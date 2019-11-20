Руководство "Тоттенхэма" назначило новым тренером клуба Жозе Моуринью, сообщается на официальном сайте клуба. Специалист заменил Маурисио Почеттино, который был отправлен в отставку накануне. Контракт Моуринью рассчитан до конца сезона-2022/23.

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