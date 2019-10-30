Футбол

Газета.RuГазета.RuМоуринью хочет возглавить «Арсенал» ради уникального достижения

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Стадион «Стэмфорд Бридж»
Известный португальский тренер Жозе Моуринью хочет возглавить лондонский "Арсенал" ради уникального достижения.
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Источник: Моуринью хочет возглавить «Арсенал»

Спорт-Экспресс02:39

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Моуринью хочет завоевать трофеи в трех английских клубах

Sportbox.RU01:54

Моуринью может возглавить «Арсенал», чтобы побить еще один рекорд Англии

Sport24.ru04:15

Моуринью хочет возглавить «Арсенал» ради уникального достижения

Газета.Ru04:21

СМИ: Моуринью хочет возглавить «Арсенал»

RT на русском04:02

Выбор сделан: Моуринью определился с местом продолжения карьеры

Евро-футбол.ру03:14
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Автоматически обработано 7070 источников, обновлено в 06:20, Ашберн
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