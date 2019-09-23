Футбол

Газета.RuГазета.RuМоуриньо рассказал о плачевной ситуации в «Манчестер Юнайтед»

Бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо высказался о своем увольнении из клуба, которое состоялось в декабре 2018 года.
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54-летняя итальянская актриса и модель Моника Беллуччи появилась на публике в откровенном костюме.
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Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш в интервью немецкому изданию Welt заявил о безрезультатности санкций Европейского союза против России.
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Новый скандал возник в столице Италии, куда королевская семья отправилась для того, чтобы поздравить с бракосочетанием давнюю подругу Маркл - дизайнера Мишу Нону и её возлюбленного Майкла Хесса.
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Журналисты Republic нашли у родственников главы администрации президента Антона Вайно недвижимость общей стоимостью 1,6 миллиардов рублей.
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В Индии родилась девочка с тремя руками и четырьмя ногами

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