Футбол

ProstoProSportProstoProSportМоуриньо припомнили обещание не возглавлять «Тоттенхэм»

Журналисты припомнили новому наставнику «Тоттенхэма» Жозе Моуринью его слова, когда он пообещал не возглавлять лондонский клуб. Он заявил об этом в марте 2015 года, будучи главным тренером «Челси».
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Моуринью в 2015-м заявил, что не возглавит «Тоттенхэм» из уважения к фанатам «Челси»

Sport24.ruвчера в 03:35

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Sports.ruвчера в 05:21

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Sportbox.RUвчера в 04:58

Моуриньо в 2015 году обещал фанатам «Челси» не возглавлять «Тоттенхэм»

Газета.Ruвчера в 05:16

Моуриньо припомнили обещание не возглавлять «Тоттенхэм»

ProstoProSportвчера в 06:11
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