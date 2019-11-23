Футбол
Матч ТВЖозе Моуринью: «„Тоттенхэму“ повезло, что я так много лет в АПЛ»
Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью прокомментировал победу над «Вест Хэмом» (3:2) в матче 13-го тура чемпионата Англии.
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Жозе Моуринью: «„Тоттенхэму“ повезло, что я столько лет провел в премьер-лиге»
Спорт-Экспрессвчера в 10:08
Жозе Моуринью: Я по-настоящему был счастлив в первый час матча с «Вест Хэмом»
Советский спортвчера в 10:42
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Шесть человек погибли в ДТП под Оренбургом
На месте погибли пять человек, в том числе шестилетний ребёнок. Ещё трое пострадавших были доставлены в больницу, где один из них скончался.
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Лобода снялась в новом клипе фронтмена Rammstein
Российско-украинская певица Светлана Лобода появилась в новом клипе солиста Rammstein Тилля Линдеманна.
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Юмашев рассказал, как Ельцин выбрал Путина своим преемником
22 июня 2018 года президент РФ Владимир Путин своим распоряжением назначил члена правления "Ельцин Центра" Валентина Юмашева своим советником на общественных началах.
Происшествия
Обыски начались в коттедже экс-главы Сибирского отделения РАН
Следственные действия начались в коттедже, в котором проживает бывший председатель Сибирского отделения РАН Александр Асеев.
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В США анонсировали санкции против «Северного потока — 2»
Конгресс Соединённых Штатов собирается включить санкции против газопровода «Северный поток — 2» в оборонный бюджет страны на 2020 год.
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Авербух хочет, чтобы Медведева и Загитова отказались от участия в шоу
Известный хореограф и постановщик Илья Авербух выразил мнение, что Евгения Медведева и Алина Загитова смогут соперничать с более молодыми спортсменками, если посвятят следующее межсезонье подготовке.
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Полицейский в Екатеринбурге застрелил оказавшего сопротивление мужчину
Сотрудник полиции Екатеринбурга смертельно ранил мужчину, который был задержан по подозрению в хранении наркотиков и попытался отобрать табельное оружие.
Политика
Лавров вспомнил о ставшей мемом в ООН фразе советского дипломата
Глава МИД Сергей Лавров в честь 100-летия со дня рождения советского дипломата Олега Трояновского вспомнил о его высказывании в ООН, которое впоследствии стало мемом.
Футбол
Названы зарплаты футболистов «Манчестер Юнайтед»
Стали известны зарплаты игроков «МЮ». Всего в команде тратят на футболистов свыше 150 млн фунтов в текущем сезоне.
Общество
Tesla получила тысячи заказов на новый бронированный электропикап
На электрический пикап Cybertruck, презентованный на этой неделе Илоном Маском, за двое суток поступило 146 000 заказов, несмотря на неудачную демонстрацию, сообщает Associated Press.
Происшествия
Вертолёт Ми-8 совершил жёсткую посадку на Ямале
Армия и оружие
Тульский ЗРПК «Панцирь-С1» впервые сбил американский беспилотник
Происшествия
Мать убитой Соколовым аспирантки представила свою версию событий
Мать аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко Галина Ещенко предположила, почему историк Олег Соколов мог убить ее дочь.
Космос
Прототип корабля Starship Илона Маска взорвался во время испытаний
По данным портала Spaceflight, в ходе проверки функционирования корабля при максимальном заполнении баков для метана и кислорода криогенной жидкостью на пусковом комплексе в районе Бока-Чика штата Техас произошел взрыв первого полномасштабного прототипа корабля Starship Mk1 компании SpaceX, передает ТАСС.
Политика
Путин проверил, как проходит возвращение старообрядцев в Россию
Футбол
ФК «Краснодар» сыграет с «Арсеналом» в Туле
Сегодня в рамках 17-го тура РПЛ «быки» на выезде встретятся с тульским «Арсеналом».
Политика
МИД Швеции пожаловался на страх россиян посещать страну
Министр иностранных дел Швеции Анн Линде сообщила, что иностранные граждане не хотят приезжать в Швецию, так как у этой страны негативный образ за рубежом.
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На Украине создадут развлекательный телеканал для ДНР и ЛНР
Министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский сообщил, что в бюджете страны заложили 440 млн гривен (18,25 млн долларов) на создание развлекательного телеканала для жителей ДНР и ЛНР.
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Мужчина умер в мучениях после того, как его лизнула собака
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Задержанный за стрельбу в центре Петербурга водитель принес извинения
Водитель, подозреваемый в стрельбе из окна автомобиля в центре Санкт-Петербурга, принес извинения за свой поступок.
Экономика
В ПФР рассказали об индексации полученного маткапитала
В 2020 году размер маткапитала увеличится на 3,8 процента и составит 466 тысяч рублей, на программу выплат в бюджете ПФР предусмотрено порядка 325 миллиардов рублей.
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Владимир Винокур выступил против бойкота Ротару
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Собянин назвал проблемы с МЦД «техническими огрешностями»
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Актриса Евгения Лоза проводит медовый месяц на Мальдивах
Актриса Евгения Лоза проводит медовый месяц на Мальдивах. Недавно она вышла замуж за коллегу по цеху Антона Батырева.
Общество
Москвичам пообещали ледяной дождь
Ледяной дождь придет в Москву в четверг, 28 ноября, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.