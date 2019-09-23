Футбол
Газета.RuМоуриньо рассказал о плачевной ситуации в «Манчестер Юнайтед»
Бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо высказался о своем увольнении из клуба, которое состоялось в декабре 2018 года.
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Кино
Кристина Асмус рассказала о съемках без одежды
Дни.ру вчера в 06:43
Политика
Украинская делегация официально отказалась от сессии ПАСЕ
Делегация Украины официально отказалась от участия в сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
Известия 12:18
Наука
Октава оказалась культурным феноменом
Ученые сравнили музыкальные способности представителей западной культуры и коренных жителей Америки и выяснили, что музыкальная октава и ее восприятие — скорее всего исключительно культурное явление.
N+1 20 сентября в 12:35
Футбол
В футболе могут ввести замены для проверки игроков на сотрясение мозга
Футбольные правила могут подвергнуться изменениям: рассматривается вопрос о введении десятиминутных замен для проверки футболистов на сотрясение мозга.
Нева Спорт 12:22
Общество
Росстат назвал средний возраст невест в России
Сегодня женщины все чаще выходят замуж в возрасте 25-34 лет, хотя несколько лет назад в брак наиболее часто вступали девушки в промежутке от 18 до 24 лет.
Российская газета 03:25
Шоу-бизнес
Экс-король Малайзии отказался от выплат алиментов Оксане Воеводиной
Напомним, в ноябре прошлого года победительница конкурса «Мисс Москва-2015» Оксана Воеводина вышла замуж за бывшего короля Малайзии Мухаммада V. Для того чтобы стать женой султана по малайзийским законам, девушка приняла ислам.
RuNews24.ru 07:17
Общество
Авторы Batman: Arkham Origins продолжают тизерить нового «Бэтмена»
WB Montreal, создатели Batman: Arkham Origins, начали всерьёз тизерить новую часть «Бэтмена» после вчерашнего намёка с поздравлениями величайшего детектива.
Игромания.ру 13:27
Армия и оружие
Китай назвал С-500 самой совершенной ПВО в мире
Зенитный ракетный комплекс (ЗРК) С-500 «Прометей» по эффективности превзойдет любую другую действующую систему противоракетной обороны в мире.
Lenta.ru 03:47
Политика
В команде Зеленского рассказали о видении особого статуса Донбасса
Помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что украинская власть не намерена идти на федерализацию страны ради возвращения Донбасса.
Lenta.ru 05:33
Кино
Сериал «Чернобыль» получил премию «Эмми» в трех номинациях
«Чернобыль» был признан лучшим мини-сериалом, а кроме того, премии получили режиссер Йохан Ренк и сценарист Крэйг Мэйзин.
Общая газета.RU 00:56
Политика
Глава Совета муфтиев заявил о строительстве мечетей по всей России
Председатель Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин рассказал о планах на строительство мечети в каждом из городов-миллионников России.
Газета.Ru 10:21
Общество
На Первом канале прокомментировали возвращение оскандалившегося Друзя
В телекомпании «Игра-ТВ», которая занимается производством программы, сообщили, что Друзь принес извинения за произошедшее.
Lenta.ru 10:05
Политика
ГБР открыло дело против экс-спикера Рады из-за беспорядков в Одессе
Государственное бюро расследований (ГБР) открыло уголовное производство против бывшего спикера Верховной рады Андрея Парубия по факту организации массовых беспорядков в Одессе 2 мая 2014 года.
RT на русском 05:28
Происшествия
В Екатеринбурге пропал журналист Ura.ru
РИА Новости 12:08
Путешествия
Из-за Thomas Cook кипрские отели могут потерять €50 млн
Саввас Пердиос считает, что кипрские отели могут потерять €50 млн, которые им задолжал Thomas Cook.
Турпром 07:10
Космос
В Большой Медведице обнаружили второе слияние черной дыры и нейтронной звезды
Первое слияние черной дыры и нейтронной звезды, в существовании которого ученые не сомневаются, было зафиксировано чуть больше месяца назад.
ТАСС 12:11
Политика
В МИД Эстонии отрицают заявление об освобождении страны Красной армией
МИД Эстонии выразил возмущение в связи с публикацией российскими коллегами документов об освобождении республики советскими войсками.
РИА Новости 09:14
Политика
Сергей Шойгу рассказал, как спасали российскую армию
Как не раз подчеркивал сам Сергей Кужугетович, без поддержки и личного участия Владимира Путина ему бы ничего не удалось добиться в плане создания в России современной армии.
Московский Комсомолец вчера в 02:00
Шоу-бизнес
В сети сообщили, что опухоль Заворотнюк оказалась неоперабельной
В сети появилась информация, что опухоль актрисы Анастасии Заворотнюк оказалась неоперабельной.
Газета.Ru 12:05
Происшествия
Появились фото разбившихся на учениях «Центр-2019» боевых машин ВДВ
В соцсетях опубликованы фотографии двух боевых машин десанта, разбившихся в Оренбургской области в ходе учений "Центр-2019".
Газета.Ru 05:16
Авто
Показана новая версия российского родстера «Крым»
«Крым» по-прежнему использует мотор от ВАЗ-21127, но получил доработанную подвеску и новое сцепление.
32CARS.ru 04:24
Армия и оружие
Военные инспекторы РФ проследят за учениями НАТО в Латвии
Российские специалисты посетят учебные районы и полигоны, получат информацию о находящихся здесь формированиях и воинских частях, а также о военной деятельности, включая учения "Серебряная стрела 2019" сухопутных войск Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, Чехии, Словакии, Черногории, Албании, Испании, Италии и Канады.
Российская газета вчера в 18:55
Шоу-бизнес
Певица МакSим впервые показала младшую дочь
Певица Марина Абросимова (МакSим) впервые опубликовала в соцсети фото своей младшей дочери, четырехлетней Марии.
Московский Комсомолец 12:34
Экономика
Бывший соруководитель редакции РБК Голикова стала вице-президентом ВТБ
Бывший соруководитель объединенной редакции медиахолдинга РБК Елизавета Голикова назначена на должность старшего вице-президента ВТБ, директора департамента по работе со СМИ, сообщает пресс-служба банка.
Коммерсантъ 08:50
Общество
Росгидромет озвучил прогноз на зиму
Синоптики рассказали, какая погода ждет россиян предстоящей зимой. Данные опубликованы на сайте Росгидромета.
РИА Новости 20 сентября в 08:22