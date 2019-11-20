Напомним, ранее стало известно об уходе Маурисио Почеттино с поста главного тренера «шпор». Аргентинский специалист возглавлял «Тоттенхэм» с сезона-2014/15. Последним местом работы Моуринью был «Манчестер Юнайтед».

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