Футбол
Газета.RuМоуриньо в 2015 году обещал фанатам «Челси» не возглавлять «Тоттенхэм»
В 2015 году, являясь наставником "синих", Моуриньо заявил, что получал приглашение от президента "Тоттенхэма" Дэниэла Леви о переходе в команду, однако заверил болельщиков "Челси", что никогда бы не сделал этого из уважения к ним.
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Футбол
РФС обещает найти и наказать фанатов, оскорбивших Артема Дзюбу
Руководство Российского футбольного союза со всей серьезностью отнеслось к скандалу, случившемуся на матче Евро-2020 между сборными Сан-Марино и России, когда группа российский фанатов скандировала оскорбления в адрес капитана нашей команды Артема Дзюбы.
Происшествия
Задержан экс-глава петербургского «Водоканала»
После следственных действий в ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" задержан его бывший руководитель Евгений Целиков, сообщил "Интерфаксу" в среду информированный источник.
Интернет
Дуров посоветовал удалить WhatsApp со смартфонов
Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров призвал пользователей WhatsApp удалить приложение со своих смартфонов после новостей об обнаружениях в нем уязвимостей.
Футбол
Кевин Де Брейне назвал жеребьевку Евро-2020 позором
Игрок сборной Бельгии по футболу Кевин Де Брейне раскритиковал жеребьевку группового раунда Евро-2020.
Общество
Россияне выстроились в очереди за медсправками для водительских прав
Как отмечает РГ, с 22 ноября при получении или обновлении прав россиян обяжут сдавать кровь и мочу для определения психоактивных веществ и маркера CDT, показывающего регулярную алкогольную нагрузку.
Происшествия
Стало известно о казни сирийского солдата бойцами ЧВК Вагнера
Несколько бойцов ЧВК Вагнера, которую связывают с петербургским бизнесменом Евгением Пригожиным, казнили дезертира из армии президента Сирии Башара Асада.
Политика
Украинский эксперт напал на американца в эфире «России 1»
В ходе обсуждения влияния России и США на политику Киева произошла потасовка украинского политолога Василя Вакарова с американским журналистом Грэгом Вайнером.
Происшествия
В Москве возбудили уголовное дело из-за смерти пациентки в клинике
Следственный комитет возбудил уголовное дело в связи со смертью в частной клинике Москвы женщины, которую якобы не разрешили перевести в другую больницу из-за задолженности по оплате медуслуг.
Космос
Два спутника сломались в системе ГЛОНАСС за несколько дней
Происшествия
Капитана спецназа ФСБ избили в центре столицы
Капитан спецназа ФСБ был жестоко избит неизвестными в центре Москвы. Офицера госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой.
Политика
Комитет ГА ООН призвал США оперативно выдавать визы дипломатам
ГА ООН, как указывается в резолюции, рассчитывает, что США будут «оперативно выдавать въездные визы всем представителям государств-членов и делать это своевременно».
Кино
Эмилию Кларк принуждали к «голым съемкам»
Актриса сериала "Игра престолов" Эмилия Кларк рассказала, что ее пытались принудить к съемкам обнаженной в одном из новых проектов.
Армия и оружие
Россия и Турция провели совместное патрулирование в провинции Алеппо
Россия и Турция провели совместное патрулирование сирийско-турецкой границы в провинции Алеппо в Сирии, сообщил на брифинге руководитель российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Боренков.
Общество
В Италии сообщили о свадьбе Роналду
Нападающий туринского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду женился на своей подруге Джорджине Родригес, передает Mundo Deportivo со ссылкой на итальянский журнал Novella 2000.
Политика
В Сербии проверят сообщения о «вербовке» офицера российским военным
Власти Сербии изучат и проверят публикации СМИ о якобы попытке вербовки российским военным сербского офицера, сообщил министр обороны Александр Вулин.
Здоровье
Названа группа крови, неуязвимая перед раком
Исследователи из медицинского факультета Каролинского института, расположенного в Швеции, определили группу крови, которая более других уязвима перед развитием рака.
Политика
Кремль ответил на территориальные претензии Эстонии
Заявления спикера эстонского парламента Хенна Пыллуааса с территориальными претензиями к России являются неприемлемыми, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Культура
На Первом стартует сериал «Ничто не случается дважды»
Оксана Байрак режиссер Не пропустите премьеру сериала «Ничто не случается дважды» в этот понедельник, 18 ноября, на Первом канале.
Общество
Чтобы не принести в семью беды: что запрещено делать в Михайлов день
В четверг, 21 ноября, отмечается один из важных праздников: Михайлов день.
Общество
«Руки-базуки» показал свои бицепсы после операции
Россиянин Кирилл Терешин, известный как «Руки-базуки» из-за инъекций синтола, показал свои бицепсы после операции по удалению вещества из организма.
Политика
Зеленский приехал к восстановленному мосту в Станице Луганской
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Станицу Луганскую.
Финансы
Эксперты рассказали, каким будет курс доллара на следующей неделе
Последнее время курс доллара остается стабильным. Эксперты рассказали, чего ждать от американской валюты на следующей неделе.
Кино
Создатель «Фарго» Ноа Хоули займется следующим «Стартреком»
Происшествия
Уволенный врач-трансплантолог заявил об уголовном деле против себя
Трансплантологи, уволенные из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей, проходят по уголовному делу, которое СК возбудил из-за применения препарата «Алемтузумаб» при пересадке детям почек, сообщает «Медвестник» со ссылкой на источник, близкий к СК.