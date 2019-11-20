Футбол
ProstoProSportМоуриньо припомнили обещание не возглавлять «Тоттенхэм»
Журналисты припомнили новому наставнику «Тоттенхэма» Жозе Моуринью его слова, когда он пообещал не возглавлять лондонский клуб. Он заявил об этом в марте 2015 года, будучи главным тренером «Челси».
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Моуринью в 2015-м заявил, что не возглавит «Тоттенхэм» из уважения к фанатам «Челси»
Sport24.ruвчера в 03:35
Моуринью заявлял, что не возглавил бы «Тоттенхэм». Тренеру припомнили его слова
Чемпионатвчера в 04:27
Моуринью припомнили слова о том, что он не возглавит «Тоттенхэм» из-за любви к «Челси»
Sportbox.RUвчера в 04:58
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