новости 10:54
Общество
Дания согласилась на строительство «Северного потока -2»
"Датское энергетическое агентство предоставило компании Nord Stream 2 AG разрешение на строительство участка газопровода Nord Stream 2 на датском континентальном шельфе к юго-востоку от Борнхольма в Балтийском море", — отмечается в официальном сообщении Энергетического агентства страны (DEA).
Газета.Ru 10:01
Политика
Путин прибыл в Будапешт на переговоры с премьером Венгрии
Президент РФ Владимир Путин прилетел в Будапешт, где он проведет переговоры с главой правительства Венгрии Виктором Орбаном.
Росбалт 09:40
Политика
Венгрия наложила вето на декларацию НАТО по Украине
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что представители Будапешта наложили вето на совместную декларацию послов стран — членов НАТО по Украине.
RT на русском 07:58
Происшествия
Полицейский отказался быть потерпевшим по «московскому делу»
Полицейский Виталий Максидов отказался быть потерпевшим по «московскому делу» и уволился из МВД после митинга 27 июля.
Росбалт вчера в 12:15
Шоу-бизнес
Максим Фадеев расторг контракты со всеми артистами своего лейбла
Продюсер Максим Фадеев сообщил о переменах в своем лейбле Malfa.
BFM.ru 10:37
Политика
Взаимодействие с Россией важно для интересов США, считает Салливан
Отношения США и России достигли наиболее низкой точки со времен холодной войны, но общение двух стран важно для национальных интересов США, говорится в тексте выступления первого замгоссекретаря США Джона Салливана, распространенного в преддверии слушаний в комитета сената по иностранным делам в среду.
РИА Новости 10:23
Экономика
Эксперты предупредили о дефиците продуктов из-за роста экспорта
"Дисбаланс между низкими темпами роста производства и высокими темпами роста экспорта и импортозамещения может привести к невыполнению заданий госпрограммы", – говорится в докладе.
Газета.Ru 06:44
Религия
Греческого архиепископа обвинили в предательстве из-за признания ПЦУ
Патриарх Кирилл заявил, что признание Элладской церковью ПЦУ является попыткой оторвать Россию от греческого мира.
Взгляд.ру 08:24
Армия и оружие
РЛС «Подсолнух» развернули на Дальнем Востоке и Балтике
Российская газета 03:01
Политика
В Кремле прокомментировали стрельбу в воинской части в Забайкалье
Трагедия случилась в минувшую пятницу в войсковой части в Забайкалье.
РИА Новости вчера в 06:03
Общество
Россияне сочли достойной пенсию в 40 тыс. рублей
Жители России в возрасте от 24 до 45 лет считают "достойной" пенсию в 40 тыс. руб. Такой результат показал опрос сервиса по поиску работы Superjob, сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru 07:22
Армия и оружие
В Золотом началось разведение сил
В пресс-центре украинской Операции объединенных сил подтвердили, что в 12 часов в Золотом с обеих сторон начался процесс разведения сил.
Грани.ру вчера в 09:20
Экономика
Минэкономразвития предложило по-новому учитывать бедность в России
Минэкономразвития намерено изменить порядок учета бедности в России.
Daily Storm 28 октября в 22:56
Происшествия
Суд отпустил из СИЗО задержанного за сборку СВУ школьника
Суд Москвы отпустил под домашний арест подростка, которого обвиняют в изготовлении самодельного взрывного устройства.
Москва 24 10:00
Наука
Австралийские водяные крысы освоили охоту на ядовитых жаб
За две недели эксперты обнаружили 38 останков жаб и установили, что у всех из них были извлечены безопасные съедобные органы, в частности, сердце и легкие, а у особо крупных экземпляров было съедено и мясо с конечностей, причем ядовитая кожа оказалась снята.
Planet Today 28 октября в 06:43
Политика
Посольство Израиля в России приостановило работу
Посольство Израиля в Москве временно прекратило работу, сообщается на странице диппредставительства на фейсбуке.
РИА Новости 04:29
Происшествия
Известного политика жестоко избили в Иркутской области
Известного иркутского политика избили неизвестные.
Пятый канал вчера в 09:50
Общество
В Петербурге умерла заслуженная артистка России Елена Гаудасинская
Заслуженная артистка России, заведующая кафедрой концертмейстерского мастерства Елена Гаудасинская скончалась в Петербурга на 53-м году жизни.
Телеканал Санкт-Петербург 09:38
Общество
Ректор ВШЭ прокомментировал слова профессора вуза о русском языке
Ректор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов прокомментировал высказывание преподавателя факультета гуманитарных наук Гасана Гусейнова, назвавшего современный русский язык «убогим и клоачным».
RT на русском 07:52
Происшествия
СК возбудил дело по факту избиения девочки в детсаду Ярославля
RT на русском 09:13
Футбол
«Динамо» Киев — «Шахтер» Донецк: кто пройдет в следующий раунд?
«Шахтер» не проигрывает в последних семи матчах – в прогнозе мы оценили способность «Динамо» прервать эту серию 30 октября.
Все про Спорт ру вчера в 12:06
Происшествия
Стрельбе в воинской части Забайкалья предшествовал конфликт
По словам источника, как только выдалась возможность, он открыл по ним огонь.
Газета.Ru 04:46
Армия и оружие
Украинское командование ужесточило правила нахождения в зоне силовой операции в Донбассе
Участники силовой операции получили право входить в жилые и иные помещения, проводить личный досмотр граждан, требовать у них документы для проверки, а в крайних случаях применять оружие.
ТАСС 09:42