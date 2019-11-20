В 2015 году, являясь наставником "синих", Моуриньо заявил, что получал приглашение от президента "Тоттенхэма" Дэниэла Леви о переходе в команду, однако заверил болельщиков "Челси", что никогда бы не сделал этого из уважения к ним.

Моуриньо в 2015 году обещал фанатам «Челси» не возглавлять «Тоттенхэм»

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