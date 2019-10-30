Футбол
Газета.RuМоуринью хочет возглавить «Арсенал» ради уникального достижения
Кубок английской лиги, 1/8 Финала
Стадион «Стэмфорд Бридж»
Известный португальский тренер Жозе Моуринью хочет возглавить лондонский "Арсенал" ради уникального достижения.
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