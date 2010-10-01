Главный тренер "Тоттенхэм Хотспур" Жозе Моуринью прокомментировал победу своей команды в матче 13-го тура АПЛ с "Вест Хэм Юнайтед" (3:2).

Моуринью: «Тоттенхэму» повезло, что я столько лет проработал в АПЛ

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