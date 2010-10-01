Футбол
ЧемпионатМоуринью: «Тоттенхэму» повезло, что я столько лет проработал в АПЛ
Главный тренер "Тоттенхэм Хотспур" Жозе Моуринью прокомментировал победу своей команды в матче 13-го тура АПЛ с "Вест Хэм Юнайтед" (3:2).
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Политика
Миссия МВФ завершила визит на Украину без соглашения
Глава миссии Международного валютного фонда (МВФ) Рон ван Роден по итогам работы на Украине 14-22 ноября заявил, что для заключения соглашения о новой программе сотрудничества Staff Level Agreement необходимо продолжение обсуждений в последующие недели.
Армия и оружие
США назвали слабое место своей защиты от возможных атак России и Китая
Кино
Шахназаров раскритиковал тенденциозные фильмы о проблемной России
Известный советский и российский режиссёр Карен Шахназаров, генеральный директор студии "Мосфильм" выразил обеспокоенность засильем на фестивалях русофобских фильмов отечественного производства.
Общество
Урожай пшеницы в России в 2019 году составит около 75 млн тонн
Вице-премьер Алексей Гордеев на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил, что валовый сбор зерна в 2019 году составит 120 миллионов тонн, из них 75 миллионов тонн - пшеницы, что позволит России входить в число мировых лидеров по экспорту.
Технологии
В открытый доступ попали данные более миллиарда человек
Компания занимается продажей данных полутора миллиардов человек.
Политика
Савченко предрекла исчезновение Украины в 2023 году
Законопроект о продаже сельскохозяйственных земель положит конец украинской государственности, заявила бывший депутат Верховной рады Надежда Савченко в эфире телеканала КРТ.
Общество
Директор Ротару назвал заказной травлю певицы в России
Концертный директор украинской певицы Софии Ротару Сергей Лавров заявил, что критика в ее адрес и призывы лишить певицу звания Народной артистки СССР являются заказной информацией.
Здоровье
Кардиолог рассказал, как кофе и алкоголь влияют на сердце
Врач из Федеральной ассоциации зарегистрированных кардиологов Германии Хериберт Брюк рассказал в интервью Focus, какие советы о профилактике сердечно-сосудистых заболеваний верны, а какие являются мифами.
Космос
«Роскосмос» обнаружил приближающийся к Земле астероид
Здоровье
Саратовская Госавтоинспекция опровергла слухи о сдаче экзамена при замене прав
Госавтоинспекция сделали специальное заявление по поводу сдачи экзаменов при замене прав. Эту информацию в ГИБДД назвали недостоверной.
Шоу-бизнес
Муж Заворотнюк удалил все фото в Instagram
Муж Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев удалил все фото в Instagram. Теперь его профиль абсолютно пустой.
Общество
Пожилой женщине из Перми выдали пенсию купюрами «банка приколов»
В Перми пожилой женщине выдали пенсию поддельными купюрами. Об этом сообщает журналистка Анастасия Петрова на своей странице в Facebook.
Политика
NYT сообщила о подделке данных о вмешательстве Украины в выборы в США
New York Times также отмечает, что президент США Дональд Трамп обсуждал тему украинского вмешательства в выборы с российским коллегой Владимиром Путиным, а также президентом Украины Владимиром Зеленским во время их июньского телефонного разговора.
Общество
В Южно-Китайском море произошла вспышка радиации
Игры
Valve показали геймплей Half-Life: Alyx
Разработчики новой части игры из знаменитой серии Half-Life решили показать пользователям сети несколько минут геймплейного видео.
Фигурное катание
Александра Трусова исполнила на тренировке тройной аксель
Политика
Рогозин доложил Путину о графике строительства Восточного
Футбол
Арбитр Василий Казарцев объяснил, почему назначил второй пенальти в ворота «Ростова» в матче с «Динамо» в РПЛ
Главный арбитр матча 17-го тура РПЛ «Динамо» — «Ростов» (2:1) Василий Казарцев назначил в ворота гостей два пенальти.
Политика
В Кремле назвали кадры казни в Сирии шокирующими
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал кадры казни в Сирии шокирующими.
Кино
Минкульт начнет собирать данные о просмотрах сериалов в Сети
Министерство культуры подготовило поправки в закон о кинематографии, которые предполагают сбор данных о просмотре фильмов и сериалов в онлайн-кинотеатрах.
Игры
Асимметричный шутер Deathgarden сделали бесплатным перед закрытием
Студия Behaviour Digital, известная по онлайновому хоррору Dead by Daylight, в августе 2018 года выпустила асимметричный шутер Deathgarden.
Армия и оружие
Российский военный спутник сгорел в атмосфере
Российский спутник «Космос-2422», входивший в систему обеспечения раннего предупреждения о ракетном нападении (СПРН), сошел с орбиты в ночь 23 ноября и сгорел в атмосфере.
Футбол
Дзюба обратился к болельщикам после матча с «Рубином»
Нападающий «Зенита» Артем Дзюба обратился к болельщикам команды после матча 17-го тура РПЛ с «Рубином» (2:1). В прошедшей встрече Дзюба стал автором победного гола.
Политика
Путин обсудил возвращение старообрядцев в Россию
Политика
Пушков прокомментировал заявление Джонсона о влиянии России на Brexit
Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал слова премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, который сравнил заявления о том, что Россия могла в 2016 году оказать влияние на результаты референдума по выходу страны из ЕС, с выдумками о Бермудском треугольнике.
Общество
«Калашников» представил электромотоцикл «Иж»
Новый электромотоцикл «Иж» представил концерн «Калашников» на форуме профессиональной навигации «ПроеКТОриЯ» в Ярославле.