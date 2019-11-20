Футбол
RT на русскомМоуринью назначен главным тренером «Тоттенхэма»
Английский футбольный клуб «Тоттенхэм» объявил о назначении Жозе Моуринью на пост главного тренера команды. Как сообщает официальный сайт клуба, контракт «шпор» с португальским специалистом рассчитан до конца сезона-2022/23.
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Португальский специалист Жозе Моуринью назначен на пост главного тренера лондонского «Тоттенхэма», сообщается на сайте клуба Английской премьер-лиги (АПЛ).РБК01:53
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