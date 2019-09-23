Футбол

Евро-футбол.руЕвро-футбол.руМоуринью: «Я заслуживал увольнения из „Манчестер Юнайтед“»

Очевидно, третий сезон был недостаточно хорош. Меня уволили, и я заслуживал увольнения, поскольку был ответственным за результат.
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Жозе Моуринью: Грустно, что «Манчестер Юнайтед» играет хуже, чем при мне

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Ситуация с Thomas Cook не повлияет на работу «Интуриста»

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Что предлагает Киев Об инициативе подписать масштабный международный договор, защищающий суверенитет и территориальную целостность Украины, рассказал помощник президента Украины Андрей Ермак в интервью изданию "Левый берег".
РБК 15:05
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Росстат назвал средний возраст невест в России

Сегодня женщины все чаще выходят замуж в возрасте 25-34 лет, хотя несколько лет назад в брак наиболее часто вступали девушки в промежутке от 18 до 24 лет.
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На Украине призвали к переговорам по морской границе с Россией

Украинское государственное учреждение Госгидрография предложило инициировать переговоры с Россией по установлению морской границы между двумя странами.
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В МИД Эстонии отрицают заявление об освобождении страны Красной армией

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Клопп стал лучшим тренером года по версии ФИФА

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп получил награду лучшему тренеру года на церемонии The Best FIFA Football Awards 2019.
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О намерении делегации Верховной рады отказаться от участия в осенней сессии ПАСЕ ранее уже сообщал депутат от партии "Слуга народа" Богдан Яремко.
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Три европейских лоукостера в августе 2019 года предоставили планы маршрутных сетей для полетов из международного аэропорта Пулково, в котором правительство в тестовом режиме откроет седьмую «свободу воздуха».
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Государственное бюро расследований (ГБР) открыло уголовное производство против бывшего спикера Верховной рады Андрея Парубия по факту организации массовых беспорядков в Одессе 2 мая 2014 года.
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Пилот «Альфа Ромео» Кими Райкконен прокомментировал эпизод со столкновением с гонщиком «Торо Россо» Даниилом Квятом на Гран-при Сингапура.
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