Футбол
ProstoProSportМоуриньо припомнили обещание не возглавлять «Тоттенхэм»
Журналисты припомнили новому наставнику «Тоттенхэма» Жозе Моуринью его слова, когда он пообещал не возглавлять лондонский клуб. Он заявил об этом в марте 2015 года, будучи главным тренером «Челси».
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Армия и оружие
В Польше назвали два сценария войны между США и Россией
Общество
Россияне выстроились в очереди из-за подорожания медсправок для водителей
Сразу в нескольких городах России выстроились очереди из желающих оформить медицинскую справку для получения или обмена водительских прав.
Футбол
Валлийцы отпраздновали выход на Евро с флагом «Уэльс, гольф, Мадрид»
Игроки сборной Уэльса отметили успех, держа флаг болельщиков с надписью «Уэльс, гольф, Мадрид».
Политика
В Госдуме оценили требование Киева компенсировать убытки из-за Крыма
Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал в беседе с RT подготовку Администрацией морских портов Украины (АМПУ) требования к российскому правительству о компенсации убытков, понесённых из-за присоединения Крыма к России.
Политика
Путин назвал Зеленского симпатичным человеком
Президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания инвестиционного форума «Россия зовет!» заявил, что считает своего украинского коллегу Владимира Зеленского искренним и симпатичным человеком.
Авто
В FIA изучают детали силовой установки Ferrari
По информации Auto Motor und Sport в Бразилии инспекторы FIA изъяли детали системы подачи топлива с одной из машин Ferrari, одной машины клиентов Ferrari и одной машины с мотором другого производителя, чтобы в лабораторных условиях провести сравнение.
Общество
В Гидрометцентре рассказали о регионах с теплой погодой в декабре
Ранее в Росгидромете рассказали, что в январе температура будет соответствовать норме во всех регионах, кроме Якутии.
Кино
Эмилию Кларк принуждали к «голым съемкам»
Актриса сериала "Игра престолов" Эмилия Кларк рассказала, что ее пытались принудить к съемкам обнаженной в одном из новых проектов.
Общество
Forbes назвал лучших работодателей в России
Журнал Forbes составил рейтинг лучших работодателей в России.
Политика
Сенаторы ответили на призыв Таллина вернуть территории Эстонии
Cпикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас заявил, что Россия аннексировала около 5% эстонской территории.
Политика
Новак рассказал о предложении Украине закупать российский газ напрямую
Россия предлагала Украине закупать у нее напрямую 15 млрд кубометров газа в год. Об этом заявил министр энергетики России Александр Новак.
Космос
Американский энтомолог нашел на Марсе змей и пчел
Футбол
Бельгия сыграет с Россией в одной группе на Евро-2020
Украина не может попасть к России по политическим причинам, осталась только Бельгия, которая и отправляется в группу к россиянам.
Общество
70% семей с детьми получат дополнительные выплаты с 2020 года: Минтруд
По словам главы Минтруда Максима Топилина, меры поддержки семей с детьми в 2020 году увеличатся до 70% за счёт расширения программ.
Политика
Столтенберг пообещал не допустить повторения Крыма
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью El Pais заявил, что альянсу необходимо стремиться улучшить отношения с Россией, а размещение вооружения в Европе необходимо, чтобы не произошло «повторения Крыма».
Авто
Lexus представил новый кабриолет Lexus LC 500
Кабриолет LC 500 Convertible будет показан на автосалоне в Лос-Анджелесе, который откроет свои двери для журналистов 20 ноября.
Происшествия
Пропавшую на Кубани девятилетнюю девочку нашли живой в выгребной яме
Пропавшую девятилетнюю жительницу кубанского хутора Родниковский нашли живой, сообщило местное издание "Кубанские новости".
Происшествия
Названа возможная причина ЧП с гибелью людей в яме с кипятком в Пензе
В Пензе автомобиль с двумя людьми, по предварительным данным, ушел под землю из-за повышения давления транспорта на участок дороги с проходившей под ним теплотрассой.
Происшествия
Мосгорсуд не восстановил уволенного после дела Голунова полковника
Мосгорсуд отклонил иск о восстановлении на службе бывшего начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО ГУ МВД России по Москве полковника Андрея Щирова.
Гаджеты
Xiaomi выпустит электронную книгу
Экран новинки получит HD-разрешение с плотностью пикселей 212 ppi, а вес электронной книги составит 178 г. Ожидается, что компания будет осуществлять сбор средств на выпуск устройства через краудфандинговую площадку, как она делала уже неоднократно с различными техническими новинками.
Происшествия
В Ростове задержали взявшего жену в заложники следователя
В Ростове-на-Дону задержали сотрудника Следственного комитета, захватившего в заложники жену, пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Здоровье
Перечислены пять опасных лекарств из домашней аптечки
Врач-терапевт назвала пять самых бесполезных лекарств, часто встречающихся в домашних аптечках у россиян, сообщает evo-rus.com.
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк идет на поправку и играет с годовалой дочерью
Анастасия Заворотнюк после нескольких месяцев лечения быстро идет на поправку, сбрасывает набранные за время болезни килограммы и играет с годовалой дочкой Милой в стенах реабилитационного центра.
Шоу-бизнес
Forbes составил рейтинг богатейших российских Instagram-блогеров
Forbes впервые составил рейтинг российских звезд, которые больше всего зарабатывают в Instagram.
Общество
Правила строительства в России решили кардинально изменить
С 1 июля 2019 года в России вступили в силу новые правила строительства жилья.
Футбол
Болельщики оскорбили Дзюбу на матче против Сан-Марино
К сожалению, матч в Серравалле запомнился не разгромом аутсайдера (5:0) и успешным завершением подопечными Станислава Черчесова кампании по выходу на Евро-2020, а оскорблениями в адрес капитана национальной команды Артема Дзюбы.
Армия и оружие
Курды извинились перед российскими военными
Политика
На Украине обвинили Россию «в краже унитазов» с задержанных кораблей
Командующий ВМС Украины Игорь Воронченко пожаловался на отсутствие унитазов в кораблях, задержанных Россией в результате провокации в Керченском проливе.