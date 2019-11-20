Футбол

Газета.RuГазета.RuМоуриньо в 2015 году обещал фанатам «Челси» не возглавлять «Тоттенхэм»

В 2015 году, являясь наставником "синих", Моуриньо заявил, что получал приглашение от президента "Тоттенхэма" Дэниэла Леви о переходе в команду, однако заверил болельщиков "Челси", что никогда бы не сделал этого из уважения к ним.
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Моуринью в 2015-м заявил, что не возглавит «Тоттенхэм» из уважения к фанатам «Челси»

Sport24.ru03:35

Моуринью заявлял, что не возглавил бы «Тоттенхэм». Тренеру припомнили его слова

Чемпионат04:27

Моуринью припомнили слова о том, что он не возглавит «Тоттенхэм» из-за любви к «Челси»

Матч ТВ04:58

Моуринью в 2015-м говорил, что не возглавил «Тоттенхэм» в 2007-м из любви к болельщикам «Челси», но он и не мог по контракту

Sports.ru05:21

Моуринью припомнили слова о том, что он не возглавит «Тоттенхэм» из-за любви к «Челси»

Sportbox.RU04:58

Моуриньо в 2015 году обещал фанатам «Челси» не возглавлять «Тоттенхэм»

Газета.Ru05:16

Моуриньо припомнили обещание не возглавлять «Тоттенхэм»

ProstoProSport06:11
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