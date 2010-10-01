Источник называет несколько кандидатов ему на замену, которые могут быть приглашены президентом клуба Флорентино Пересом. В списке фигурирует бывший главный тренер «Реала» Жозе Моуринью, также может быть приглашен экс-тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри.

Моуринью, Аллегри и Хаби Алонсо могут сменить Зидана во главе «Реала»

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