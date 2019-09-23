Футбол
Газета.RuМоуриньо рассказал о плачевной ситуации в «Манчестер Юнайтед»
Экс-наставник манкунианцев считает, что несмотря на заслуженное лишение работы, в настоящий момент клуб находится в гораздо более плачевном состоянии.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7006 источников, обновлено в 03:04, Вашингтон
Происшествия
Появились фото разбившихся на учениях «Центр-2019» боевых машин ВДВ
РИА Новости вчера в 21:11
Происшествия
На НПЗ «Сургутнефтегаза» в Ленинградской области произошел пожар
На нефтеперерабатывающем заводе в городе Кириши (Ленинградская область) произошел пожар, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
РБК 02:12
Общество
Меган Маркл раскритиковали за платье в $11 тысяч
Как отмечается, для торжества герцогиня надела платье от Valentino стоимостью в $11 тыс. Однако выбор Маркл не понравился британцам, которые раскритиковали ее за расточительство.
Газета.Ru вчера в 11:29
Интернет
Названы самые небезопасные пароли
Специалисты немецкого разработчика антивирусов Avira выяснили, какие пароли являются самыми небезопасными при использовании "умных" гаджетов и сетевых устройств.
РИА Новости вчера в 20:49
Политика
Кудрин ответил на слова Шойгу о расходах на оборону
Председатель Счётной палаты Алексей Кудрин отреагировал на высказывание министра обороны России Сергея Шойгу, в котором тот подверг критике заявления о якобы завышенных тратах на оборону.
RT на русском вчера в 19:03
Политика
Додон пообещал отказ Молдавии от «системного антироссийского подхода»
Президент Молдавии Игорь Додон в интервью «Коммерсанту» заявил, что у молдавских властей больше не будет «системного антироссийского подхода».
РБК 01:54
Происшествия
Очевидцы: охранники H&M в ТРЦ «Галерея» жестко избили двух покупателей
Очевидцы сообщают о том, что охранники магазина H&M в ТРЦ «Галерея» в Центральном районе Петербурга жестко избили двух мужчин, которые якобы пытались украсть кепку.
Мойка78 вчера в 19:14
Спорт
WADA дало России три недели для дачи объяснений манипуляций с данными
WADA (Всемирное антидопинговое агентсиво) предоставило России три недели, чтобы дать объяснения по поводу возможных манипуляций и несоответствий данных Московской антидопинговой лаборатории о допинг-пробах российских спортсменов, которые WADA получило в январе этого года, сообщает издание sportspressen.dk со ссылкой на главу Института национальных антидопинговых агентств Майкла Аска.
KM.ru вчера в 14:31
Здоровье
Девочка с четырьмя ногами и тремя руками родилась в Индии
В индийском штате Раджастан на свет появился ребенок с четырьмя ногами и тремя руками.
Lenta.ru 21 сентября в 22:17
Кино
Сериал «Чернобыль» получил премию Emmy
Вести.Ru 00:31
Здоровье
В России могут бесплатно начать выдавать назначенные лекарства
Глава Минздрава Вероника Скворцова заявила, что ведомство готовит проект закона, по которому пациенты будут иметь возможность получать жизненно необходимые лекарства, назначенные врачом, бесплатно или со скидкой.
RT на русском вчера в 09:33
Происшествия
В Саратове обвиняемый в убийстве 18-летней девушки признал вину
В Саратове 18-летний молодой человек, обвиняемый в жестоком убийстве своей сверстницы, признал вину в этом преступлении.
Российская газета 02:23
Политика
Госдеп обвинил Россию в гонениях на «Свидетелей Иеговы»
Морган Ортагус, представитель американского Госдепа, призвала российские власти уважительно относиться к членам организации «Свидетели Иеговы» (экстремистская организация, которая запрещена в РФ), так как она считает их последователями мирной религии.
Discover24 вчера в 02:47
Музыка
Выступление группы Evanescence в Воронеже перенесли из-за аварии
Discover24 вчера в 07:24
Происшествия
Российский турист утонул на Кипре
Известия вчера в 15:56
Экономика
ЦБ предложил ограничить возможности неквалифицированных инвесторов
Банк России подготовил новую редакцию законопроекта о квалификации инвесторов, в котором сократил число категорий инвесторов с четырех до трех: особо защищаемый неквалифицированный инвестор, простой неквалифицированный инвестор и квалифицированный инвестор, пишут "Коммерсантъ" и РБК.
Интерфакс 02:00
Экономика
Названы регионы с наибольшим ростом зарплат
Эксперты подсчитали, в каких российских регионах в первом полугодии больше всего выросли зарплаты.
Известия вчера в 17:40
Происшествия
На Украине в ДТП погибли девять человек
В аварии погибли девять человек, четверо доставлены в больницу.
REGNUM 01:43
Авто
Дилеры ожидают роста цен на автомобили в 2020 году
Грядущий рост цен на автомобили подтвердил замглавы корпоративных продаж "Авилона" Андрей Гусев: "Изменение прайс-листов производителями традиционно можно ожидать с января 2020 года", — приводит его слова РИА "Новости".
Автоновости дня вчера в 21:34
Общество
Девочку-инвалида из Башкирии направят на операцию в Москву
РИА Новости 21 сентября в 06:07
Религия
РПЦ назвала недопустимым бить детей за мат по совету священника
Газета.Ru вчера в 12:25
Экономика
Минфин объявил о сокращении госслужащих с 2020 года
Российские власти приступят к повсеместному сокращению числа госслужащих с 2020 года, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 20:19
Армия и оружие
Израильские F-35 отбомбились с нулевой эффективностью
Avia.pro вчера в 23:13
Армия и оружие
Генерал США пожаловался на действия России в Черном море
Действия России, затрудняющей проведение учений стран НАТО и Украины в Черном море, вызывают обеспокоенность США и их союзников.
РБК 01:27
Армия и оружие
Появилось видео стрельб противолодочного корабля из ЗРК «Кинжал»
Учения прошли в Баренцевом море Минобороны опубликовало на своем Youtube-канале видео учений кораблей Северного флота со стрельбой из ЗРК "Кинжал" и артиллерийских установок АК-100 и АК-725.
Аргументы и Факты вчера в 07:00
Шоу-бизнес
Пациентка клиники заявила о прекращении лечения Заворотнюк
Женщина, называющая себя пациентом одного из частных московских медцентров, заявила, что врачи прекратили лечение актрисы Анастасии Заворотнюк.
РИА Новости вчера в 19:16
Политика
ВЭБ раскрыл детали стратегии в США на фоне санкций
ВЭБ с 2014 года находится под секторальными санкциями США и не может привлекать у американских лиц долговое финансирование сроком более 14 дней.
РБК 00:01
Политика
Путин поручил подписать соглашение о модернизации ВС Абхазии
Президент России Владимир Путин поручил подписать соглашение о финансировании российской стороной модернизации Вооружённых сил Абхазии.
RT на русском 02:43
Транспорт
Непогода на Урале: ГИБДД призывает водителей к осторожности
В связи с чем ГИБДД призывает водителей региона проявлять осторожность на дорогах, сообщили в пресс-службе управления корреспонденту ИА REGNUM.
REGNUM 01:57
Общество
В Гидрометцентре спрогнозировали затяжное похолодание
Средняя суточная температура составит всего 6-7 градусов, что больше характерно для октября, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.
Российская газета вчера в 22:00