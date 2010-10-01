Футбол

ЧемпионатЧемпионатМоуринью: «Тоттенхэму» повезло, что я столько лет проработал в АПЛ

Главный тренер "Тоттенхэм Хотспур" Жозе Моуринью прокомментировал победу своей команды в матче 13-го тура АПЛ с "Вест Хэм Юнайтед" (3:2).
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Жозе Моуринью: «„Тоттенхэму“ повезло, что я столько лет провел в премьер-лиге»

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Моуринью: «Тоттенхэму» повезло, что я столько лет проработал в АПЛ

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Минкульт начнет собирать данные о просмотрах сериалов в Сети

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Пушков прокомментировал заявление Джонсона о влиянии России на Brexit

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