Спорт день за днем

Политика Минюст США раскроет подозреваемого по делу о терактах 11 сентября Министерство юстиции США раскроет юристам подозреваемого в деле 11 сентября, сообщает «ТАСС».

Шоу-бизнес У Анастасии Заворотнюк диагностировали рак мозга Как сообщает "Комсомольская правда" у известной актрисы Анастасии Заворотнюк диагностировали рак мозга.

Шоу-бизнес Собчак опубликовала фото со свадьбы Свадьба началась со скандала: сначала пара приехала в ЗАГС на черном катафалке, а затем отправилась на шикарный банкет, где ее ожидали 300 гостей.

Экономика РЖД снизят инвестиции в стройку из-за проблем с подрядчиками Почему РЖД сокращают финансирование БАМа "Российские железные дороги" в 2019 году перенесут около 100 млрд руб. инвестиций с инфраструктурных проектов на другие цели из-за невыполнения подрядными организациями договорных обязательств.

Экономика В Минфине предрекли снижение стоимости ОСАГО Стоимость ОСАГО для аккуратных водителей заметно снизится после реформы расчета тарифов.

Армия и оружие В МИД России предупредили о возможности ядерной войны 12 сентября замглавы МИД России Сергей Рябков заявил о грядущей угрозе возникновения ядерной войны из-за ситуации в сфере стратегической стабильности.

Спорт В США пловчиху лишили победы за слишком открытый купальник Американскую пловчиху Брекинн Уиллис дисквалифицировали из-за излишне открытого купальника после победы в заплыве на 100 метров во время соревнований в Анкоридже (штат Аляска, США).

Происшествия Роскосмос позвал оштрафованных блогеров на экскурсию Руководство Роскосмоса пригласило на экскурсию блогеров, которые в субботу, 7 сентября, пытались самовольно проникнуть на одну из территорий госпредприятия.

Энергетика Оператор OPAL начал реализацию решения германского регулятора OPAL Gastransport GmbH запустила меры, необходимые для реализации решения Федерального сетевого агентства по OPAL и ограничения "Газпрома" в использовании транзитных мощностей газопровода.

Политика Минтранс РФ: Россия и Чехия сняли ограничения на полеты Ограничения по пассажирским авиаперевозкам между российским аэропортом Жуковский и Прагой сняты, сообщила глава департамента государственной политики в области гражданской авиации Минтранса РФ Светлана Петрова.

Экономика Греф призвал готовиться к новым кризисам из-за цены на нефть Экс-министр экономического развития России, глава Сбербанка Герман Греф призвал готовиться к новым кризисам из-за падения цен на нефть ниже $40, передает РИА "Новости".

Политика Премьер-министр Дмитрий Медведев занимается производством самогона Глава российского правительства Дмитрий Медведев в свободное от работы время занимается производством самогона.

Экономика Тимченко построит культурные центры за ₽120 млрд вместо Ротенберга Стройки оцениваются в 120 млрд руб. и должны быть закончены к концу 2023 года.

Футбол Семин пригласил в «Локомотив» школьника с прической Ибрагимовича Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин обратился через свой Instagram к красноярскому школьнику Прохору, которому хотели запретить посещать учебное заведение из-за прически в стиле нападающего "Лос-Анджелес Гэлакси" Златана Ибрагимовича.

Энергетика «Ъ»: Литва впервые получит крупную партию СПГ из России Утром 12 сентября танкер Stena Clear Sky, на борту которого находится партия СПГ, перегруженная с проекта "Ямал СПГ", покинул терминал Монтуар (Франция) и направился в Клайпеду, уточняется в сообщении.

Политика Путин поручил оценить ситуацию с очистными сооружениями на Байкале Президент РФ Владимир Путин поручил правительству РФ и властям Бурятии, Забайкалья и Иркутской области провести оценку систем водоотведения всех населенных пунктов Байкальской природной территории и внести изменения в программные документы, касающиеся очистных сооружений.

Общество Скворцова пообещала ускоренную регистрацию «Фризиума» Компания Sanofi, которая производит противоэпилептический препарат «Фризиум», в течение месяца подаст заявление на его регистрацию в России.

Политика Зеленский рассказал о новых идеях по возвращению Крыма Украина будет бороться за "возвращение" Крыма "не только словами", пообещал президент страны Владимир Зеленский, выступая на форуме "Ялтинская европейская стратегия" (YES) в Киеве.

Общество Умер автор фото с мужчиной и танками на площади Тяньаньмэнь Умер американский фотожурналист Чарли Коул, автор знаменитого снимка с мужчиной и танками на площади Тяньаньмэнь в Китае.

Авто Новый Land Rover Defender представлен официально Новый Land Rover Defender будет представлен на рынке в двух версиях — 90 и 110.

Политика Украина задумалась о проведении выборов в Донбассе Представитель Киева в трехсторонней контактной группе Леонид Кучма уточнил, что выборы в Донбассе можно будет провести только после вывода оттуда вооружения и установления на юго-востоке Украины контроля Киева.

Экономика Материнский капитал проиндексируют впервые за пять лет По словам Голиковой, в бюджете Пенсионного фонда предусмотрено около 325 млрд руб. на общее финансирование программы материнского капитала, в том числе на возобновлении индексации.

Армия и оружие США одобрили продажу истребителей F-35 Польше По данным агентства, власти США одобрили продажу 32 истребителей F-35 Польше. Общая сумма сделки составит 6,5 миллиарда долларов.