Футбол
Интерфакс-СпортМоуриньо захотел возглавить лондонский «Арсенал»
Кубок английской лиги, 1/8 Финала
Стадион «Стэмфорд Бридж»
Португалец Жозе Моуринью захотел стать главным тренером лондонского футбольного клуба "Арсенал", пишет The Sun. Отмечается, что Моуринью мотивирован стать первым в истории английского футбола тренером, завоевавшим титулы с тремя клубами. Ранее он завоевывал трофеи с "Челси" и "Манчестер Юнайтед".
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