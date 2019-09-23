Бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо высказался о своем увольнении из клуба, которое состоялось в декабре 2018 года.

Моуриньо рассказал о плачевной ситуации в «Манчестер Юнайтед»

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