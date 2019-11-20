Футбол

ProstoProSportProstoProSportМоуриньо припомнили обещание не возглавлять «Тоттенхэм»

Журналисты припомнили новому наставнику «Тоттенхэма» Жозе Моуринью его слова, когда он пообещал не возглавлять лондонский клуб. Он заявил об этом в марте 2015 года, будучи главным тренером «Челси».
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Моуринью в 2015-м заявил, что не возглавит «Тоттенхэм» из уважения к фанатам «Челси»

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Моуриньо в 2015 году обещал фанатам «Челси» не возглавлять «Тоттенхэм»

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