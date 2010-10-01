Спорт день за днем

Политика Лондон попросил снять ограничения на судоходство в Керченском проливе Ограничения России на проход судов через Керченский пролив должны быть отменены, поскольку не преследуют никакой цели, кроме дестабилизации ситуации на Украине.

Политика Турчинов назвал препятствие для объявления Украиной войны России По мнению экс-главы СНБО, президент России мог бы применить ядерное оружие, если бы на помощь Украине пришли страны НАТО.

Политика Глава ДНР рассказал об интеграции с Россией Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин рассказал, что уже занимается интеграцией с Россией.

Культура Песни Beatles, Nirvana и Queen вошли в культурный норматив школьника Пилотный проект был запущен 1 сентября в Татарстане, Коми, Ставропольском крае, Ярославской, Пензенской, Саратовской и Новосибирской областях.

Шоу-бизнес Анастасия Заворотнюк находится в коме Звезда экрана Анастасия Заворотнюк попала в реанимации в тяжелом состоянии. Об этом сообщил Telegram-канала Mash сегодня, 13 сентября.

Игры Sony отменила бета-тестирование Call of Duty: Modern Warfare в России Компания Sony отменила бета-тестирование игры Call of Duty: Modern Warfare на консоли PS4 в России.

Шоу-бизнес Ксения Собчак и Константин Богомолов поженились Свадьба телеведущей Ксении Собчак и театрального режиссера Константина Богомолова, состоявшаяся 13 сентября, походила одновременно на странную комедию, перформанс, пранк, цирк и вакханалию.

Футбол Ляказетт выбыл до октября из-за травмы лодыжки Нападающий «Арсенала» Александр Ляказетт из-за повреждения левой лодыжки не сыграет в сентябре.

Политика Россия и Чехия договорились о снятии ограничений на авиаперелеты Авиационные власти РФ и Чехии договорились о снятии ограничений на перелеты между аэропортом «Жуковский» и Прагой, заявили в Минтрансе РФ.

Политика Путин дал поручения по итогам поездки в Иркутскую область Президент России Владимир Путин дал ряд поручений по итогам поездки в пострадавшую от наводнения Иркутскую область.

Фигурное катание Туктамышева лидирует на Lombardia Trophy после короткой программы Российская фигуристка Елизавета Туктамышева занимает первое место по итогам короткой программы на турнире серии «Челленджер» Lombardia Trophy в итальянском Бергамо.

Политика На Украине начали допрашивать нарушивших границу России военных Три украинских военных корабля и 24 моряка были задержаны в ноябре 2018 года после того, как нарушили границу России.

Транспорт Медведев утвердил параметры платного участка ЦКАД Участок Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) от пересечения с федеральной трассой М-10 «Россия» до пересечения с дорогой федерального значения А-130 «Москва — Малоярославец» станет платным.

Политика Ушаков назвал условия для проведения саммита «нормандской четверки» Для проведения саммита «нормандской четверки» есть ряд условий. Как пишет РИА Новости, об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Единоборства Путин оценил приемы Нурмагомедова Президент Владимир Путин поздравил чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова с защитой титула. Они встретились в аэропорту Махачкалы.

Космос Второй межзвездный объект приближается к Солнечной системе Первым межзвездным гостем в Солнечной системе стал таинственный сигарообразный Оумуамуа, который пролетал через нашу систему в 2017.

Общество Facebook заблокировал аккаунт Маргариты Симоньян Главному редактору МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарите Симоньян заблокировали доступ в Facebook.

Политика Российского посла вызвали в МИД Чехии из-за слов Мединского Российского посла в Чехии Александра Змеевского вызвали в МИД республики из-за высказывания министра культуры Владимира Мединского о старосте одного из районов Праги.

Экономика Силуанов пообещал сокращать число чиновников Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов заявил о грядущем сокращении числа чиновников, передает ТАСС.

Кино HBO снимет приквел «Игры престолов» о Таргариенах Телеканал HBO намерен запустить в производство еще один приквел популярного сериала "Игра престолов".

Происшествия Началась эвакуация понтонов после ЧП на полигоне под Северодвинском Началась эвакуация потенциально опасных понтонов, находящихся на берегу Белого моря после ЧП на полигоне под Северодвинском 8 августа.

Футбол Тотти назвал сюрреализмом историю мальчика с прической Ибрагимовича Легендарный игрок итальянской "Ромы" Франческо Тотти высказался по поводу травли школой мальчика с прической игрока Высшего футбольного дивизиона США (MLS) "Лос-Анджелес Гэлакси" Златана Ибрагимовича, передает Corriere dello Sport.

Экономика Греф призвал готовиться к новым кризисам из-за цены на нефть Экс-министр экономического развития России, глава Сбербанка Герман Греф призвал готовиться к новым кризисам из-за падения цен на нефть ниже $40, передает РИА "Новости".

Наука Биологи обнаружили новый «гормон стресса» По заявлению авторов — Джерарда Карсенти (Gerard Karsenty) и его коллег из Медицинского центра Ирвинга при Колумбийском университете (CUIMC) — ключевую роль в запуске физиологической реакции «бей или беги» может играть не столь известный гормон остеокальцин.

Политика Премьер-министр Дмитрий Медведев занимается производством самогона Глава российского правительства Дмитрий Медведев в свободное от работы время занимается производством самогона.

Шоу-бизнес Вдова Максима Дадашева жалуется на родственников погибшего мужа Вдова уверяет, что семья Дадашева звонила ей только один раз и то чтобы попросить денег.