Футбол

Газета.RuГазета.RuМоуриньо рассказал о плачевной ситуации в «Манчестер Юнайтед»

Экс-наставник манкунианцев считает, что несмотря на заслуженное лишение работы, в настоящий момент клуб находится в гораздо более плачевном состоянии.
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Моуринью: «Вероятно, я заслужил увольнение из „Манчестер Юнайтед“»

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Жозе Моуринью — об увольнении из «МЮ»: «Я заслужил это»

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Моуриньо рассказал о плачевной ситуации в «Манчестер Юнайтед»

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Моуринью: сейчас «Манчестер Юнайтед» выглядит ещё хуже, чем при мне

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Моуринью: «Я заслуживал увольнения из „Манчестер Юнайтед“»

Евро-футбол.рувчера в 17:36
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Транспорт

Власти Москвы обязали агрегаторов делиться новыми данными

Мэрия Москвы опубликовала постановление, расширяющее перечень информации, которую службы заказа такси, включая онлайн-агрегаторов, должны передавать в единую региональную навигационно-информационную систему Центра организации дорожного движения (ЦОДД).
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Британский туроператор Thomas Cook объявил о ликвидации

Совет директоров британского туроператора Thomas Cook пришел к выводу о необходимости объявить "о принудительной ликвидации компании с немедленным вступлением решения в силу", сообщает The Mirror.
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Моника Белуччи шокировала публику новой прической

На красную дорожку актриса вышла в классическом костюме и прозрачной блузке. Однако шокировать публику ей удалось не этим.
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Рэпер Тимати выступил на 13-летии «золотой девочки» Тони Худяковой

На днях дочь известного клипмейкера Павла Худякова Тоня отметила свой день рождения. «Золотой девочке» исполнилось 13 лет.
Вечерний курьер 02:16
Экономика

Правительство одобрило повышение МРОТ до 12 130 рублей

Правительство России одобрило законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 12 130 руб. с 1 января 2020 года.
Коммерсантъ 21 сентября в 06:50
Армия и оружие

В ФСБ отметили причастность спецслужб США к переброске ИГ в Афганистан

По словам руководителя 5-й службы ФСБ Сергея Беседы, поступают данные о причастности спецслужб США «к доставке ИГИЛ в северные районы Афганистана в целях дестабилизации ситуации на южных границах СНГ, а в перспективе — и в странах Центральной Азии».
RT на русском 04:34
Шоу-бизнес

Стало известно о прекращении лечения Заворотнюк

21 сентября стало известно, что актриса перенесла вторую операцию, после которой появилась надежда на ее выздоровление.
Lenta.ru вчера в 22:30
Политика

Путин согласился оплатить модернизацию армии Абхазии

Президент Владимир Путин поддержал соглашение о финансировании Россией модернизации вооруженных сил Абхазии.
РБК 03:29
Происшествия

Раскрыто убийство Михаила Круга

Lenta.ru 04:31
Экономика

Минфин объявил о сокращении госслужащих с 2020 года

Российские власти приступят к повсеместному сокращению числа госслужащих с 2020 года, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 20:19
Происшествия

В Ленинградской области горит нефтеперерабатывающий завод

В Киришах расположен нефтеперерабатывающий завод "Кинеф".
ТАСС 01:27
Гаджеты

Опубликованы результаты тестов процессора AMD Ryzen 5 3500X

Процессор AMD Ryzen 5 3500X прошел первый тест на производительность. Результаты проверки опубликованы в Сети.
Территория новостей вчера в 09:01
Происшествия

Появились фото разбившихся при десантировании боевых машин ВДВ

В Сети распространились фотографии последствий падения двух боевых машин ВДВ в ходе десантирования на учениях «Центр-2019».
Известия вчера в 22:35
Происшествия

Захваченных пиратами у Камеруна российских моряков освободили

Пираты освободили российских моряков, захваченных у берегов Камеруна, сообщил источник РИА Новости в компании-работодателе.
NewInform вчера в 03:50
Происшествия

В Польше произошла утечка нефти из трубопровода «Дружба»

ТАСС 03:26
Экономика

Путин поручил изменить закон ради льготной ипотеки на Дальнем Востоке

Президент Владимир Путин поручил правительству подготовить поправки в законодательство для введения специальной ипотечной программы на Дальнем Востоке для молодых семей со ставкой 2% годовых до 15 декабря.
РБК 03:58
Общество

Правительство России утвердило перечень типовых госуслуг

Правительство России утвердило перечень из 206 типовых государственных и муниципальных услуг.
Известия 02:15
Интернет

Названы самые распространенные и небезопасные пароли

Эксперты по кибербезопасности назвали самые распространенные и небезопасные пароли.
Территория новостей вчера в 03:21
Наука

Компания Google создала самый мощный компьютер в мире

Представители компании Google сообщили о создании самого мощного квантового компьютера в мире – он способен всего за несколько минут произвести расчеты, на которые его предшественнику потребовались бы тысячи лет.
NewInform 21 сентября в 07:56
Политика

Кудрин ответил Шойгу в споре о бюджете на оборону

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин выразил удивление словами министра обороны Сергея Шойгу, которыми тот ответил на заявление Кудрина о раздутых тратах на оборону.
Газета.Ru вчера в 19:54
Происшествия

Под Саратовом при пожаре в частном доме погибли четыре человека

В селе Озерное Саратовской области в результате пожара в частном доме сгорели четыре человека.
ТАСС 00:19
Футбол

«Динамо» разгромило «Ворсклу» в матче чемпионата Украины

Киевское "Динамо" на выезде разгромило "Ворсклу" из Полтавы в матче восьмого тура чемпионата Украины по футболу.
РИА Новости вчера в 12:30
Общество

В Гидрометцентре прогнозируют затяжное похолодание

В Центральных областях России на этой неделе ожидается холодная погода, больше характерная для октября, сообщили в Гидрометцентре.
Газета.Ru 03:46
Здоровье

В России могут начать бесплатно выдавать назначенные лекарства

Минздрав в рамках разработки единой цифровой системы амбулаторного лекарственного обеспечения пытается просчитать варианты выдачи пациентам поликлиник необходимых лекарств.
Газета.Ru вчера в 11:19
Автоспорт

Райкконен объяснил столкновение с Квятом

Пилот «Альфа Ромео» Кими Райкконен прокомментировал эпизод со столкновением с гонщиком «Торо Россо» Даниилом Квятом на Гран-при Сингапура.
Sportbox.RU вчера в 18:04
Армия и оружие

В Совфеде оценили слова генерала США о действиях России в Чёрном море

Первый заместитель главы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал RT слова бывшего командующего Сухопутными силами США в Европе генерала Бена Ходжеса, который заявил, что Россия блокирует учения НАТО в Чёрном море.
RT на русском 03:27
Армия и оружие

В России работают над истребителем шестого поколения

Высокая маневренность, возможность выполнения сверхзвукового полета, современный комплекс бортового оборудования и малая заметность обеспечивают Су-57 превосходство над конкурентами.
РИА Новости 01:36
Экономика

ЦБ предложил ограничить возможности неквалифицированных инвесторов

Банк России подготовил новую редакцию законопроекта о квалификации инвесторов, в котором сократил число категорий инвесторов с четырех до трех: особо защищаемый неквалифицированный инвестор, простой неквалифицированный инвестор и квалифицированный инвестор, пишут "Коммерсантъ" и РБК.
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В Киеве пообещали не допустить потери территорий Украины

Президент Украины Владимир Зеленский и нынешняя украинская власть никогда не пойдут на федерализацию страны и потерю территорий, заявил помощник главы государства Андрей Ермак.
Известия 02:43
Происшествия

ФСБ использовала амнистию капитала против бизнеса

Эксперты называют это опасным прецедентом, который создает угрозу для всех, кто решил легализовать свои капиталы.
Ведомости вчера в 17:13
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Португальский футболист и футбольный тренер. Сын футбольного вратаря и тренера Фелиша Моуринью. Кавалер ордена Инфанта дона Энрики. Многие эксперты, футболисты и тренеры называют его одним из самых великих тренеров в современном футболе, сам португалец придерживается такого же мнения о себе. В начале 2017 года УЕФА включила его в список десяти величайших тренеров европейского футбола с момента основания организации в 1954 году.
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Английский профессиональный футбольный клуб из Траффорда, Большой Манчестер. Был основан в 1878 году под названием «Ньютон Хит», в 1902 году изменил название на «Манчестер Юнайтед». Один из самых популярных футбольных клубов в мире. Один из основателей английской Премьер-лиги в 1992 году.
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