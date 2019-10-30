Португалец Жозе Моуринью захотел стать главным тренером лондонского футбольного клуба "Арсенал", пишет The Sun. Отмечается, что Моуринью мотивирован стать первым в истории английского футбола тренером, завоевавшим титулы с тремя клубами. Ранее он завоевывал трофеи с "Челси" и "Манчестер Юнайтед".

Общество Роскомнадзор запросил данные о сборе отпечатков пальцев у школьников Ранее газета "Коммерсант" опубликовала информацию о том, что сотрудники корпоративного университета "Синергия" без разрешения родителей снимают отпечатки пальцев у учащихся подмосковных школ.

Происшествия СК возбудил дело по факту убийства детей в Ейске в 1942 году Следственный комитет возбудил дело о геноциде по факту убийства в 1942 году воспитанников ейского детского дома.

Экономика Попавшие под санкции «Силовые машины» подали в суд на Вьетнам Почему "Силмаш" пожаловался на Вьетнам в суд в Сингапуре Проблемы с проектом ТЭС "Лонг-Фу-1" во Вьетнаме возникли у "Силовых машин" после того, как в январе 2018 года компания попала в санкционный список Минфина США по обвинению в незаконных поставках газовых турбин в Крым.

Общество Россияне назвали средний размер пенсии для достойной старости "По данным Superjob, средний размер пенсии, который обеспечит достойный уровень жизни в старости, составляет 40 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Хоккей Малкин рассказал, зачем ему американское гражданство Хоккеист «Питтсбурга» и сборной России Евгений Малкин рассказал, зачем ему понадобился американский паспорт.

Шоу-бизнес Лейбл Максима Фадеева расторг контракты со всеми артистами Музыкант Максим Фадеев сообщил о расторжении его продюсерским центром MALFA контрактов со всеми артистами лейбла.

Хоккей Свечников забил исторический гол в НХЛ Лакросс-гол или «мичиганский гол» оформил россиянин Андрей Свечников в сегодняшнем матче против «Калгари» (2:1). При негативном для своей команды счете за 11 минут до финальной сирены 19-летний форвард отважился на дерзость, которую не могли себе позволить даже признанные мастодонты лиги.

Экономика Акции «Газпрома» выросли до максимума с 2008 года На Московской бирже стоимость акций «Газпрома» выросла на 2,33% и поднялась до отметки 259 руб. за акцию, свидетельствуют данные торгов.

Политика Посольство Израиля в России приостановило работу Посольство Израиля в Москве временно прекратило работу, сообщается на странице диппредставительства на фейсбуке.

Происшествия Полицейский отказался быть потерпевшим по «московскому делу» Полицейский Виталий Максидов отказался быть потерпевшим по «московскому делу» и уволился из МВД после митинга 27 июля.

Происшествия Подросток устроил стрельбу в московской школе Школьник в столичном районе Войковский принес на занятия травматический пистолет и совершил выстрел в здании, передает РИА "Новости" со ссылкой на главное управление МВД России по Москве.

Происшествия В Таиланде нашли тело пропавшей миллионерши В полицию обратился брат исчезнувшей женщины. И вот тело Вонни нашли - в ее собственном холодильнике.

Общество ВЦИОМ назвал долю желающих переехать в другой город россиян Некоторые участники опроса хотели бы переехать, потому что им не нравится свой город или больше импонирует другой (7%), следует из публикации.

Культура На ТНТ показали пародию на Соловьева Ведущий шоу «Однажды в России» на телеканале ТНТ Азамат Мусагалиев в прямом эфире высмеял российского журналиста Владимира Соловьева.

Авто Кроссоверы Chevrolet вернутся в Россию через Узбекистан Напомним, марка Ravon вернулась на российский рынок после перерыва, чтобы к 2022 году продавать до 8 новых моделей, рассматривается вопрос об организации собственного сборочного предприятия на территории России.

Политика Зеленский назвал условия достижения мира в Донбассе Президент Украины Владимир Зеленский считает, что для достижения мира в Донбассе необходимо прекратить огонь, примирить людей и реинтегрировать неподконтрольные Киеву территории.

Путешествия В Турции решили ввести налог на туристов В первый год ставка налога составит 1% от общей стоимости услуг, а с 2021 года – 2%. При этом эксперты отметили, что на ценах следующего сезона новый налог, скорее всего, никак не отразится: отельеры уже объявили контрактные цены на свои услуги и продают туры, в том числе и российским контрагентам.

Общество У «Яндекса» собралась очередь из тысячи человек за новой мини-колонкой Очередь из более чем тысячи человек собралась у фирменного магазина "Яндекса", где в среду можно приобрести новую миниатюрную версию "умной" колонки — "Яндекс.Станцию Мини", а также получить ее бесплатно в обмен на старую аудиотехнику, рассказали РИА Новости в компании.

Происшествия Число погибших при пожаре в доме в Ленобласти увеличилось до пяти Спасатели обнаружили тело пятого погибшего при пожаре в среду утром в частном жилом доме во Всеволожском районе Ленинградской области в деревне Васкелово в садоводстве "Полиграфмаш".

Общество Ректор ВШЭ объяснил заявление профессора вуза о русском языке Ректор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов заявил, что не согласен с высказываниями профессора факультета гуманитарных наук Гасана Гусейнова о статусе русского языка.

Общество Group-IB нашла крупнейшую базу данных банковских карт на черном рынке Сингапурская Group-IB сообщила о крупнейшей утечке данных 1,3 млн владельцев банковских карт, говорится в сообщении компании.

Происшествия Злоумышленники, вооруженные пистолетами, ограбили дом Клаудио Маркизио Четверо грабителей, вооруженные пистолетами, ворвались в дом к Маркизио и, угрожая бывшему футболисту и его жене, заставили открыть сейф.