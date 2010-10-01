Футбол
Бомбардир.руМоуринью: «Месси сделал меня лучшим тренером»
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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 10:48, Вашингтон
Политика
Минюст США раскроет подозреваемого по делу о терактах 11 сентября
Министерство юстиции США раскроет юристам подозреваемого в деле 11 сентября, сообщает «ТАСС».
Мой Брянск 01:18
Шоу-бизнес
У Анастасии Заворотнюк диагностировали рак мозга
Как сообщает "Комсомольская правда" у известной актрисы Анастасии Заворотнюк диагностировали рак мозга.
Prо Город Пенза 08:20
Шоу-бизнес
Собчак опубликовала фото со свадьбы
Свадьба началась со скандала: сначала пара приехала в ЗАГС на черном катафалке, а затем отправилась на шикарный банкет, где ее ожидали 300 гостей.
Газета.Ru 10:02
Экономика
РЖД снизят инвестиции в стройку из-за проблем с подрядчиками
Почему РЖД сокращают финансирование БАМа "Российские железные дороги" в 2019 году перенесут около 100 млрд руб. инвестиций с инфраструктурных проектов на другие цели из-за невыполнения подрядными организациями договорных обязательств.
РБК вчера в 04:41
Политика
Вышинский сообщил о госпитализации
Взгляд.ру 08:29
Экономика
В Минфине предрекли снижение стоимости ОСАГО
Стоимость ОСАГО для аккуратных водителей заметно снизится после реформы расчета тарифов.
REGNUM 01:34
Армия и оружие
В МИД России предупредили о возможности ядерной войны
12 сентября замглавы МИД России Сергей Рябков заявил о грядущей угрозе возникновения ядерной войны из-за ситуации в сфере стратегической стабильности.
МонаВиста вчера в 05:59
Происшествия
В Крыму разыскивают лжеминёра самолёта «Казань – Симферополь»
Информация о минировании самолёта, который следовал по маршруту Казань — Симферополь, оказалась ложной.
REGNUM 09:51
Спорт
В США пловчиху лишили победы за слишком открытый купальник
Американскую пловчиху Брекинн Уиллис дисквалифицировали из-за излишне открытого купальника после победы в заплыве на 100 метров во время соревнований в Анкоридже (штат Аляска, США).
РИА Новости 06:06
Происшествия
Роскосмос позвал оштрафованных блогеров на экскурсию
Руководство Роскосмоса пригласило на экскурсию блогеров, которые в субботу, 7 сентября, пытались самовольно проникнуть на одну из территорий госпредприятия.
Телеканал 360° 10:23
Энергетика
Оператор OPAL начал реализацию решения германского регулятора
OPAL Gastransport GmbH запустила меры, необходимые для реализации решения Федерального сетевого агентства по OPAL и ограничения "Газпрома" в использовании транзитных мощностей газопровода.
ТАСС 09:20
Политика
Минтранс РФ: Россия и Чехия сняли ограничения на полеты
Ограничения по пассажирским авиаперевозкам между российским аэропортом Жуковский и Прагой сняты, сообщила глава департамента государственной политики в области гражданской авиации Минтранса РФ Светлана Петрова.
Российская газета 10:13
Экономика
Греф призвал готовиться к новым кризисам из-за цены на нефть
Экс-министр экономического развития России, глава Сбербанка Герман Греф призвал готовиться к новым кризисам из-за падения цен на нефть ниже $40, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 08:53
Происшествия
Задержанного адвоката в Тульской области избили сотрудники СКР
Совершенно секретно 02:51
Политика
Премьер-министр Дмитрий Медведев занимается производством самогона
Глава российского правительства Дмитрий Медведев в свободное от работы время занимается производством самогона.
Общая газета.RU 04:53
Экономика
Тимченко построит культурные центры за ₽120 млрд вместо Ротенберга
Стройки оцениваются в 120 млрд руб. и должны быть закончены к концу 2023 года.
РБК 06:06
Футбол
Семин пригласил в «Локомотив» школьника с прической Ибрагимовича
Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин обратился через свой Instagram к красноярскому школьнику Прохору, которому хотели запретить посещать учебное заведение из-за прически в стиле нападающего "Лос-Анджелес Гэлакси" Златана Ибрагимовича.
РИА Новости 08:20
Энергетика
«Ъ»: Литва впервые получит крупную партию СПГ из России
Утром 12 сентября танкер Stena Clear Sky, на борту которого находится партия СПГ, перегруженная с проекта "Ямал СПГ", покинул терминал Монтуар (Франция) и направился в Клайпеду, уточняется в сообщении.
ТАСС 02:49
Политика
Путин поручил оценить ситуацию с очистными сооружениями на Байкале
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству РФ и властям Бурятии, Забайкалья и Иркутской области провести оценку систем водоотведения всех населенных пунктов Байкальской природной территории и внести изменения в программные документы, касающиеся очистных сооружений.
РИА Новости 10:23
Общество
Скворцова пообещала ускоренную регистрацию «Фризиума»
Компания Sanofi, которая производит противоэпилептический препарат «Фризиум», в течение месяца подаст заявление на его регистрацию в России.
РБК 03:54
Политика
Зеленский рассказал о новых идеях по возвращению Крыма
Украина будет бороться за "возвращение" Крыма "не только словами", пообещал президент страны Владимир Зеленский, выступая на форуме "Ялтинская европейская стратегия" (YES) в Киеве.
Газета.Ru 08:50
Общество
Умер автор фото с мужчиной и танками на площади Тяньаньмэнь
Умер американский фотожурналист Чарли Коул, автор знаменитого снимка с мужчиной и танками на площади Тяньаньмэнь в Китае.
Газета.Ru 09:29
Авто
Новый Land Rover Defender представлен официально
Новый Land Rover Defender будет представлен на рынке в двух версиях — 90 и 110.
Ugpressa.ru 11 сентября в 15:31
Общество
Навальный улетел из России после обысков его штабов
Российская газета 05:30
Политика
Украина задумалась о проведении выборов в Донбассе
Представитель Киева в трехсторонней контактной группе Леонид Кучма уточнил, что выборы в Донбассе можно будет провести только после вывода оттуда вооружения и установления на юго-востоке Украины контроля Киева.
Lenta.ru 09:33
Экономика
Материнский капитал проиндексируют впервые за пять лет
По словам Голиковой, в бюджете Пенсионного фонда предусмотрено около 325 млрд руб. на общее финансирование программы материнского капитала, в том числе на возобновлении индексации.
Ведомости 05:31
Происшествия
Двухлетняя девочка случайно задушила мать
Вести.Ru вчера в 15:18
Армия и оружие
США одобрили продажу истребителей F-35 Польше
По данным агентства, власти США одобрили продажу 32 истребителей F-35 Польше. Общая сумма сделки составит 6,5 миллиарда долларов.
ФАН 11 сентября в 13:24
Общество
56-летняя Деми Мур снялась обнаженной для обложки глянца
Звездой октябрьского выпуска Harper's Bazaar стала 56-летняя Деми Мур, которая снялась для обложки обнаженной и раскрыла несколько личных тем в откровенном интервью.
Super.ru вчера в 11:09