с чего всё началось

Английский футбольный клуб «Тоттенхэм» объявил о назначении Жозе Моуринью на пост главного тренера команды. Как сообщает официальный сайт клуба, контракт «шпор» с португальским специалистом рассчитан до конца сезона-2022/23.

Политика Москва и Минск не смогли согласовать треть карт по интеграции Как прошли переговоры в Горках Во вторник, 19 ноября, премьер-министр Дмитрий Медведев в подмосковных Горках принимал белорусского коллегу Сергея Румаса — в рамках традиционного ежегодного заседания Совета министров Союзного государства России и Белоруссии.

Экономика Антиотмывочный закон пойдет на ужесточение FATF раскритиковала ЦБ и банки за излишний либерализм Уже в будущем году банкам потребуется тщательнее выявлять бенефициаров своих клиентов и «политически значимых лиц», а ЦБ — проводить выездные проверки кредитных организаций.

Общество Медсправка для получения водительских прав станет «золотой» Уже с этой пятницы, 22 ноября, вступает в силу приказ Минздрава РФ от 10.09.2019 года № 731н "О внесении изменений в порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств)".

Игры Рассекречены цена и дата выпуска Sony PlayStation 5 Ранее PSErebus отличился точными предсказаниями даты выхода The Last of Us: Part 2, а недавно он заявил, что Xbox Project Scarlett станет самой мощной консолью на момент выпуска 6 ноября 2020 года.

Хоккей Агент Флёри назвал отражённый своим клиентом бросок «сейвом столетия» Хоккейный агент Аллан Уолш, представляющий интересы голкипера «Вегас Голден Найтс» Марка-Андре Флёри, прокомментировал действия своего клиента в матче регулярного чемпионата НХЛ с „Торонто Мэйпл Лифс“ (4:2). За четыре минуты до конца третьего периода Флёри стал автором одного из лучших сейвов сезона.

Спорт СБР во вторник утвердит состав сборной РФ по биатлону на Кубок мира Руководство союза биатлонистов России (СБР) во вторник вечером утвердит состав сборной страны на этап Кубка мира и Кубка международного союза биатлонистов (IBU). об этом сообщают РИА-Новости со ссылкой на президента СБР Владимир Драчев.

Наука На плато Наска найдены гигантские рисунки неизвестных «монстров» Японские исследователи из университета Ямагата обнаружили на плато Наска в Перу 143 новых геоглифа, ранее неизвестных науке, говорится на сайте университета.

Авто FIA изъяла детали топливной системы Ferrari «Специалисты тщательно изучат эти детали в лаборатории FIA», – рассказал корреспондент Auto Motor und Sport Тобиас Грюнер.

Общество «Газпром»: обе нитки газопровода «Турецкий поток» заполнены газом Обе нитки газопровода «Турецкий поток», начиная от береговых объектов возле Анапы до приёмного терминала Кыйыкей на побережье Турции заполнены газом, сообщает 19 ноября пресс-служба компании «Газпром».

Экономика Мосгордума приняла закон об инвестиционном налоговом вычете Московская городская дума приняла в трех чтениях закон об инвестиционном налоговом вычете для организаций, получивших статус московских инвесторов.

Здоровье Эндокринологи рассказали, как правильно есть сладкое Однако в случае, если побороть любовь к сладкому не получается, то директор института диабета НМИЦ эндокринологии Марина Шестакова советует заняться физической активностью, чтобы сжечь полученные калории и нормализовать состояние организма.

Общество Postimees сообщила о переводе Абызовым в офшоры сотен миллионов долларов Бывший министр по делам открытого правительства Михаил Абызов много лет был крупным клиентом эстонского филиала Swedbank и перевел через него в офшоры сотни миллионов долларов, сообщила газета Postimees.

Шоу-бизнес Анастасия Заворотнюк идет на поправку и видится с годовалой дочерью Борющаяся с тяжелым заболеванием российская популярная актриса Анастасия Заворотнюк в настоящее время пошла на поправку и даже уже видится со своей младшей годовалой дочерью.

Шоу-бизнес Forbes назвал самых богатых российских Instagram-блогеров Журнал Forbes впервые составил рейтинг самых богатых блогеров в российском сегменте Instagram, список опубликован на сайте журнала 20 ноября.

Происшествия Крупный бизнесмен задержан по делу об убийстве журналистки на Мальте Полиция Мальты задержала одного из самых известных бизнесменов страны Юргена Фенека по делу об убийстве журналистки Дафны Каруаны Гализии, погибшей в октябре 2017 года.