Футбол
Газета.RuМоуриньо в 2015 году обещал фанатам «Челси» не возглавлять «Тоттенхэм»
В 2015 году, являясь наставником "синих", Моуриньо заявил, что получал приглашение от президента "Тоттенхэма" Дэниэла Леви о переходе в команду, однако заверил болельщиков "Челси", что никогда бы не сделал этого из уважения к ним.
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Политика
ВЦИОМ обнаружил запрос россиян на сменяемость партии власти
По мнению политолога Константина Калачева, запрос на сменяемость партии власти рождается в российском обществе в том числе из-за того, что даже сторонники «Единой России» признают — партии не хватает субъектности, она представляет власть, а не электорат.
Шоу-бизнес
Алла Пугачева появилась на концерте группы «Цветы» в неопрятном виде
Алла Пугачева появилась на концерте группы «Цветы» Стаса Намина. Многие отметили, что певица выглядела неопрятно и растеряно.
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова случайно показала лицо сына
Больше месяца назад Анастасия Решетова в первый раз стала мамой. 16 октября модель подарила Тимати мальчика, которого назвали Ратмиром.
Политика
Депутат Рады потребовал от СБУ проверить сайт «Миротворец»
Глава комитета Верховной рады Украины по свободе слова Нестор Шуфрич попросил Службу безопасности Украины проверить деятельность скандального сайта «Миротворец».
Политика
Драма после ошибочного доказательства присутствия подводной лодки: «Мы хотели логически свести все воедино» (Svenska Dagbladet, Швеция) (Svenska Dagbladet)
Политика
У самолета Зеленского отказал двигатель
Президент Украины Владимир Зеленский с опозданием прибудет в Очаков Николаевской области встречать корабли ВМС Украины из-за технической неисправности самолета.
Общество
В городах России образовались очереди за справками для водителей
В нескольких городах России образовались очереди для прохождения медицинских осмотров после того, как СМИ сообщили о возможном подорожании справок для автомобилистов.
Политика
Кандидатуру Салливана на пост посла в РФ поддержал комитет Сената США
Напомним, что 17 октября кандидатуру Салливана на пост посла выдвинул президент страны Дональд Трамп, а утверждение в этой должности произойдет после поддержки кандидатуры Сенатом в полном составе.
Общество
Российский участник Детского Евровидения госпитализирован
Участник конкурса «Детское Евровидение» от России 13-летний Денберел Ооржак доставлен в польскую больницу после падения в обморок во время первой репетиции.
Космос
Крымская модель предсказала половину лун Сатурна — и они вращаются не туда
Футбол
Россию могут лишить права на проведение матчей Евро-2020
Если факт манипуляций допинг-пробами будет доказан, то Россию могут лишить права проводить спортивные турниры, в том числе и чемпионат Европы по футболу, утверждает Daily Mail.
Кино
Эмилию Кларк принуждали к «голым съемкам»
Актриса сериала "Игра престолов" Эмилия Кларк рассказала, что ее пытались принудить к съемкам обнаженной в одном из новых проектов.
Гаджеты
Apple выпустила чехол-аккумулятор для iPhone 11 и 11 Pro
Apple выпустила новые чехлы-аккумуляторы Smart Battery Case для iPhone 11, 11 Pro и 11 Pro Max.
Экономика
В Минстрое заметили 8%-ный рост объема ввода жилья с начала года
Ввод жилья в России за десять месяцев 2019 года вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 8,2% — до 55,6 млн кв. м. С таким заявлением выступил замглавы Минстроя Никита Стасишин, сообщает «РИА Недвижимость».
Политика
Власти Канады утвердили нового главу МИДа
Премьер Джастин Трюдо представил его генерал-губернатору страны Жюли Пейетт во время принятия присяги сформированного им нового правительства.
Футбол
Кавани прокомментировал стычку с Месси во время товарищеского матча
Авто
Пензенские ученые приступили к разработке беспилотного автомобиля
Сотрудники Пензенского государственного университета занялись разработкой математической модели для создания блока управления беспилотным автомобилем с двигателем внутреннего сгорания, сообщили в пресс-службе вуза.
Теннис
Надаль принёс Испании победу в группе и выход в плей-офф Кубка Дэвиса
Испанский теннисист первая ракетка мира Рафаэль Надаль одержал уверенную победу в матче Кубка Дэвиса с командой Хорватии.
Здоровье
Медсправка для водительского удостоверения подорожает
С 22 ноября вступают в силу изменения, внесённые в порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей транспортных средств.
Экономика
Новак допустил запуск «Северного потока-2» до конца года
Поставки российского газа в Европу через «Северный поток-2» могут начаться в ближайшие месяцы, возможно до конца 2019 года, сообщил журналистам министр энергетики России Александр Новак.
Происшествия
Экс-директора петербургского «Водоканала» задержали после обысков
В Санкт-Петербурге после обысков задержали экс-директора регионального «Водоканала» Евгения Целикова, сообщает «Фонтанка».
Шоу-бизнес
Пригожин раскритиковал российских артистов за выступления в Латвии
Политика
Кремль ответил на территориальные претензии Эстонии
Заявления спикера эстонского парламента Хенна Пыллуааса с территориальными претензиями к России являются неприемлемыми, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Политика
Путин рассказал о тревоге после первых санкций США
Владимир Путин добавил, что антироссийские санкции носят эффект бумеранга.
Технологии
Павел Дуров призвал пользователей удалить WhatsApp
Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров в среду призвал пользователей удалить приложение WhatsApp со своих устройств из-за обнаруженных в нем многочисленных уязвимостей в сфере безопасности.
Гаджеты
Новый смартфон Vivo S1 Pro получил квадрокамеру с сенсором на 48 Мп
Новый смартфон компании Vivo модели S1 Pro получил основную квадрокамеру, имеющую сенсор на 48 Мп (f/1,8). Предусмотрен также датчик на 8 Мп (f/2,2) и два на 2 Мп (f/2,4). Дактилоскоп встроен в Super Amoled-экран размером 6,38 дюйма разрешением 2340 х 1080 точек.