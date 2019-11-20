Футбол
Газета.RuМоуриньо в 2015 году обещал фанатам «Челси» не возглавлять «Тоттенхэм»
В 2015 году, являясь наставником "синих", Моуриньо заявил, что получал приглашение от президента "Тоттенхэма" Дэниэла Леви о переходе в команду, однако заверил болельщиков "Челси", что никогда бы не сделал этого из уважения к ним.
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Транспорт
Путин примет участие в открытии платной трассы «Москва — Петербург»
Технологии
Клиенты Tele2 смогут выпускать и токенизировать цифровые карты
Tele2 в партнерстве с платежной системой Mastercard и компанией Cardsmobile запускает операторский кошелек, который совмещает возможность эмиссии и токенизации карт.
Армия и оружие
Турецкие беспилотники нанесли удары по сирийской провинции Ракка
Беспилотные летательные аппараты турецких ВВС нанесли удары по окрестностям города Телль-Абъяд на севере сирийской провинции Ракка, сообщило SANA.
Политика
Кремль ответил на территориальные претензии Эстонии
Заявления спикера эстонского парламента Хенна Пыллуааса с территориальными претензиями к России являются неприемлемыми, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Общество
Россияне выстроились в очереди за медсправками для водительских прав
Сразу в нескольких российских городах образовались очереди для прохождения медосмотров после появления информации о возможном подорожании справок для автомобилистов, передают местные СМИ.
Технологии
Дуров призвал пользователей удалить WhatsApp
Кино
Фонд кино может снять комедию про клоунов в костюмах Бэтмена и Джокера
Происшествия
Экс-директора петербургского «Водоканала» задержали после обысков
В Санкт-Петербурге после обысков задержали экс-директора регионального «Водоканала» Евгения Целикова, сообщает «Фонтанка».
Политика
У самолета Зеленского отказал двигатель
Как сообщает издание «Новое время», перед взлетом у самолета Ан обнаружилась неисправность: отказал двигатель.
Игры
19 декабря в Borderlands 3 начнётся ограбление казино Красавчика Джека
В Moxxi's Heist of the Handsome Jackpot появится новая сюжетная линия, вспомогательные задания и прорва нового лута.
Футбол
Моуринью официально возглавил «Тоттенхэм»
Культура
В Красноярском крае в ближайшие дни начнут действовать еще два цифровых кинозала
Напомним, в Красноярском крае цифровые кинозалы, открытые при поддержке Фонда кино, в рамках национального проекта «Культура», уже действуют в городах Бородино, Дивногорск, Шарыпово, Сосновоборск и Уяр, поселках Балахта и Курагино, селах Новоселово и Дзержинское.
Кино
Эмилию Кларк принуждали к «голым съемкам»
Актриса сериала "Игра престолов" Эмилия Кларк рассказала, что ее пытались принудить к съемкам обнаженной в одном из новых проектов.
Политика
Раскрыто закулисье телешоу «России 1» после нокаута участника
Ранее, 20 ноября, сообщалось, что Вакаров и Вайнер на повышенных тонах обсуждали отношения США и Украины в связи с процедурой импичмента в отношении американского президента Дональда Трампа.
Политика
США пригрозили задержать запуск «Северного потока-2»
Американский сенатор-республиканец Тед Круз утверждает, что санкции против компаний, участвующих в строительстве газопровода "Северный поток-2", якобы могут существенно задержать его запуск.
Происшествия
Сына экс-президента Германии убили во время лекции
Сын экс-президента Германии Рихарда фон Вайцзеккера (занимал пост главы государства с 1984 по 1994 год) скончался 19 ноября от ножевых ранений после нападения во время лекции в берлинской клинике.
Футбол
УЕФА открыл дело в отношении сборной Бельгии после матча с Россией
УЕФА (Союз европейских футбольных ассоциаций) завел дисциплинарное дело против национальной сборной Бельгии после матча отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года в матче с Россией.
Экономика
Дата-центры подключают к бюджету
На конец 2018 года в России число коммерческих стойко-мест приблизилось к 40 тыс. Ожидается, что в 2019 году общий объем рынка услуг коммерческих ЦОД превысит 57 млрд руб. Доля России на мировом рынке пока составляет всего 0,9% в деньгах и 1,1% в числе коммерческих стойко-мест.
Кино
Disney озвучила даты выхода новых фильмов Marvel
Студия Disney поделилась датами выхода следующих фильмов киновселенной Marvel. Однако, что это будут за фильмы, пока не уточняется.
Космос
В метеоритах обнаружены компоненты органической жизни
Фурукава из Университета Тохоку, отмечает, что ранее в метеоритах были обнаружены и другие важные строительные блоки органической жизни, такие как аминокислоты (из них состоят белки) и нуклеиновые основания (из них состоят ДНК и РНК).
Кино
Вышел второй трейлер мюзикла «Кошки»
В Сети появился второй трейлер фильма «Кошки», ставшей адаптацией одноименного бродвейского мюзикла Эндрю Ллойда Уэббера по произведениям Томаса Элиота.
Здоровье
Французский аддиктолог перечислила признаки появления алкоголизма
Невозможность ограничиться одним бокалом за вечер является симптомом алкогольной зависимости.
Политика
Российский адмирал оценил слова об «угробленных» украинских кораблях
Бывший командующий Балтийским флотом России адмирал Владимир Валуев оценил слова командующего ВМС Украины адмирала Игоря Воронченко о якобы угробленных украинских кораблях, возвращенных в страну после задержания в Керченском проливе в ноябре 2018 года.
Армия и оружие
Американский эксперт высоко оценил новый российский автомат
Журнал Natiomal Interest высоко оценил новую вариацию крупнокалиберного штурмового автомата АШ-12 и назвал его «ужасом на поле боя».
Происшествия
На космодроме Восточный вскрылись новые хищения
Следственное управление Следственного комитета России по Амурской области возбудило сразу два уголовных дела о мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК России) при строительстве объектов космодрома Восточный.
Политика
Зеленский отказался от помощи Белоруссии по охране границы в Донбассе
Украина не нуждается в помощи белорусских пограничников для восстановления контроля над границей с Россией в Донбассе.
Общество