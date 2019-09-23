Футбол
Газета.RuМоуриньо рассказал о плачевной ситуации в «Манчестер Юнайтед»
Бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо высказался о своем увольнении из клуба, которое состоялось в декабре 2018 года.
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Авто
Skoda отзывает автомобили Octavia и Yeti в России
В рамках отзывной кампании официальный представитель Skoda в России ООО «Фольксваген Груп Рус» отзывает 1 242 автомобиля Skoda (Octavia, Yeti), проданных в 2014 — 2015 годах, с VIN-кодами, которые указаны в соответствующем приложении.
32CARS.ru 05:25
Политика
Волкер советует Зеленскому налаживать прямые контакты с Путиным
Спецпредставитель Государственного департамента по Украине Курт Волкер высказался за налаживание Украиной прямых контактов с Россией на высшем уровне.
ТАСС 11:49
Экономика
«Газпром нефть» передаст часть заправок в управление своим сотрудникам
По словам Крылова, по состоянию на конец июня 2019 года «Газпром нефть» перевела 279 своих АЗС на три партнерские модели управления, а до конца 2019 года планирует передать 411 объектов.
РБК 06:41
Политика
Путин назвал распространение рака вызовом для всего человечества
Путин отметил, что приоритетом в госполитике в области здравоохранения должно стать выстраивание передовой, ориентированной прежде всего на интересы пациента системы онкологической помощи, профилактики, своевременного выявления заболеваний и их эффективного лечения.
Известия 06:28
Кино
Умер актер «Убить Билла 2» Сид Хэйг
В США 21 сентября умер актер и кинопродюсер Сид Хэйг. Об этом сообщила супруга 80-летнего кинематографиста.
Культуромания 08:42
Общество
В Архангельской области прошли митинги против полигона «Шиес»
В Архангельской области прошли митинги против строительства экотехнопарка «Шиес», сообщает портал 29.ru.
РБК вчера в 09:37
Общество
Моника Беллуччи вышла в свет в прозрачном нижнем белье
54-летняя итальянская актриса и модель Моника Беллуччи появилась на публике в откровенном костюме.
Lenta.ru 06:44
Политика
Премьер Чехии заявил о безрезультатности санкций против России
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш в интервью немецкому изданию Welt заявил о безрезультатности санкций Европейского союза против России.
RT на русском 11:29
Общество
Меган Маркл пришла на свадьбу в черном полупрозрачном платье
Новый скандал возник в столице Италии, куда королевская семья отправилась для того, чтобы поздравить с бракосочетанием давнюю подругу Маркл - дизайнера Мишу Нону и её возлюбленного Майкла Хесса.
Дни24 21 сентября в 08:49
Происшествия
СК установил обстоятельства убийства Михаила Круга
RT на русском 04:12
Общество
На Первом канале прокомментировали возвращение оскандалившегося Друзя
В телекомпании «Игра-ТВ», которая занимается производством программы, сообщили, что Друзь принес извинения за произошедшее.
Lenta.ru 10:05
Авто
Эксперты раскрыли, на какой пробег рассчитаны современные двигатели
Эксперты рассказали, почему так происходит и на какой пробег рассчитаны двигатели, которыми оснащаются машины, пишет DriveNN.
Вечерний курьер 03:00
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова трогательно поздравила дочь с днем рождения
Балерина трогательно поздравила девочку с днем рождения посредством публикации в Instagram.
OAnews 09:11
Шоу-бизнес
В сети сообщили, что опухоль Заворотнюк оказалась неоперабельной
В сети появилась информация, что опухоль актрисы Анастасии Заворотнюк оказалась неоперабельной.
Газета.Ru 12:05
Путешествия
Крупнейший в Европе лоукостер подал заявку на полеты в Россию
Три европейских лоукостера в августе 2019 года предоставили планы маршрутных сетей для полетов из международного аэропорта Пулково, в котором правительство в тестовом режиме откроет седьмую «свободу воздуха».
РБК 10:32
Происшествия
Две боевые машины ВДВ разбились на учениях «Центр-2019»
Две БМД разбились при десантировании из самолетов Ил-76 на учениях «Центр-2019» 20 сентября.
BFM.ru вчера в 15:32
Происшествия
В ДТП с двумя маршрутками в Челябинске пострадали 11 человек
Одиннадцать человек получили травмы легкой степени тяжести в результате столкновения двух маршрутных такси в Челябинске.
Известия 11:31
Экономика
Российским должникам оставят денег на поесть
Министерство экономического развития России разработало законопроект о сохранении на счету гражданина после взыскания с него всех долгов средств в размере прожиточного минимума.
Lenta.ru 12:04
Происшествия
В Саратове обвиняемый в убийстве 18-летней девушки признал вину
В Саратове 18-летний молодой человек, обвиняемый в жестоком убийстве своей сверстницы, признал вину в этом преступлении.
Российская газета 02:23
Общество
Republic нашел у родных главы АП недвижимость на 1,6 млрд рублей
Журналисты Republic нашли у родственников главы администрации президента Антона Вайно недвижимость общей стоимостью 1,6 миллиардов рублей.
Собеседник 06:23
Гаджеты
Haval и Xiaomi заключили соглашение о партнерстве в РФ
Haval и Xiaomi заключили соглашение о партнерстве в РФ, но детали сотрудничества не раскрывают.
Tvoe-avto.com 09:36
Происшествия
После изнасилования волейболистки в Анапе наказаны 11 полицейских
11 полицейских уволили после скандального инцидента с принуждением 17-летней волейболистки из Московской области к действиям сексуального характера.
Газета.Ru 10:50
Здоровье
В Индии родилась девочка с тремя руками и четырьмя ногами
В индийском штате Раджастан на свет появилась девочка с тремя руками и четырьмя ногами, сообщают портал India Times Post и британская газета Daily Mail.
РБК вчера в 06:12
Политика
В МИД Эстонии отрицают заявление об освобождении страны Красной армией
МИД Эстонии выразил возмущение в связи с публикацией российскими коллегами документов об освобождении республики советскими войсками.
РИА Новости 09:14
ЖКХ
В Москве начали давать отопление в жилые дома
Начиная с понедельника тепло будет подано в жилые дома, административные и промышленные здания.
РИА Новости 06:49
Кино
Сильвестр Сталлоне рассказал, кто мог исполнить роль Рэмбо
Американский актер Сильвестр Сталлоне назвал имена актеров, которые соперничали с ним за главную роль в фильме "Рэмбо: Первая кровь", снятым в 1982 году режиссером Тедом Котчеффом.
Газета.Ru вчера в 08:05