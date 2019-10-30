Португалец Жозе Моуринью захотел стать главным тренером лондонского футбольного клуба "Арсенал", пишет The Sun. Отмечается, что Моуринью мотивирован стать первым в истории английского футбола тренером, завоевавшим титулы с тремя клубами. Ранее он завоевывал трофеи с "Челси" и "Манчестер Юнайтед".

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